АНГЛИЯ

АВТОБУС ПРОТИВ ПУЛЕМЕТА

На этих выходных в АПЛ всего один по-настоящему большой матч. В понедельник на «Олд Траффорд» встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» – вторая и третья команда прошлого сезона. Команды с большой натяжкой можно назвать претендентами на чемпионство (особенно на фоне «Ман Сити» и «Ливерпуля»), однако уже будьте уверены: один из коллективов сыграет интересно и красиво. И это конечно же стреляющий без остановки и требующий редкой перезарядки, похожий на пулемет «Тоттенхэм».

Лондонцы остались единственными в лиге, кто летом не провел ни одного трансфера. Маурисио Почеттино продолжает доводить сыгранный два года назад состав до идеала, и старт сезона это доказывает: в первых турах «шпоры» без проблем уложили «Ньюкасл» (2:1) и «Фулхэм» (3:1). А вот «МЮ» пока удивляет результатами, но не происходящим. Вроде и победили «Лестер» (2:1) в матче-открытии сезона, а сколько оставили вопросов. А потом по делу проиграли «Брайтону» (2:3), который по сути мог забивать не меньше пяти.

У Жозе Моуринью большие проблемы. Португалец находится в поиске новых идей, его футболисты быкуют, некоторые вроде Поля Погба сидят на чемоданах. Автобусная философия устарела. Команда с мощным подбором исполнителей, сознательно отказывающая от владения мячом, сама себе наносит вред. Посмотрите на конкурентов внутри АПЛ, остальные пять топ-клубов пропагандируют владение, пусть и по-разному. Возможно это последний год работы Жозе в Англии, но деваться некуда – необходимо перестраивать себя и команду на далеко не близкий душе футбол.

АПЛ. 3-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»

27 августа. «Олд Траффорд», 22:00 (мск)

ИТАЛИЯ

РОНАЛДУ ВСЕ-ТАКИ ЗАБЬЕТ?



Криштиану Роналду. Фото: Gettyimages.ru

В серии А уик-энд крутым получится однозначно. Во втором туре чемпионата Италии между собой встречаются команды из верхушки таблицы прошлого сезона или просто большие клубы: «Наполи» играет с «Миланом», «Интер» – с «Торино», а «Рома» – с «Аталантой». Но нас интересует центральная встреча между «Ювентусом» и «Лацио». Потому что Криштиану Роналду, потому что Турин против Рима, потому что многое другое.

В первом матче за «Юве» Криштиану не забил, хотя моменты были. В этот раз должны помочь родные стены, однако и соперник теперь не «Кьево», а высокоорганизованный «Лацио» Симоне Индзаги. Римский клуб с каждым годом играет все интереснее и лучше, и даже продажа Филипе Андерсона в «Уотфорд» (40 млн евро) не должна сказаться на успехах команды. На вырученные деньги подписали Хоакина Корреа, Франческо Ачебри, Валона Беришу и еще парочку человек.

Вряд ли стоит ждать в этой встрече большого количества голов. В этом сезоне «Лацио» должен пропускать еще реже, чем в прошлом, а у «Ювентуса» кардинально меняется игра в атаке. Этот матч может стать одним из этапов становления связки Роналду – Пауло Дибала, но вряд ли эти ребята при помощи других звездных партнеров наколотят в ворота Томаса Стракоши больше одного-двух голов.

Серия А. 2-й тур

«Ювентус» – «Лацио»

25 августа. «Альянц», 19:00

ГЕРМАНИЯ

ГЕГЕМОН ПРОТИВ ВЕСЕЛЬЧАКА



Роберт Левандовски. Фото: Gettyimages.ru

Также сегодня стартует последний большой европейский чемпионат. Одна из самых ярких и неординарных команд лиги «Хоффенхайм» встречается с гегемоном уже в первом туре. «Бавария» меняется, ей необходимо время. Именно поэтому у парней Юлиана Нагельсманна есть шанс зацепить очки в Мюнхене. Хотя матч за суперкубок Германии (5:0 с «Майнцем») заставляет нас думать, что «Баварии» все хорошо. Поразительно, но мюнхенцы не потратили на трансферы ни копейки, в команду пришел только Леон Горетца, а Ренату Саншеш и Серж Гнабри вернулись из аренд. Второй – как раз из «Хоффенхайма».

Команда только заработала на продаже Дугласа Косты и Артуро Видаля и никуда не скинула Роберта Левандовски. На старте сезона с «Баварией» ничего не ясно, кроме того, что она как всегда главный фаворит сезона. Но большие перемены в клубе только подтолкнут соперников к новому скачку вперед. Одним из таких как раз может стать «Хоффенхайм».

Бундеслига. 1-й тур

«Бавария» – «Хоффенхайм»

24 августа. «Альянц Арена», 21:30

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ВЕЧНО ДОГОНЯЮЩИХ



Футболисты «Боруссии». Фото: Gettyimages.ru

Бундеслига в этом году обещает быть интересной, уже в первом туре встретятся подкошенные в прошлом сезоне дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг». Пока сложно сказать, что ждет команды в грядущем сезоне, так как мы толком не видели их в действии.

Пока лишь можно порассуждать об усилениях, к которым прибегли клубы этим летом. В Дортмунд из труднопроизносимой китайской команды перебрался Аксель Витсель, защитник «Вердера» Томас Дилэйни, хавбек Мариус Вольф и перспективный защитник поразившего всех в прошлом году «Майнца» Абду Диалло. Также «Боруссия» избавилась от балласта вроде Гонсало Кастро и Андрея Ярмоленко, а также продала ведущего защитника Сократиса Папастатопулоса в «Арсенал».

«Лейпциг» подходил к трансферам более структурно из-за наличия «Зальцбурга». Однако парочку клевых покупок клуб все-таки совершил. Это защитники Марсело Саракки и Норди Мукиеле из «Ривер Плейт» и «Монпелье» соответственно и форвард Матеус Кунья из «Сьона». «Боруссия» и «Лейпциг» играют в атаку, а тут еще и матч на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Парад голов обеспечен!

Бундеслига. 1-й тур

«Боруссия» Д – «Лейпциг»

26 августа. «Сигнал Идуна Парк», 19:00