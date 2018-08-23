«Зенит» дома победил «Мольде» (3:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. О характере команды Сергея Семака – в репортаже «Советского спорта».

ДЗЮБА ПРОТИВ ДЗЮБЫ

Еще до начала матча на Вираже «Крестовского» болельщики «Зенита» растянули огромный баннер, изобразив главного тренера команды Сергея Семака в роли боксера, которого в момент передышки на табуретке поддерживали Сергей Фурсенко и Алексей Миллер. Подпись к художеству - «Большой куш». То ли аллюзия на известный комедийный боевик Гая Ричи, то ли – на важность Лиги Европы.

И пока фанаты поддерживали тренера и команду, футболисты поддержали порвавшего крестовые связки Кристиана Нобоа. Состав «Зенита» вышел на приветственное построение в футболках с изображением эквадорского пигвиненка и пожеланием скорейшего выздоровления Нобоа. Хавбек уже прооперирован в Барселоне и вернется на поле не раньше следующего года.

Отсутствие Нобоа и дисквалификация Леандро Паредеса поставила Семака перед выбором. Трио в середине поля получилось экспериментальным: Эрнани – Далер Кузяев – Матиас Краневиттер. В остальном Семак обошелся без экспериментов а-ля Минск и выпустил в старте абсолютно лучших на данный момент: Андрей Лунев на воротах, в обороне Игорь Смольников, Миха Мевля, Бранислав Иванович и Александр Анюков, а в нападении Роберт Мак, Себастьян Дриусси и проводящий лучшие полгода в карьере Артем Дзюба.

Что сказать о «Мольде»? Командой руководит легендарный в прошлом норвежец Уле Гуннар Сульшер, а из состава особого внимания заслуживает 18-летний «норвежский Дзюба» Эрлинг Холанд, который уже зимой перейдет в «Зальцбург». Кстати, отец юной звезды, Альф-Инге Расдаль Холанд, был защитником «Ноттингем Форест», «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Сити». Династия!

МЕВЛИНСКАЯ АНОМАЛИЯ

Первые 20 минут в исполнении «Зенита» просто сказка. Питерцы были хороши в движении с мячом и без него, прессинговали соперника высоко и агрессивно, и уже на 11-йминуте после корявого удара Дзюбы с разворота киксом воспользовался Дриусси, но попал лишь в штангу. Доминирование над «Мольде» можно было назвать абсолютным несмотря на массовые окопы норвежского коллектива в середине и на флангах.

Команда Сульшера вытерпела и потихоньку выровняла игру к 30-й минуте, пару раз даже пробив по воротам Лунева. К этому времени «Зенит» потерял в скорости и пробовал выходить к воротам оппонента через забросы на Дзюбу. Это работало через два раза на третий. В отсутствие Нобоа и Паредеса игроки середины Краневиттер и Эрнани боялись ошибиться, не использовали проникающий пас и полостью отказались от креатива.

Потухший «Зенит» с каждой минутой все чаще подпускал «Мольде» к своим воротам и все реже находил интересные варианты впереди. В итоге беда пришла откуда не ждали. На 42-й минуте последовал заброс в штрафную на Холанда, борьбу наверху выиграл отлично смотрящийся до этого Мевля. Миха скинул мяч на в одиночестве набегающего хавбека Эрика Хестада, который сходу зарядил в дальний угол. Мяч пролетел мимо перчаток Лунева, в нижнем углу ударился в штангу и угодил в ворота. Запахло Минском.

«ЗЕНИТ» ЖДЕТ, ПОКА ЕМУ ЗАБЬЮТ

У «Зенита» было 45 минут, чтобы не сесть в лужу второй раз за месяц, но начало второй тайма питерцы провалили. В игре ничего не поменялось даже с выходом Александра Ерохина (вместо Краневиттера): контратаки «Мольде» несли все ту же опасность, и казалось, что вот-вот норвежцы забьют второй. К этому был близок Петтер Странд, который едва не попал ближнюю «девятку» со штрафного.

Но все, как в Минске, перевернулось с ног на голову. На 68-й минуте побитого и уставшего Смольникова сменил самый загадочный форвард «Зенита» Антон Заболотный. Благодаря еще одному высоченному нападающему хозяева в хорошем смысле опустились до кустарного футбола «навес-удар», где Заболотный и Дзюба выглядели королями. Сначала отличился Артем, на 71-й минуте замкнув подачу Дриусси с левого полуфланга. Затем уже спустя девять минут Антон воспользовался отскоком от штанги после крученого удара Дзюбы и вывел команду вперед. Ну а на последней минуте основного времени мяч после подачи с углового куце отскочил к Мевле от все того же Заболотного, и защитник спокойно забил в пустые ворота. Еще один камбэк сине-бело-голубых. У «Зенита» появляется характер, которого так не доставало последние годы.

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Итог: за день до игры отметивший 30-летие Дзюба все чаще играет в «Зените» ключевую роль, превращаясь тем самым в своего же кумира Златана Ибрагимовича. Артем не только забивает, но и олицетворяет рвение к победе, по духу он выше остальных на голову. Не радует, что команда Семака ждет, пока ей забьют, и только после этого берется за дело. Матчи с «Уралом» (4:1) и «Мольде» закончились для питерцев положительно, однако что будет дальше – большой вопрос

«Зенит» (Россия) – «Мольде» (Норвегия) – 3:1 (0:1)

Голы: Дзюба, 71; Заболотный, 80; Мевля, 90 – Хестад, 42.

«Зенит»: Лунев, Мевля, Смольников (Заболотный, 68), Анюков, Иванович, Эрнани (Оздоев, 88), Краневиттер (Ерохин, 59), Кузяев, Мак, Дзюба, Дриусси.

«Мольде»: Линде, Реммер, Хеуген, Габрильсен, Форрен, Эурснес, Странн (Брустад, 74), Сарр, Хуссайн, Хестад (Эйкрем, 86), Холанд (Грегерсен, 78).

Предупреждения: Форрен (31), Хестад (38), Смольников (61), Эрнани (87).