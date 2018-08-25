ТАКТИЧЕСКАЯ РУБКА

Матч «Рубина» против ЦСКА должен был стать главным тактическим противостоянием тура. Поэтому очень огорчал тот факт, что у обеих команд огромное количество потерь, из-за чего Виктор Гончаренко и Курбан Бердыев были сильно ограничены при выборе составов.

У армейцев в матче против Тулы вылетел Георгий Щенников, у казанцев так же в игре прошлого тура сломался Хорен Байрамян. Но тренеры обеих команд приучили всех, что могут найти выход практически из любой ситуации.

Так на позиции левого латераля у ЦСКА появился Дмитрий Ефремов, который начинал сезон, играя ближе к атаке, а тренерский штаб «Рубина» продолжил эксперимент с инвертированными фулбеками, вновь, как и в предыдущей игре, выставив левоногого Федора Кудряшова на правый фланг, а правшу Виталия Устинова - на левый.

В этом виделось стремление Бердыева сдержать Марио Фернандеса за счет более позиционно дисциплинированного защитника. Кудряшов же довольно неожиданно действовал довольно агрессивно и высоко. Бердыев понимал, что Ефремов играет не на своей позиции, поэтому дал задание Федору активно подключаться к атакам. По ходу первого тайма правый латераль «Рубина» трижды входил в штрафную ЦСКА и вполне мог забивать, но ему отчетливо не хватало атакующих навыков.

Гончаренко отказался от классического опорника, выставив в центре поля трио Бийол – Влашич – Ахметов. Последний был максимально заряжен на игру против бывшей команды, ведь там с ним обошлись не очень корректно. Ильзат блеснул у Рината Билялетдинова, но последние полтора года судился с клубом за право на трудовую деятельность. Все закончилось расторжением контракта и переходом в ЦСКА на правах свободного агента.

Эмоции явно захлестнули молодого парня. В первые двадцать минут он только и делал, что фолил практически не получая при этом мяч. Бийол тоже чувствовал себя не очень здорово на позиции опорного полузащитника.

И если в начальной фазе атак он справлялся, то после потерь на чужой половине поля раз за разом принимал неправильные решения. Руслан Камболов и Игорь Коновалов, располагавшиеся низко, раз за разом вытягивали молодого словенца на себя, а Павел Могилевец и Дмитрий Полоз заполняли освободившееся пространство в центре поля. Бекао или Никита Чернов вынуждены были подниматься за ними, из-за чего оборонительная структура ЦСКА ломалась.

Да и гол армейцы пропустили из-за того, что после выноса из штрафной в зоне подбора оказался лишь казанец Устинов. Он поджал атаку команды пасом головой в направлении Чико Флореса, испанец скинул на ворвавшегося Полоза и 1:0. Хотя за три минуты до этого Никола Влашич от души пальнул в перекладину после перехвата в центре поля. Удар был сочный, как бургерыТимати, и дебютировавший в воротах «Рубина» Иван Коновалов был бессилен в этой ситуации, но парню повезло.

ОПЯТЬ ТРАВМЫ

Во второй половине стартового отрезка игры у ЦСКА ожил Ахметов и самостоятельно развил несколько атак за счет дриблинга. На его счету один из самых опаснейших моментов – Ильзат здорово раскачал оппонента, убрал под левую и обводящим ударом попытался закрутить в «девять», но у Коновалова все в порядке с вратарским фартом.

Но у ЦСКА на старте сезона все не слава богу. В каждом матче они теряют минимум по одному футболисту. На сей раз травму получил Бийол. Очень обидную и, похоже, серьезную. Словенец пошел в подкат, носок бутсы зарылся в газон, колено неприятно выгнулось. Сколько таких моментов мы видели в последнее время… Болельщикам армейцев остается надеяться, чтоэто не кресты.

«Рубин», тем временем, окончательно перешел в излюбленный режим контратакующей игры. Азмун искал свободное пространство, а Полоз – моменты, чтобы доставить ему мяч. В одном из таких эпизодов иранец убежал от ХердураМагнуссона, срезал угол, но переиграть Игоря Акинфеева не смог.

КристиянБистрович, вышедший вместо Бийола, чуть стабилизировал ситуацию в центре поля, но во втором тайме ему приходилось больше поддерживать атаку, а в такой ситуации получивший травму словенец смотрится изобретательнее.

По сути из-за этого Абель Эрнандес и Тимур Жамалетдинов на протяжении большей части матчи были отрезаны от мяча. Россиянин так и вовсе почти не встречался с ним в первом тайме. Гончаренко дал ему 15 минут во втором игровом отрезке, но потом заменил на Федора Чалов и тот первым же касанием едва не отправил мяч в ворота, опасно пробив из-за пределов штрафной.

РЕАКЦИЯ МАНГУСТА ОТ КОНОВАЛОВА

Чалов дал ЦСКА движение на первой линии атаки, и это упростило задачу полузащитникам. У Бистровича, Ахметова и Влашича появились предложения для передач, что довольно быстро принесло плоды. Эрнандес здорово сломал оборонительную линию «Рубина», вытащив высоко Сезаря Наваса, в освободившуюся зону ворвался Чалов, а Бистрович из глубины доставил на него мяч. Федор переиграл Коновалова и сравнял счет.

Армейцы метнулись добивать «Рубин» и пропустили острейший выпад от Азмуна и Александра Бухарова, который вышел на последние 20 минут вместо Полоза, но иранец не смог отдать передачу мимо Магнуссона при выходе два в одного.Интересно, что после появления на поле Бухаров, обычно играющий на первой линии атаки, стал действовать из глубины. Он принялся давить на оборону гостей врываниями из глубины. В этих ситуациях Бистрович плохо контролировал форварда казанцев, в результате чего Бухаров едва не забил после отличной подачи с фланга.

С выходом Астемира Гордюшенко ЦСКА начал атаковать сдвоенными флангами. Несколько раз молодой полузащитник армейцев создавал большинство на краях, открываясь под передачи Фернандеса и Ефремова. Однажды ему удалось вскрыть зону правого защитникаи ворваться в штрафную казанцев, но его прострел не получился нацеленным.

Однако за счет хорошего движения именно на этом участке поля ЦСКА смог создать еще один момент. Влашич и Ефремов растащили Чико с Кудряшовым, освободив пространство для Магнуссона, который ушел в центр и пробил низом, но Коновалов был в порядке. А через пару минут молодой кипер «Рубина» и вовсе стал героем матча. После подачи из зоны Кудряшова Эрнандес отлично пробил головой в дальний угол и Коновалову пришлось продемонстрировать реакцию мангуста, чтобы спасти свою команду от поражения.

Спустя 30 секунд Азмун едва не забил Акинфееву с 45 метров, но это было бы слишком. Ничья по такой игре – максимально справедливый итог.

РПЛ

5-й тур

«Рубин» – ЦСКА – 1:1 (1:0)

Голы: Полоз,11 – Чалов, 68

«Рубин»: Коновалов, Чико, Сорокин, Навас, Камболов, Коновалов, Могилевец (Подберезкин, 84), Кудряшов, Устинов, Азмун, Полоз (Бухаров, 73).

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Фернандес, Чернов, Родриго Бекао, Ахметов (Гордюшенко, 77), Ефремов, Бийол (Бистрович, 34), Влашич, Эрнандес, Жамалетдинов (Чалов, 62).

Предупреждения: Родриго Бекао (41), Азмун (72), Ефремов (74), Бистрович (86).