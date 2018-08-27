Так получилось, что впервые в истории чемпионата Испании столицу страны представляют сразу пять клубов: «Реал», «Атлетико», «Леганес», «Хетафе» и «Райо». Причем уже в первом туре состоялось сразу два мадридских дерби – «Атлетико» переиграл «Леганес», а «Реал» одержал победу над «Хетафе». По старту сезона уже можно предположить, что явление так и останется уникальным, а до следующего сезона скорее всего доберутся далеко не все. В минувшие выходные в очередном мадридском дерби «Атлетико» выиграл у «Райо» со счетом 1:0. Поэтому у «пчел» так и осталось ноль очков после двух туров.

Мадридские дерби – это новый тренд нынешнего сезона Ла Лиги. Примечательно, что и стадионы столичных команд находятся в относительной близости друг от друга, что еще больше усиливает напряжение. И это не смотря на то, что «Хетафе» и «Леганес» представляют одноименные пригороды Мадрида. Достаточно взглянуть на схему расположения стадионов столичных команд, чтобы увидеть, что расстояние между аренами не превышает 20 километров – еще один интересный фактор в мадридских противостояниях.



Источник: El Pais

У столичных клубов разнятся не только амбиции и вместимость стадионов, но и время пребывания в элите. Абсолютный рекордсмен Мадрида по сезонам в Ла Лиге – «Реал». На счету сливочных опыт из 88 чемпионатов. Не так далеко (82 сезона) ушли от лидеров «матрасники». А вот «Леганес» проводит лишь третий сезон на высшем уровне в своей истории. И это притом, что клуб основан в далеком 1928 году.

Естественно, и в бюджетах команд наблюдаются существенные различия. Нетрудно догадаться, что самым богатым клубом (по данным за сезон 2017/2018) остается «Реал». Бюджет команды по прошлому сезону оценивается в 690,3 млн евро. Казна «Атлетико» оказалась меньше в два раза – 347,2 млн евро. «Хетафе» и «Леганес» идут почти на равных – 47,5 и 45,5 млн евро соответственно. А вот самым бедным из столичных представителей остается истинная команда рабочего класса «Райо». На банковских счетах «пчел» всего-то 12 млн евро.

Что там у других?

В этом году испанский чемпионат составил настоящую конкуренцию англичанам, в чьем национальном чемпионате традиционно выступает целый набор столичных клубов. В далеком сезоне 1989/1990 сразу восемь лондонских коллективов приняли участие в высшем дивизионе, что составило 40% от общего числа участников турнира. Сейчас же клубов из Лондона всего шесть – на один меньше, чем в Испании.

Кстати, в борьбе за гегемонию столичных команд Ла Лига обогнала и РПЛ. Сейчас в нашем элитном дивизионе выступает лишь четыре клуба из Москвы: «Динамо», «Локомотив», ЦСКА и «Спартак». А ведь были времена, когда представителей из одного города было сразу шесть. Если добавить «Сатурн», то получается вообще семь. Но это дела минувших дней. Теперь же вперед выходит Испания с гегемонией Мадрида не только в Лиге чемпионов, но и в национальном чемпионате. Ну а как долго это продлится покажет нынешний сезон.