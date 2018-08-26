«МАКСИМЕНКО СДЕЛАЕТ ВЫВОДЫ»

- Матч при аншлаге на «Открытие Арене» впечатлил?

- Я немного большего ждал от бело-голубых в начале встречи. С первых минут команды всегда показывают свои заготовки. «Спартак» в этом, в отличие от соперника, преуспел, мог забить еще. А «Динамо» было уже сложно отыграться после такого начала.

- Но гости смогли забить один ответный мяч. Гол Рыкова получился очень эффектным.

- Я знаю Володю, работал с ним в «Динамо». У него хорошо поставленный удар. Помню, как он на тренировках отрабатывает такие моменты. Ему в команде доверяли, он и штрафные порой бил. То есть для него такой удар не что-то из ряда вон выходящее.

- Поразило то, что он пробил со своей половины поля практически без разбега.

- Да. Получился хороший удар по исполнению. Есть у Рыкова такое качество - он резкий. При разбеге вратарь обычно успевает среагировать. А здесь все как-то незаметно получилось. Короткий замах, хлопок и всё. Действие все произошло очень быстро.

- Рыков сказал, что часто наблюдает за голкиперами - и когда они выходят из ворот, пытается наносить такие удары.

- С такой позиции, как у него, всегда есть возможность оценить ситуацию, когда нападающий не напрягает. Есть время посмотреть, кому сделать передачу. Но все равно центральные защитники редко позволяют себе такие удары.

- Теперь Александр Максименко не будет так далеко выходить из ворот?

- Тут сложно предугадать. Когда мяч находится на чужой половине поля, голкипер выходит вперед - и это нормально. Но, думаю, Максименко сделает выводы.

«ФОНАРИКИ - ЭТО БЫЛО КЛАСС»

- Ожидали, что «Спартак» забьет два быстрых мяча?

- В первом эпизоде с пенальти была не какая-то тактическая ошибка, а индивидуальное действие игрока. Тони Шуньич замедлился и стал искать предложения от партнеров. Всегда было правило, что хозяин не тот, кто с мячом, а тот, кто без мяча. И Зе Луиш Шуньича наказал.

А второй спартаковский мяч был забит со стандарта. Это результат индивидуального действия, плюс подача была хорошая.

- Гол Квинси Промеса в конце матча не засчитали ошибочно?

- Я не разобрал, что там произошло. Если боковой судья зафиксировал офсайд, то точно не у Промеса. Значит, мяч скорее нужно было засчитывать.

- Многие зрители пришли в восторг от исполнения болельщиками «Спартака» песни о Москве и зажженных фонариков. Ваши впечатления?

- Супер! Я давно не был на стадионе, и такой перформанс очень порадовал. Видно, что болельщики готовились к матчу, у них было желание отметиться. Получилось просто здорово. Баннеры, фонарики... Было по-настоящему классно.

- Сами телефон не включили в этот момент?

- Нет. Было просто приятно слушать пение. Побольше бы такого на нашем футболе.

- Не удивились, что когда на табло показали Станислава Черчесова, болельщики его освистали?

- Я не понял, почему они так себя повели. Черчесов такого отношения точно не заслужил. Даже если имелась в виду его работа в «Спартаке». А уж в отношении главного тренера сборной России такого в принципе быть не должно. После чемпионата мира, на котором мы дошли до четвертьфинала во многом благодаря Черчесову.

«ПРОМЕС МОЖЕТ ИГРАТЬ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ»

- Многие ждали встречи Александра Ташаева с бывшей командой. Но он не сыграл с «Динамо» из-за травмы. Считаете, Ташаев правильно летом перешел в «Спартак»?

- Наверное, он был готов к конкуренции. Но надо понимать, что уровень игроков в «Спартаке» совсем другой. Ташаев еще должен проявить себя в новой команде.

- Илья Кутепов осел в запасе «Спартака». Может, ему стоит поискать другую команду, в которой он будет стабильно играть?

- Кутепов проявил себя на чемпионате мира, но жизнь не стоит на месте. Нужно постоянно доказывать свое право играть. В «Спартаке» появился Самюэль Жиго, вернулся в строй Георгий Джикия. Думаю, что Кутепову все равно комфортно в команде. При этом сейчас пошли разговоры о контракте…

- Имеете в виду слова Олега Кутепова, отца Ильи, который в интервью нашему изданию намекнул на то, что условия контракта должны быть улучшены?

- Я слышал об этом. Думаю, представитель Ильи сейчас занимается этим вопросом.

- В матче с «Динамо» Квинси Промес выглядел лучше, чем в предыдущих играх. Согласны?

- Наверное, Каррера нашел нужные слова. А может, Квинси преодолел какой-то сложный период. Мы же не знаем деталей. Или голландца до этого отвлекали разговоры об интересе «Милана». Но думаю, взаимопонимание с партнерами должно еще улучшаться. Промес может играть еще сильнее - и все это знают.

«ТУРУ К ДЕСЯТОМУ «СПАРТАК» БУДЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ 90 МИНУТ»

- Как вам 20-летний Николай Рассказов на позиции правого защитника «Спартака»?

- Он набирается опыта. Видно, что парень старается. Понятно, ему сложно сразу показывать высочайший уровень, но он выглядит достойно и имеет перспективы. Только в таких матчах и можно зарекомендовать себя.

- Джикия – Жиго сейчас самая сильная связка защитников нашего чемпионата?

- Они выглядят очень хорошо. Тем более, в «Спартаке» эта линия всегда подвергалась каким-то перестановкам. Но ребята доказывают свой уровень: у команды всего один пропущенный мяч в пяти турах. Это заслуга всех футболистов, но центральной зоны обороны в первую очередь. Пока они выглядят убедительно.

- Кто может конкурировать с этой парой в нашем чемпионате?

- Есть ребята, которые индивидуально хорошо выглядят, как, например, Ведран Чорлука в «Локомотиве». Рыкова бы тоже отметил, Соломона Кверквелию.

- «Спартак» в этом сезоне порой сдувается в концовках матчей. Нечто подобное было и с «Динамо». Почему?

- Команда очень интенсивно играет. В первом тайме всегда идет активно в отбор, прессингует. Такая энергозатратная игра отнимает много сил, тем более, чемпионат только набирает обороты. Именно из-за такой активности команда на последних минутах и опускается на свою половину поля. Но туру к десятому «Спартак» наберет оптимальную форму и станет выдерживать все девяносто минут.