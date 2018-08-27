«Советский спорт» пытается разобраться, возможен ли трансфер голландца и нужен ли он ему самому.

Ситуация с Квинси Промесом начинает уже порядком подбешивать, особенно самого футболиста и руководство «Спартака».

Клуб никак не реагирует на слухи, не бьет по столу кулаком и не говорит: «Квинси не продается!» Сам футболист по несвойственному европейским футболистам обыкновению, нацепив наушники и сделав рэп погромче, пробегает мимо журналистов, напоминая всем известную азиатскую скульптуру «Ничего не слышу, ничего не вижу, ничего не скажу». Только здесь – три в одном.

Вместо этого клубная пресс-служба выпускает ролик о том, как Промес старался и даже забил, но гол не засчитали. Единственный намек на светлое будущее голландца в «Спартаке» - последняя фраза: «Теперь ждем встречи с «Зенитом»…

На этой благодатной для домыслов почве за три дня до закрытия трансферного окна в оставшихся европейских лигах (в Англии и Италии регистрация футболистов уже невозможна) начали появляться новые слухи. После того, как СМИ не смогли «продать» Квинси ни в «Лестер», ни в «Эвертон», ни в «Саутгемптон», ни даже в «Милан», журналисты принялись сватать его во Францию, Испанию и, стыдно сказать, Португалию.

Среди основных претендентов на игрока называются «Монако», «Севилья» и «Бенфика». Тут же появляется информация, что «Спартак» еще снизил ценник на своего игрока. Если в начале лета говорили о сумме в 30-35 млн евро, а после закрытия трансферного окна в Англии – о 25 млн евро, которые якобы не потянул «Милан», то сейчас планка упала до 20 млн евро. Создается такое впечатление, что «Спартак» всеми силами хочет сбагрить игрока, что вряд ли соответствует действительности.

Несмотря на достаточно сомнительный характер информации, мы решили проанализировать три варианта, который вроде как остались у Квинси: насколько футболист нужен этим клубам и, конечно, насколько они нужны ему.

«Монако»

Основным вариантом для Квинси называют французский «Монако». Здесь все ясно – команда из европейской лиги, которая входит в топ-5, в отличие от «Спартака» играет в групповом турнире Лиги чемпионов и постоянно продает футболистов за огромные деньги в Европу. Согласны, вариант с «Монако» для игрока привлекателен.

Проблема в том, что так дорого и такого возрастного (26 лет) игрока «Монако» в последний раз покупал в сезоне 2013/14, когда в команду приехал Радамель Фалькао. С тех пор клуб переориентировал свою трансферную программу на молодых и перспективных футболистов. Тратя 20 млн евро, в «Монако» надеются потом заработать 200, как в случае с Килианом Мбаппе. С Промесом это сделать будет проблематично.

Например, этим летом на позицию левого атакующего полузащитника, где обычно играет Квинси Промес, был куплен 17-летний Виллем Жиббель. За игрока заплатили 20 млн евро и уже потихоньку начали подтягивать его к основному составу. Кроме того, в клубе есть трое более опытных игроков, выступающих на правом фланге атаки, которые в случае чего могут сыграть и слева, как это в последних матчах делает бразилец Рони Лопес.

Нужен ли Квинси Промес «Монако»? Скорее нет, чем да, тем более за такие деньги.

«Севилья»

Если судить по имени, то «Севилья» тоже должна быть привлекательным для Промеса вариантом – клуб частенько гремит в Европе и постоянно находится на слуху. Естественно, к нему приковано больше внимания, чем к «Спартаку». Одна загвоздка – «Севилья» в этом сезоне не будет играть в Лиге чемпионов – клуб, как и «Спартак», выступит в менее престижном еврокубке.

Промесу менять шило на мыло толку особого нет. Тем более, что переезд связан с определенными рисками. Если в Москве тебя регулярно выпускают на поле даже в разобранном состоянии, то в Севилье такая игра гарантирует теплое место на удобной скамейке запасных, ведь в спину будет дышать ветеран Нолито.

Другое дело, что Нолито тоже лихорадит. В прошлом сезоне его кое-как подстраховывали Хоакин Корреа, перешедший в «Лацио» за 15 млн евро и Сандро Рамирес, вернувшийся после годичной аренды в «Эвертон». Теперь слева за спиной у Нолито остался один Борха Лассо, который не дотягивает даже о уровня Лиги Европы. Так что, да, «Севилье» не помешало бы усиление направо в атаку. Но Промес стоит минимум 20 млн евро и получает зарплату порядка 3,5 млн евро на руки. «Севилья» же покупала такого дорогостоящего футболиста единственный раз в истории, когда в прошлом сезоне отдала 21,5 млн евро за разочаровавшего колумбийца Луиса Муриэля.

Итог: трансфер теоретически мог быть интересен обеим сторонам, но состоится он лишь в том случае, если на уступки пойдут и «Спартак» и Квинси Промес.

«Бенфика»

Португальская «Бенфика» - самый маловероятный вариант продолжения карьеры для Квинси Промеса. Чтобы стать привлекательными для голландца, орлы должны сначала попасть в Лигу чемпионов, а для этого им нужно пройти неуступчивый ПАОК в раунде плей-офф, на котором споткнулся «Спартак». А сделать это будет ой как непросто.

Но даже в случае прохода «Бенфике» будет сложно претендовать на Промеса. За всю свою историю клуб лишь два раза проворачивал трансферы такого масштаба: в 2015 году за 22 млн евро был куплен 24-лений Рауль Хименес у мадридского «Атлетико», и в 2003 году, когда покупал 23-летнего Джованни из «Барселоны» за 15 млн евро.

Португальский клуб умеет считать деньги и покупает игроков только на перспективу. Если масштабы сделок у «Монако» позволяют ошибаться при сделках на 20-25 млн евро, то португальцы себе позволить таких дорогих промашек не могут, вот и импульсные покупки на флажке трансферного окна за 20 млн евро совершать вряд ли станут.