В 1/16 финала Кубка России пробились сразу восемь представителей ПФЛ, третьего по рангу дивизиона чемпионата страны. В том числе… «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области. Его население едва превышает десять тысяч человек. Но здесь уже ждут приезда гостей из РПЛ!

ПРЕДЫСТОРИЯ

Прародителем футбольного клуба «Чайка» является Иван Платонович Чайка – отец нынешнего президента клуба Андрея Ивановича Чайки. Отсюда - и название, не имеющее никакого отношения ни к птице, ни к Чехову, ни к бывшему генеральному прокурору РФ.

Иван Чайка, будучи молодым футболистом, выступавшим за скромный коллектив из родной станицы Кавалерской, получил приглашение от бывшего председателя колхоза «Рассвет» Песчанокопского района Бориса Кучмы (не родственником экс-президента Украины) перейти в его команду. Яркий нападающий много лет блистал на областных стадионах.

«Рассвет» тогда выступал в первой группе областного чемпионата (ныне – высшая лига) и являлся единственным представителем сельской территории в споре с грозными командами городов – из Ростова-на-Дону, Таганрога, Шахт, Новочеркасска, Азова, Белой Калитвы, Каменска-Шахтинского, Волгодонска.

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Закончив выступления, Иван остался в Песчанокопском, где со временем сам стал даже председателем колхоза. Его именем назван недавно открытый стадион на 1915 зрителей, а перед ареной установлена скульптура футболиста и председателя.

Андрей Чайка, естественно, тоже стал футболистом, даже привлекался в юношескую сборную Советского Союза, а также в дублирующий состав ЦСКА.

С выступлениями ему пришлось завязать из-за травмы. В 1997 году Андрей организовал футбольный клуб «Чайка». И через 18 лет у того началась новая жизнь.

В борьбе с «Ростсельмашем» сельский клуб впервые в истории завоевал звание областного чемпиона и путевку в ПФЛ. 16 июля 2016 года «Чайка» дебютировала в профессиональном футболе матчем 1/256 финала Кубка России против ФК «Сочи» и победила в гостях 1:0. В ПФЛ песчанокопцы сходу заняли итоговое четвертое место. При этом «Чайка» дважды одолела победителя первенства «Ротор» (3:0, 2:0) и взяла в гостях верх над крепким «Армавиром» (2:0).

В сезоне-2017/18 команда забралась на третье место, оставив позади «Краснодар-2» (эта команда сейчас лидирует в ФНЛ), новороссийский «Черноморец» и майкопскую «Дружбу». Сейчас «Чайка» лидирует в зоне «Юг» ПФЛ, а в соперниках у нее команды со славной историей – «Машук-КМВ», «Черноморец», «Спартак-Владикавказ», «Динамо-Ставрополь», СКА, «Волгарь», «Дружба», «Ангушт»… Все они играли либо в премьер-лиге, либо в ФНЛ и представляют крупные в сравнении с селом Песчанокопским города.



Фото: ФК «Чайка»

РАСЦВЕТ

Сейчас «Чайка» ведет себя совсем по-взрослому. Здесь есть не только президент, но и пресс-служба, которую возглавляет Альберт Люля. На клубном сайте идут видеотрансляции всех матчей, а на страничку сети ВКонтакте подписано больше 4000 человек.

Есть даже свой гимн, в припеве которой есть такие слова: «Наша «Чайка» - это сильные крылья. Наша «Чайка» продолжает полет…»

Игроки в команде - из Ростовской области, Краснодарского края. В общем, почти все представляют юг России. Есть несколько местных, но они пока на подходе к основному составу. Болельщики живут и в Песчанокопском, и в соседних городах и районах. Есть также активная фанатская группировка, насчитывающая около 100 человек. В основном, из местных школ. Ребятам тоже не терпится увидеть настоящих столичных фанатов.

ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ СУЛИНЕ

В текущем розыгрыше Кубка страны «Чайка» успела обыграть обладателя Кубка СССР-1981 и дважды финалиста турнира СКА (5:0), а также экс-чемпиона России и финалиста Кубка владикавказский «Спартак» (3:1). В среду в 1/32 финала песчанокопцы уверенно переиграли аутсайдера ФНЛ «Армавир» (2:0) и получили право сыграть с командой премьер-лиги.

В 1/16 финала это будет «Енисей», «Анжи»», «Крылья Советов» или «Оренбург».

- Не испугаются игроки соперников из премьер-лиги? – вопрос пресс-атташе клуба Альберту Люле.

- А чего нам бояться? «Анжи», «Енисей», «Оренбург» и «Крылья Советов» не так давно играли в ФНЛ. Как и «Армавир», который мы только что победили. Эти команды могут привезти дублеров, а с ними-то наши справятся.

- То есть «Чайка» уже подумывает об 1/8 финала?

- Там, конечно, все серьезнее. В той пульке «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» или «Краснодар». Вот попался бы нам «Спартак»… Для Песчанокопского это будет суперсобытие! Да что для села – для всего района, а, может быть, даже области.

В прошлом году такой же путь проделал Нальчик, который выступает с нами в зоне «Юг» ПФЛ. Он должен был принимать столичный «Спартак» на своем стадионе. Но москвичи договорились, оплатили одноклубникам гостиницу, перелет, питание - и матч прошел на «Открытие Арене».

- «Чайке» наверняка могут сделать такое же предложение. Что ответите «Спартаку», если попросят провести обе встречи в Москве?

- Даже если нам дадут 150 миллиардов, мы сыграем дома! Примером для нас служит «Металлург» из соседнего Красного Сулина. В 1997 году, будучи командой второй лиги, соседи дошли до 1/8 финала Кубка России и принимали «Спартак». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Местный 12-тысячник был забит под завязку. Спартаковские фанаты до сих пор в соцсетях вспоминают выезд в Красный Сулин, а тамошние болельщики вздыхают: «Вот было время».

КУБОК РОССИИ. 1/16 ФИНАЛА (26-27 сентября)

ЧАЙКА - Оренбург/Крылья Советов/Енисей/Анжи

БАЛТИКА - Локомотив/ЦСКА/Спартак/Краснодар

ЛУЧ - Оренбург/Крылья Советов/Енисей/Анжи

ТОРПЕДО - Зенит/Уфа/Арсенал/Динамо

ХИМКИ - Ахмат/Рубин/Ростов/Урал

АВАНГАРД - Локомотив/ЦСКА/Спартак/Краснодар

ТАМБОВ - Оренбург/Крылья Советов/Енисей/Анжи

ВОЛГАРЬ - Зенит/Уфа/Арсенал/Динамо

СЫЗРАНЬ-2003 - Ахмат/Рубин/Ростов/Урал

ЧЕРНОМОРЕЦ - Локомотив/ЦСКА/Спартак/Краснодар

НИЖНИЙ НОВГОРОД - Зенит/Уфа/Арсенал/Динамо

НЕФТЕХИМИК - Ахмат/Рубин/Ростов/Урал

ТЮМЕНЬ - Локомотив/ЦСКА/Спартак/Краснодар

ДИНАМО Барнаул - Оренбург/Крылья Советов/Енисей/Анжи

САХАЛИН - Зенит/Уфа/Арсенал/Динамо

СКА-ХАБАРОВСК - Ахмат/Рубин/Ростов/Урал

Точный состав пар определит жеребьевка.