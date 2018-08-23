Бывший полузащитник «Рубина» Олег Кузьмин громил «Мольде» с казанским клубом (2:0, 3:0) в четвертом отборочном раунде Лиги Европы в 2013 году.

– Чем запомнилось противостояние с «Мольде» в 2013-м?

– Обе игры для нас сложились довольно легко. Я хорошо помню, как мы ездили в Норвегию. У «Мольде» был небольшой красивый стадион, гостиница, да и вообще город мне понравился, очень приятный. Уже тогда команду тренировал Уле Гуннар Сульшер. Он только завершил игровую карьеру… В гостях забили норвежцам два – и в ответной встрече проблем не было. Соперник сдался.

– Как местные болельщики поддерживали «Мольде»?

– Стадиончик – тысяч на пятнадцать. Собрались полные трибуны. Было впечатление, что весь город пришел на футбол. Но, тем не менее, зрители вели себя тихо и спокойно, не как в Англии. Без «фейерверков».

– О нынешнем «Мольде» что-нибудь знаете?

– Не особо. Поэтому мне сложно сравнивать с 2013 годом. Судя по словам Сергея Семака, команда у «Мольде» боевитая и интересная. Противостояние предстоит достаточно тяжелое.

– Но «Зенит» – безоговорочный фаворит?

– На бумаге да. Но мы же видели, как складывалось противостояние с минским «Динамо». Всегда говорю: перед игрой шансы пятьдесят на пятьдесят. Все решается на поле.

– Ждете сюрпризов?

– Они возможны. Это же футбол.