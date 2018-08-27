Станислав Черчесов объявил состав сборной России на игру Лиги наций с Турцией и то ли все еще контрольный, то ли уже товарищеский матч с Чехией.

Состав удивил. Вряд ли стоило ждать обратного. Все-таки после чемпионата мира несколько человек завершили карьеру на международном уровне, а Сергей Игнашевич и вовсе повесил бутсы на гвоздь. Но, даже учитывая все эти вынужденные изменения, состав получился едва ли не революционным.

По сравнению с чемпионатом мира сборная обновилась почти на половину – лишь 12 участников мирового первенства вызваны на сентябрьские матчи. Некоторые перестановки выглядят обоснованно. Головина, понятное дело, не вызвали в команду из-за травмы, как и Дзагоева. Другие трансформации логично объяснить не удается даже Черчесову, хоть он и старался.

Игорь, куда же ты?

Первое, что бросается в глаза – отсутствие в стартовом составе голкипера, капитана, героя ЧМ-2018, Игоря Акинфеева. Между оглашением списка сборников и пресс-конференцией Станислава Черчесова с объяснениями по составу прошло около часа. За это время Россия успела вспомнить слухи о том, что Игорь якобы планирует завершить карьеру в национальной команде поле ЧМ-2018, то, как вратарь ушел от прямого ответа на вопрос о своем будущем в сборной, сопоставить все это и прийти к выводу, что Игоря в воротах национальной команды мы можем больше и не увидеть.

Станислав Саламович поспешил всех успокоить. У Игоря – плановый медицинский осмотр колена в Германии. Успокоил? Нас – нет. Хочется, конечно, верить, что осмотр плановый, но раньше таких осмотров у Акинфеева не наблюдалось. C марта 2005 года, когда Акинфеев окончательно стал основным голкипером национальной команды, он ни разу не оставался в стороне от сборной без веской причины. За это время у вратаря ни разу не было никаких плановых медицинских осмотров в начале сентября. Акинфеев пропустил всего четыре сентябрьских матча – оба раза из-за разрыва крестообразной связки колена: две игры против Македонии и встречи с Англией и Ирландией.

Многих удивил выбор замены Акинфеева – Антон Шунин и Гильерме. А как же Александр Максименко и лучший на данный момент в чемпионате Евгений Фролов из «Оренбурга»? Этот вопрос Станиславу Саламовичу не задачи. Частично на него мы можем ответить сами – Максименко уехал играть в молодежную сборную, которая борется за попадание на чемпионат Европы – там он нужнее, как, забегая чуть вперед, и форвард Федор Чалов из ЦСКА. О причинах отсутствия Фролова остается лишь догадываться. Вполне возможно, Черчесов, сам в прошлом вратарь, решил, что вводить 30-летнего дебютанта в команду – это лишнее.

За что выгнали Смолова?

Есть в сборной перестановка, которую ждала вся Россия – нападающего московского «Локомотива» Федора Смолова в составе нет. Может показаться, что это решение – следствие незабитого пенальти и аварии, с места которой форвард скрылся в Краснодаре. Но у Черчесова, как всегда, есть свое объяснение.

- У Игоря плановый осмотр колена в Германии. Смолов перешел в «Локомотив», где только-только начинает себя находить. Я был на матче с «Анжи» (3:1), великолепный гол он забил. Мы пока не будет трогать Федора, пускай себя проявляет в новом клубе. Сейчас важно, чтобы он там закрепился и нам был полезен. Вокруг Смолова последнее время много шума, - сказал Черчесов.

В то же время в сборную вызван Денис Черышев, который по-хорошему еще даже не вошел в сезон и буквально накануне провел свои первые минуты на поле после окончания чемпионата мира. Он, как и Смолов, сменил клуб, уйдя в аренду в «Валенсию», где пока себя тоже вряд ли смог обрести. Несмотря на это его фамилия – в списке Станислава Саламовича.

Почему не Паршивлюк и Скопинцев?

На Акинфееве и Смолове звездные потрясения закончились, но вопросы к Станиславу Саламовичу все равно остались. На главный из них он ответил: как в составе оказался Илья Кутепов, пока в сезоне не проведший на поле ни минуты?

- Да, он один из немногих наших футболистов, кто не играл. Но он наш основной игрок, мы не можем Илью не вызывать, позиция центрального защитника у нас дефицитная, - признался Черчесов.

Позиция в центре обороны оказалась настолько дефицитной, что в сборную не попал тоже не игравший Владимир Гранат… Нет в команде и проводящего отличный старт сезона, давно уже стучащегося в двери национальной команды, Владимира Рыкова. Мы его вспомнили не из-за забитого со своей полвины поля мяча в ворота «Спартака». Он – один из лучших игркоов начала сезона в РПЛ на такой дефицитной позиции.

Выбор резервных игроков на края обороны тоже слегка удивляет. Понятно, что в основе скорее всего выйдут звездный Марио Фернандес и ставший основным в «Зените» Эльмир Набиуллин, но за их спинами будут сидеть пока не оправившийся от ЧМ-2018 и нестабильный Игорь Смольников и так и не заигравший в России на своем уровне Константин Рауш. А ведь можно было присмотреться к классно играющим у Валерия Карпина в его задорном «Ростове» Дмитрию Скопинцеву и Сергею Паршивлюку. Справа, кстати, классно себя проявляет еще и Алексей Сутормин все из того же «Оренбурга».

В полузащите смутило отсутствие в составе братьев Миранчуков. Да, «Локомотив» пока не вкатился в сезон и слегка буксует на старте, но и у того же «Рубина», который представляют Камболов с Могилевцем, ситуация не лучше, а, если посмотреть на турнирную таблицу, то даже хуже, как, в принципе, и у «Краснодара», который делегировал в сборную Дмитрия Стоцкого с Юрием Газинским.

Базовый клуб

Под конец – немного веселой математики, которая доказывает, что в футбольной России вновь появилась базовая команда, которая, как и в хоккее, находится в Санкт-Петербурге. В сборную вызвано: 7 игроков «Зенита», 4 футболиста «Рубина», 3 игрока «Спартака», по 2 представителя «»Динамо», «Краснодара» и «Ахмата» и по 1 человеку от ЦСКА, «Локомотива», «Ростова», «Валенсии» и «Фенербахче».