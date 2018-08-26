В воскресенье в Уфе встречались команды, которые пытаются добыть для России путевки в групповой этап Лиги Европы. Приезд Сергея Семака в гости к очень знакомому клубу очков «Уфе» не добавил. «Зенит победил 2:0, забив два гола в самом дебюте встречи. «Уфа» еще ни разу не побеждала «Зенит» в чемпионате России. Теперь в активе питерцев 6 побед и три ничьи.

УФИМСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

У игроков и тренеров уфимского клуба в августе картинки городов и стран мелькают, как в детском калейдоскопе: Уфа, словенский Домжале, Москва, люксембургский Дифферданж, шотландский Глазго… И аэропорты, перелеты, автобусы. Голова с непривычки точно может закружиться. Поэтому наставник команды Сергей Томаров старается варьировать состав. Ну, насколько позволяют кадровые ресурсы. По сравнению с матчем в Глазго в основе появилось сразу четыре новых игрока. Александра Беленова, Йонуца Неделчяру, Азамата Засеева и Ивана Облякова сменили Георгий Шелия, Игорь Дивеев, Дмитрий Сысуев и Ловро Бизяк.

Ключевыми нужно признать выход на поле с первых минут вратаря Шелия (Беленов до этого играл без замен) и центрального защитника Дивеева, которым всерьез заинтересовался «Арсенал». Лондонский. Парень (19 лет ему исполнится только в сентябре) дебютировал в премьер-лиге в самый, пожалуй, неподходящий момент. Дома, с «Зенитом», у которого еще поймавший кураж Артем Дзюба в составе. Перед матчем Игорь волновался и выходил на игру с бледным лицом.

Хорошо еще, что «Уфа» периодически летает чартерными рейсами. Но вот из Глазго команда вернулась лишь в пятницу поздно вечером. В субботу была тренировка, больше похожая на восстановительную, а в воскресенье вечером – матч с «Зенитом».

Питерская команда более привычна к игре на два фронта. Но и «Зенит» заменил почти половину состава по сравнению с игрой против «Мельде». Вместо Александра Анюкова, Михи Мевля, Матиаса Краневиттера и Эрнани на поле с первых минут появились Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Александр Ерохин и Леандро Паредес. Появление последнего напрашивалось наиболее явно: в матче против норвежцев центр поля «Зенита» не впечатлил ни скоростью, ни качеством передач.

Уфа – особый город для двух ярких представителей сегодняшнего «Зенита». Главный тренер Сергей Семак здесь сделал первые самостоятельные шаги в новой профессии, вывел одноименный клуб в еврокубки и получил приглашение от «Зенита. А вратарь Андрей Лунев именно в Уфе заявил о себе и сразу переехал в Санкт-Петербург.

УДАЛЕНИЕ И НЕЗАСЧИТАННЫЙ ГОЛ

Дебют встречи Дивеев провалил и оказался причастным к обоим мячам «Зенита» на 3-й и 11-й минутах встречи. Сначала он неудачно выбил мяч головой после вброшенного аута Набиуллиным. Прямо в центр штрафной! Дриусси пробил, а мяч, срикошетив от ноги Ивана Пауревича, закатился в сетку. Во втором голевом моменте Ерохин прокинул мяч между ногами Дивеева и вывел на ворота Артема Дзюбу. Форвард сборной России сначала попал в штангу, но сам же и добил – 0:2!

Дзюба у нас теперь – любимчик футбольной публики в любом городе. В Уфе нападающему подарили баночку башкирского меда. Подарков у него столько, что скоро можно будет открывать свой музей.

Эти два гола стали следствием супернастроя «Зенита». Накануне вечером «Спартак» обошел питерцев и возглавил турнирную таблицу. Нужно было восстанавливать статус-кво. Особенно перед очной встречей главных претендентов на российское золото, которая состоится 2 сентября в Санкт-Петербурге.

«Уфа» старалась, но подходов к чужим воротам в первом тайме было крайне мало. Сказывались и усталость от игры на двух фронтах, и класс соперника. Сегодняшний «Зенит» просто силен. А уж если команда с берегов Невы получает фору в два мяча, то начинает четко играть по счету и спокойно дожимает оппонента.

После перерыва игра успокоилась. Да, были незасчитанный из-за оффсайда забитый «Уфой» гол, удаление Йокича за тычок головой в голову Ерохина. Однако все помнили про 0:2, и создавалось впечатление, что все так и закончится.

СТАТИСТИКА

РПЛ

5-й тур

«Уфа» – «Зенит» – 0:2 (0:2)

Голы: Пауревич,3 (автогол); Дзюба,11.

«Уфа»: Шелия, Аликин, Табидзе, Йокич, Живоглядов, Бизяк (Кротов, 76), Салатич, Сысуев (Обляков, 46), Пауревич, Дивеев (Тумасян, 46), Игбун.

«Зенит»: Лунев, Нету, Иванович, Смольников, Набиуллин, Паредес, Кузяев, Ерохин, Мак (Эрнани, 65), Дриусси (Краневиттер, 76), Дзюба (Заболотный, 84).

Предупреждения: Пауревич (49), Обляков (54), Аликин (63), Йокич (68), Ерохин (69), Паредес (83), Кротов (89).

Удаление: Йокич (68).

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

ПАУРЕВИЧ (автогол) =

Высоченный (194 см) полузащитник «Уфы», имеющий гражданство Хорватии и Германии, срезал мяч в свои ворота после неуклюжего удара Дриусси.

ДЗЮБА !

Артем получил шикарный пас от Ерохина, пробил сначала в штангу, но не выключился и доиграл момент.