Да-да, мы уже дано привыкли к тому, что если речь идет о скандалах с женами российских футболистов, то невольно вспоминаешь об Алане Мамаевой – супруге полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Интимные фото и «кокаиновые» видеозаписи – как раз те истории, которые заставляли тысячи людей хвататься за голову. Не так давно Алана раскритиковала жизнь в Краснодаре, назвав город «колхозом». За что, естественно, была предана «анафеме» местными жителями и болельщиками клуба.

Но не стоит полагать, что супруга Павла Мамаева – это исчадие ада. Оказывается, доброе сердце Аланы открыто для помощи ближнему своему. Речь идет об изувеченной девушке из Апшеронска – Ирине Малышевой. Трагедия произошла 17 июня этого года в одном из караоке-кафе города. Во время затянувшейся ссоры одна из посетительниц разбила стакан об голову девушки и изрезала ей щеку. Через какое-то время в интернет попали ужасные кадры чудовищного ранения.

Естественно, Ирине требовалась пластическая операция. Мало того, из-за пореза был задет нерв, отвечающий за мимику лица. Ситуация казалась безвыходной.

Впавшая в отчаяние Ирина Малышева писала в своем аккаунте в Инстаграме: «Мне очень тяжело писать данный пост, но выхода у меня просто нет! И я не знаю, что мне делать дальше. С каждым днем мое лицо перекашивается и ситуация становится все хуже и хуже. Я не могу к этому привыкнуть, не могу с этим смириться, не хочу жить так, поэтому рассказала о произошедшем. Я хочу проснуться и забыть случившееся как страшный сон. Я не пила в тот вечер спиртное, не провоцировала конфликт, вообще не ожидала, что она разобьет стакан об мою голову, а потом, чтобы добить, осколками порежет лицо. Мои родные не могут мне помочь. Маме 67 лет, получает мизерную пенсию, живет со мной, папы нет. Мой муж работает в полиции, с зарплатой с выдачей на руки 19 000 рублей в месяц. К тому же у нас ипотека, поэтому я не позволю супругу брать еще один кредит».

Но именно в этот момент, к счастью для девушки, появилась Алана Мамаева. Супруга футболистов в своем Инстаграме ведет аккаунт, где рассказывает о пластической хирургии и помогает выбрать подходящего специалиста своим подписчицам. После трагедии Алана связалась с девушкой и пообещала помочь. Ирине требовались не только врачи, который Мамаева нашла в Германии, но и загранпаспорт, деньги на билеты и проживание.

В итоге, Алана Мамаева за свой счет отвезла Ирину в Германию и смогла договориться с немецким пластическим хирургом о бесплатной операции. Мало того, супруга Мамаева инициировала кампанию по сбору средств и взяла на себя оплату части медицинских услуг по реабилитации.

Алана Мамаева провела с девушкой в Германии три недели. Сейчас Ирина и Алана вернулись в Россию. Реабилитация девушки идет по плану, а восстановление нерва идет по плану. Ирине провели микрохирургическую реконструкцию лицевого нерва и коррекцию рубца.

Лечение еще продолжается. Теперь Ирина будет наблюдаться в Краснодарской больнице. Ну а как сейчас выглядит изувеченная девушка, фактически спасенная Аланой Мамаевой, вы можете увидеть на фото. Прогресс на лицо!