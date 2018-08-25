Защитник «Динамо» Владимир Рыков после поражения от «Спартака» (1:2) в 5-м туре РПЛ отметил, что в начале игры бело-голубые допустили ошибку

- Какие впечатления от игры?

- Первый тайм начали с ошибки и она повлияла на игру. Во второй половине встречи мы перестроились и начали играть получше, забили мяч.

- Расскажите поподробнее об этом голе.

- Увидел, что вратарь вышел. Не первый раз уже такое. И с «Арсеналом» был такой момент, и сейчас. Я наблюдаю за вратарями и так получилось.

- После забитого мяча казалось, что «Динамо» может дожать «Спартак». Чего не хватило?

- Мы хорошо начали второй тайм. А вот первый у нас не очень получился.

- Вы сказали, что начали игру с ошибками, в том числе с пенальти. Как прокомментируете этот момент?

- Это ошибка Шунича. Что здесь комментировать? Мы его поддержали. Со всеми бывает. Будем исправляться.

- То есть, претензий по пенальти к судье у вас нет?

- Мне кажется, нет.

- Перед игрой было много переживаний со стороны динамовских болельщиков, что обслуживать матч назначен Турбин.

- Мне кажется, Егоров хорошо работает. Видна его рука. Считаю, с судейством сегодня было все нормально.

- Что с коленом Козлова?

- Ничего. Ушиб немного.

- Если бы Ташаев играл сегодня за «Динамо», помог бы?

- Конечно. Саша – хороший футболист. Но уже не надо об этом говорить.

- Не расстроились, что сегодня он не сыграл против вас?

- А что расстраиваться? Он такой же футболист, как и любой другой.

- Хотелось обыграть «Спартак», чтобы доказать, что он зря ушел?

- Да нет такого.

- Для вас «Спартак» - это особенная команда? Кажется, красно-белым вы забили больше всего мячей в карьере.

- Не больше всего. Два, по-моему. Дерби есть дерби. Для болельщиков оно важно. Для нас тоже.