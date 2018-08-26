ТАРАКАНЫ, АРБУЗЫ И МОРОЖЕНОЕ

Еще до начала игры появилась информация, что на не самом статусном матче «Локомотива» с «Анжи» ожидается не менее 15 тысяч болельщиков. На этот раз для привлечения аудитории железнодорожники устроили небольшое шоу у стадиона. Для всех желающих пойти на матч клуб организовал концерт российской рок-группы «Тараканы», которая взорвала толпу за полтора часа до стартового свистка. Кроме того, на территории у арены проходил фестиваль летней еды, где от пуза можно было наесться арбузами и мороженым.

Непосредственно перед приветствием команд руководство РФС наградило некоторых футболистов «Локо» наградами лучших игроков по итогам прошлого года. Местный «Золотой мяч» получили те, кто вошел в список 33 лучших футболистов чемпионата России-2017/18. Счастливчиками стали восемь человек: Гилерме (лучший вратарь), Владислав Игнатьев (правый защитник), Соломон Кверквелия (правый центральный), Мацей Рыбус (левый), Игорь Денисов (опорный полузащитник), Алексей Миранчук (правый), Мануэл Фернандеш (левый), Федор Смолов и Джефферсон Фарфан (оба – левые нападающие). Смолов также получил приз лучшему игроку минувшего сезона, а Юрий Семин взял аналогичную награду как тренер.

Награждение игроков года по тогам прошлого сезона. Не снял Гилерме, Игнатьева и Кверквелию. #Локомомтив pic.twitter.com/BKRbUoivEy — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 26 августа 2018 г.

«Локомотив» подходил к матчу в хорошем настроении: еще бы, на прошлой неделе была добыта первые в сезоне победа и гол (против «Крыльев Советов» - 1:0). А вот «Анжи» продолжал испытывать финансовые проблемы. Болельщики махачкалинцев тем временем породнились с баннером «#АНЖИЖИВИ» в надежде не потерять клуб в самое ближайшее время.

«ЛОКО» – РЫБАК, «АНЖИ» – УЛОВ

Даже внезапно воскресший мертвец смог бы за полминуты назвать стартовый состав «Локомотива». Откройте заявку на матч с «Крыльями», замените дисквалифицированного Игнатьева на Михаила Лысова (россиянин сыграл слева, а Рыбус ушел направо) и все готово. «Анжи» вызывал больше эмоций. Здесь опытные Дмитрий Белоруков и Владислав Кулик, молодая поросль вроде Игоря Чайковского Константина Савичева, некогда вспыхнувшие синим пламенем защитники Иван Новосельцев и Евгений Гапон и многие другие.

В первом тайме запомнился Гжегож Крыховяк. Преимущественно падениями, так как соперники раз за разом брали поляка на бедро. О Смолове и вовсе не было слышно. В очередном, третьем, матче за «Локомотив» Федор был не похож сам не себя. Казалось, не по своей вине. В течение этого времени мысль об отличиях нападающего и его новой команды обрастала все большими аргументами. С одной стороны бесконечные и в чем-то классические фланговые навесы для «Локомотива» Семина, а с другой – форвард, привыкший много и мелко играть низом, при этом ни в коем случае не действуя спиной к чужим воротам.

«Локомотив» походил на разъяренного рыбака, все никак не способного снять с крючка пойманного карася. И так и эдак ногами махал коллектив Семина, а уловоподобный «Анжи» висел на леске и надеялся сорваться с крючка в самый неподходящий момент. Территориального доминирования хозяев, их высокого прессинга и постоянных забросов оказалось недостаточно, чтобы даже раз за тайм приблизиться к голу. А вот гостям на 33-й минуте едва не повезло. После подачи с углового Фернандеш вынес мяч с линии вратарской, а тот угодил точно на ногу Савичеву. Константин мощно пробил слета в дальний угол, не хватило каких-то сантиментов. Может и жаль, что не попал. Тогда хоть что-то в этой наискучнейшей встрече изменилось.

ЗАБИВАЮТ ВСЕ КРОМЕ НАПАДАЮЩИХ

Как будто прочувствовали настроение публики футболисты «Локомотива», да как насели на ворота соперника. Моментально после перерыва изменились хозяева, Семин вставил команде пистон! Сначала на 51-й минуте Смолов, зависнув в воздухе, чудом не пробил головой в ворота после подачи со штрафного. Затем Крыховяк создал себе момент, подключившись вторым темпом к атаке и мощно пробив сходу с 11 метров, но второй гол Гжегожа в РПЛ и ворота разделили какие-то миллиметры. Следом не стал ничего выдумывать Рыбус. На 55-й минуте Мацей получил мяч на правом фланге, сместился в центр и эффектно с подкруткой пробил в дальний угол.

Еще через 20 минут избиения «Анжи» случилось то, чего все так долго ждали: наконец-то забил Смолов! Но стоит начать с ассистента, коим стал Крыховяк. Хавбек выдал филигранный длинный пас на ход, который россиянин не менее филигранно укротил. Федор принял мяч грудью, а следующим касанием подкинул его над вылетевшим на перехват Дюпиным. В этот момент вместе со Смоловым кайфанула вся «РЖД Арена».

В следующий раз болельщики так оживились, когда на 80-й минуте легендарный Борис Ротенберг сменил Фарфана, и несколькими мгновениями спустя Смолов уступил место Эдеру. Но без ложки дегтя все-таки не обошлось. Уже в добавленное время на краю штрафной «Локомотива» Апти Ахъядов откровенно нырнул, смутил бокового арбитра, после чего главный арбитр Василий Казарцев указал на «точку». Кулик зарядил в «девятку», испортил настроение красно-зеленым, после чего почти сразу все двинули в сторону подтрибунного помещения.

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Эта победа, во многом сложная и добытая превозмогая себя, должна раскрепостить не только команду, но и отдельных ее представителей. Например, Смолова.