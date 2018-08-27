- Для меня в списке неожиданностей нет. Двенадцать человек - проверенные люди, которых мы полюбили за их самоотдачу на чемпионате мира. Ряд футболистов вызывались и раньше. Гилерме, Алексей Ионов, Роман Нойштедтер…

Лично мне хотелось бы снова увидеть в сборной Алексея и Антона Миранчуков. Уверен, не сказал последнего слова Федор Смолов. Да, к нему есть претензии. Но потенциал-то игрока очевиден. Наверное, стоило с ним встретиться и направить на путь истинный в интересах сборной.

- Черчесов объяснил невызов Смолова тем, что тот совсем недавно сменил клуб. Но, может, тренер до сих пор под впечатлением от неудачной игры нападающего на ЧМ-2018?

- Сложно говорить за Черчесова. Но, думаю, мы все ждем, когда Смолов вернется на прежний уровень. Я бы, повторюсь, на месте тренера попробовал бы этого нападающего. У Федора есть качества, которых нет у других.

- Отсутствуют в списке другие лидеры сборной на чемпионате мира - Александр Головин, Игорь Акинфеев…

- Там объективные причины. Но в целом - это нормально, когда в сборной на первый план выходят новые имена. Смена поколений - непрерывный процесс. Ушли Сергей Игнашевич, братья Березуцкие, Юрий Жирков. Нет Александра Самедова. Так не надо откладывать с доверием тем, кто пришел их заменить. Сборная приучила, что у нее есть страсть и огромное желание. Но состав для следующих крупных турниров нужно формировать уже сейчас, в играх с Турцией и Чехией.

- Кто должен быть капитаном сборной в отсутствие Акинфеева?

- Артем Дзюба. По всем параметрам это истинный капитан. И самое главное, капитанская повязка позволит ему стать еще взрослее. От нового статуса Дзюбы выиграли бы все. И он сам, и команда.

- Вас не удивил вызов Ильи Кутепова, который не провел за «Спартак» ни одного матча в этом сезоне?

- Кутепов убедил летом своей игрой за сборную. Это молодой футболист, выступающий за серьезную команду. Увидите, он будет играть за «Спартак» в Лиге Европы. Поэтому Черчесов правильно его вызвал.

Вызов в национальную команду получили 25 игроков, 12 из них выступали за команду на домашнем чемпионате мира.

Сборная России:

вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»);

защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Илья Кутепов («Спартак»), Федор Кудряшов («Рубин»), Эльмир Набиуллин («Зенит»), Игорь Смольников («Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА);

полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Дмитрий Стоцкий («Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин («Зенит»), Далер Кузяев («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Павел Могилевец («Рубин»), Денис Черышев («Валенсия», Испания), Антон Швец («Ахмат»);

форварды: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»).

Напомним, Россия сыграет с Турцией 7 сентября в Трабзоне и с Чехией 10 сентября в Ростове-на-Дону.