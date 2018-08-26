Не автобус, а «Оренбург»

«Оренбург» подошел к матчу, имея в активе три победы подряд (над «Крыльями Советов» - 3:0, «Локомотивом» - 1:0 и «Анжи» - 3:1) и очень приличную прессу на старте сезона. Команда Владимира Федотова в первых турах выглядит одной из самых интересных и тактически гибких в РПЛ. Проиграли оренбуржцы только в первом туре «Спартаку» (0:1), но смотрелись достойно. Стоит учитывать также, что для сине-бело-голубых это был дебютный матч на высшем уровне, да еще сразу на «Открытие Арене».

«Краснодар» после двух побед подряд проиграл дома «Спартаку» (0:1), но по игре ни в чем сопернику не уступил, создал несколько голевых моментов и должен был брать минимум очко.

Особого интереса игре придавал победный настрой команд при разнице путей достижения результата. «Быки», как известно, любят возиться с мячом и делают ставку на комбинационный футбол, а оренбуржцы очень умело действуют на контратаках. Подчеркну, это не игра в три эшелона на отбой, то есть не тот самый пресловутый автобус, который в последнее время у нас так популярен. Нет, у Федотова именно оборонительная модель с быстрым выходом к чужой штрафной.

Рывки Сутормина и несчастье Крицюка

Важнейшее значение в контригре «Оренбурга» играют фланги, через которые команда и выходит в атаку. Большинство угроз для соперников приходят преимущественно отсюда. Открытием сезона грозит стать правый защитник сине-бело-голубых Алексей Сутормин, по полной отрабатывающий сзади и успевающий при этом вовремя оказаться в чужой штрафной. Один из таких рывков привел к тому, что защитники «горожан» упустили его на линии штрафной и позволили беспрепятственно пробить. Мяч прошел над перекладиной. В другом эпизоде Козлов воспользовался перехватом после углового «быков», убежал от двоих защитников и выкатил мяч Сутормину, но тому вновь не хватило атакующих навыков – на сей раз удар пришелся во вратаря.

В одной из атак правым флангом оренбуржцы и открыли счет. Правда, помогло им несчастье Станислава Крицюка. Он был готов забирать мяч после подачи Дениса Поповича, но тут в него неожиданно врезался Урош Спаич. Андрей Козлов под крики сходящих с ума трибун (шутка ли, грезится четвертая победа в РПЛ в пяти турах!) закатил мяч в пустые ворота. Чем заслужил минутное скандирование своей фамилии. А Крицюк не смог продолжать игру и уступил место воротах Андрею Синицыну. Он вступал в игру не реже своего предшественника.

Краснодарцы выводов не сделали и продолжили биться в железобетонную стену. Они довольно много владели мячом в середине поля, но в штрафную доставить его не могли. Вверху у «Краснодара» побороться особо некому, а снизу сине-бело-голубые все перекрыли. Лишь в концовке «быкам» удалось провести опасную позиционную атаку, но Евгений Фролов в очередной раз продемонстрировал класс и хладнокровие. В первые 45 минут у хозяев было очевидно больше голевых моментов.

Благодушие Козлова, эффективность Сулейманова

Впечатление, что в раздевалке Мурад Мусаев показал «быкам» красную тряпку. Сразу после перерыва они обрушили шквал ударов по воротам Фролова. Но все они были нанесены из-за пределов штрафной и исчерпали себя в течение пяти-семи минут. После чего игра вновь выровнялась.

Взорвала ее очередная попытка Козлова убежать от Спаича и Мартыновича прямо по центру. Скорости 29-летнему нападающему не хватило, и он позволил себя догнать и потерял возможность забить второй мяч. Вскоре его заменил Артем Кулишев.

Мусаев к середине второго тайма использовал все замены, выпустив вместо потерявшегося Ильи Жигулева и уставшего Вандерсона свежих Магомеда-Шапи Сулейманова и Кристиана Куэву. Перуанец очень здорово включился в игру и принимал участие практически в каждой атаке гостей.

Дважды Шарль Каборе был близок к тому, чтобы сравнять счет, но и его выстрел в «девятку» метров с 30, и удар в упор парировал Фролов. Особенно впечатляет второй момент. Каборе бил из-за защитника, и вратарь не видел момента удара, а просто завалился вправо и оказался прав – мяч попал ему в руку, а добить не дали партнеры. И все-таки в самой концовке гости ушли от поражения. Вышедший на замену Магомед-Шапи Сулейманов оказался самым расторопным в штрафной и с нескольких метров протолкнул мяч в сетку мимо Фролова.

ОРЕНБУРГ – КРАСНОДАР – 1:1 (1:0)

Голы: Козлов, 22 – 1:0. Сулейманов, 88 – 1:1.

«Оренбург»: Фролов, Терехов, Сиваков, Бегич, Ойеволе, Сутормин, Мишкич, Попович (Чуканов, 83), Афонин, Бреев (Чиркин, 86), Козлов (Кулишев, 67).

«Краснодар»: Крицюк (Синицын, 26), Рамирес, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Каборе, Жигулев (Сулейманов, 66), Мамаев, Классон, Игнатьев, Вандерсон (Куэва, 63).

Предупреждения: Спаич, 44. Каборе, 57. Стоцкий, 66.

Судья: Карасев (Москва).