Бывший главный тренер бело-голубых поделился мнением о дерби со «Спартаком» и неоднозначной ситуации в родном клубе.

«ТАШАЕВА «СПАРТАК» БРАЛ С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ»

- Как вам старт «Динамо» в этом сезоне? Команда Дмитрия Хохлова недобрала очков?

- Для того состава, который есть сейчас, результаты нормальные. Думаю, объективное место «Динамо» - где-то шестое - восьмое.

- Но все-таки текущий результат мог быть лучше?

- Наверное, с «Рубином» была упущена победа. Первый тайм тогда был очень хороший. И с «Уралом» можно было набрать больше одного очка. Однако в целом все нормально. В пяти турах всего одно поражение. Да и то - от «Спартака».

- Как вам дерби?

- У «Спартака» более сбалансированный состав, индивидуально более сильные игроки. Поэтому результат закономерен. Хотя, могла быть и ничья. При определенных раскладах.

- Если бы не ляп Тони Шуньича, заработавшего на ровном месте пенальти?

- Не люблю рассуждать в сослагательном наклонении. Футбол вообще состоит из ошибок. Их допускают все - игроки, тренеры, судьи. Это нормально. Иначе смотреть было бы неинтересно.

- Александр Ташаев не сыграл в дерби из-за травмы. Как думаете, после яркого сезона в «Динамо» он заиграет в «Спартаке»?

- Хороший вопрос. Когда ты переходишь в сильный клуб, в котором на каждую позицию есть как минимум два игрока, то должен быть готов к конкуренции. А дальше все зависит от тебя, выдержишь или нет. Ну, и от тренера.

Если Массимо Каррера видит Ташаева в основной обойме - будет давать больше шансов. При этом мне кажется, Сашу брали с прицелом на будущее. Ведь ходят слухи о продаже Квинси Промеса, Александр Самедов уже давно перевалил тридцатилетний рубеж. Так что у Ташаева сейчас есть время притереться, почувствовать груз ответственности.

В «Динамо» же он как играл: победа, поражение - ничего страшного. Болтаешься в середине таблицы - и хорошо. А от «Спартака» всегда ждут побед, команда борется за чемпионство. Это давление, с которым не каждый справится.

Ташаев, конечно, хочет играть, делать результат прямо сейчас. Но мы же видим, что «Спартак» последние два сезона состав почти не меняет. В такую команду быстро вписаться непросто. Если не превосходить своего конкурента на позиции на голову.

«С ХОХЛОВЫМ НЕ ПОСОВЕТОВАЛИСЬ - ЭТО УДРУЧАЕТ»

- На дерби болельщики «Динамо» вывесили баннер со следующими словами: «Игрок. Капитан. Тренер. Руки прочь от Димы Хохлова». Ваша реакция?

- Мне сложно говорить о тех слухах, которые сейчас поползли… Хохлов, с моей точки зрения, работает очень хорошо, и менять его на кого-то другого в надежде, что команда сразу начнет бороться за пьедестал - это утопия. Даже не знаю, как все это комментировать. Не представляю себе мотивы, по которым кто-то решился бы сейчас на смену главного тренера.

- Дыма без огня не бывает. Видимо, внутри клуба что-то происходит, раз появился такой баннер.

- Вот то, что что-то происходит, не удивляет. В «Динамо», увы, всегда это было.

- И при вас тоже?

- Конечно.

- Что думаете о ситуации с дублем «Динамо»? Получается, сейчас там сразу два главных тренера…

- Да, поразительная ситуация… Непонятно, кто же принимает все эти решения и с чем они связаны. Мы читаем о перестановках в СМИ, а причины клуб не раскрывает. Сейчас бессмысленно гадать на кофейной гуще. Нужно дождаться каких-то комментариев от руководства и тогда это обсуждать. Насколько я понял из прессы, сам Хохлов недоволен перестановками в дубле, тем, что с ним не советовались. И это удручает. А то, что иногда в «Динамо» творятся необъяснимые вещи, для меня не новость.

«ПЛОХО, ЧТО РАЗБРАСЫВАЮТСЯ ДИНАМОВСКИМИ ВОСПИТАННИКАМИ»

- Руководство не дает никаких комментариев. Но отстраненный от дубля Николай Ковардаев заявил, что инициатива исходила от заместителя гендиректора «Динамо» Романа Широкова, который вмешивался в его работу и указывал, кто должен играть. Имеет ли право руководство давать тренерам такие установки?

- Нет, конечно. Сам я никому не позволял вмешиваться в мою работу. И вообще не понимаю, как в «Динамо» появляются люди, никогда не имевшие никакого отношения к клубу. Для меня это нонсенс.

- Имеете в виду Широкова или сменившего Ковардаева Владимира Корытько?

- Всех, кто не имеет к клубу никакого отношения! Я не представляю, чтобы, допустим, в «Спартаке» или «Зените» появился человек, который не был связан с командой. А в «Динамо» все возможно. Это странно. Но я, повторюсь, не удивлен. К собственным воспитанникам, коренным динамовцам в клубе часто относились, мягко говоря, не очень хорошо.

- И к вам тоже?

- Я говорю, ко всем. Без фамилий. Вообще. Тенденция такая.

- Вы сказали, что не позволяли никому вмешиваться в свою работу в «Динамо». А такие попытки предпринимались?

- Мне повезло. Руководители, в основном, были хорошие. И все равно - некоторые пробовали вмешаться.

- Почему ситуация в «Динамо» не меняется много лет? Руководители приходят и уходят, а проблемы остаются.

- Время в нашем клубном футболе тяжелое для всех. Но тот путь, который выбрало «Динамо», - не совсем правильный. Берутся готовые футболисты, играют один-два года, а потом уходят. С такой политикой подняться выше середины таблицы невозможно. При этом свои таланты - Романа Зобнина, Дмитрия Живоглядова, того же Ташаева, вокруг которых можно было бы строить команду, продают… Это путь в никуда. Но при имеющихся ресурсах Хохлов, повторюсь, показывает очень достойный результат. К нему претензий быть не может.