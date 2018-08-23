Обозреватель «Советского спорта» - о новых чертах питерской команды после волевой победы над «Мольде».

Возникает ощущение, что почти каждый свой матч «Зенит» начинает по установкам прежних своих тренеров, Боаша – Луческу – Манчини, а потом в дело включается «Зенит» нового образца, работы Сергея Семака.

Как же они, черти, накатывают – воспользуюсь конькобежно-велосипедным термином – в концовке! Становится все более очевидным, что этот «Зенит», Семака, играет по принципу ответной реакции. Мы – мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Для тех, кто любит погорячее, можно перефразировать: пока жареным не запахнет, мы не и не почешемся; зато уж потом!

У этого «Зенита» появились ярко выраженные спортивные свойства, подкупающие. Сергей Богданович, хотя и носит порой у кромки поля маску флегматика, умеет бесподобным образом команду перезарядить. И что интересно: не столько посконным расейским тренерским нагоняем, сколько кадрово-тактическими средствами.

Вспомним из недавнего.

Матч с «Рубином» в Казани. Ерохин, выйдя на замену, командируется, на изумление даже прожженному Бердыеву, конкретно на передовую. И именно этим ходом Семака «Зенит» выигрывает матч в меньшинстве.

Матч-реванш с Минском. Опять же заменой образован – не впервые ли? – сдвоенный таранный центр Дзюба – Заболотный, а на фланги щедро подброшено огня в лице Смольникова и Мака. Соперник раздавлен всмятку.

И вот очередной отыгрыш – с «Мольде», Опять сформирован пробивной тандем Дзюба – Заболотный – и опять он решает дело.

А параллельно тому, как срабатывают ключевые тренерские ставки, мы замечаем и еще штрихи, приятные глазу. Как Смольников активирован Семаком уже почти в былом фирменном, времен Боаша, ключе. Или как сегодня Александр Анюков – хочется непременно написать его имя-фамилию полностью – исполняет в концовке, вслед за Сергеем Игнашевичем образца ЧМ, таможенника Верещагина, соскучившегося по серьезному делу.

Кто как, а лично я намерен в этом сезоне неизменно такому «Зениту» симпатизировать. Еще и потому, что кадровые его запасы, не в пример прошлым сезонам, оказались отнюдь не безмерными. Например, для меня вопрос, почему отпущены в аренду Полоз и Джорджевич, а Эрнани с Краневиттером оставлены при деле. Ну, не доказывают они этим самым делом, что способны стать органичными полевыми единицами в команде Семака. Хотя вот Дриусси, чувствуется, захотел такую свою способность доказать. Возможно, на него животворно повлияло более близкое полевое соседство с зажигающим Дзюбой.

Кто-то скажет: «Зенит», как и с Манчини, забивает по большей части со стандартов и со второго этажа – велика ли содержательная разница? Но, внимательно посмотрев первые матчи этой старой-новой команды в премьер-лиге, я обнаружил, что и проникающих атак по центру она провела, возможно, уже больше, чем команда Манчини за весь весенний отрезок. Какой «разрез» сегодня Дзюба кинул из глубины в первом тайме, видели?

Впервые за последние годы «Зенит» выглядит командой живой, с сильным характером. Притом что почти каждая победа стоит ему некоего дополнительного усилия. Кадрового-то усиления Семаку до сих не подтянули ни на одну единицу, хотя до закрытия кадрового окна неделя с хвостиком. Тогда как его предшественникам везли оптом и без разбору.

Но от игры того «Зенита» глаз замыливался, а на игру нынешнего – точишь взгляд: вот сейчас они взовьются атакующим костром!