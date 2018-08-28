Вы хоть раз читали, что пишут болельщики российских футбольных клубов, когда они недовольны футболистами?

Бедного Марио Пашалича, арендованного «Спартаком» у «Челси» на год, разве что поганой метлой не гнали из красно-белого клуба, обвиняя во всех грехах, возлагая на его плечи все неудачи прошедшего сезона. Не успевшего даже привыкнуть к жизни в Санкт-Петербурге Эмилиано Ригони ждала та же участь.

Как итог, оба, Эмилиано Ригони и Марио Пашалич, этот сезон начали в Италии – в одной команде, в «Аталанте», за которую в свое время большую часть карьеры провел нынешний главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

Не прошло и пяти матчей, а Ригони с Пашаличем на пару уже стали едва ли не главными звездами молодой и симпатичной итальянской команды. Хорват в пяти матчах забил 2 гола и отдал три результативные передачи, а аргентинец в своей первой полной игре за «Аталанту» положил дубль в чемпионате Италии, и не просто дубль, а два гола в ворота великой «Ромы». На двоих – семь результативных действий в пяти матчах серии А и Лиги Европы.

Вот, кстати, гол, который Ригони забил после великолепной комбинации с Пашаличем. Скажи им год назад, что они будут забивать такие мячи играя в одной команде, – на смех подняли бы. Сегодня – это реальность.

Российским клубам не нравятся футболисты? Может мы просто не умеем их готовить?

В «Спартаке» уже кусают локти, что не стали «продлевать» такого перспективного игрока еще на сезон, а в «Зените» наверняка рвут волосы, пересматривая чудеса своего игрока, который еще целый год будет приносить пользу другой команде.

Чудо? К сожалению, нет. Для России эта история обыденна. Как часто в нашу страну приезжали футболисты, которых здесь быстренько смешивали с грязью, обливали смолой, осыпали перьями и отправляли извилистой тропой на запад. Там над парнями не потешались: отмывали, приводили в чувства, выпускали на поле и делали настоящими звездами.

Фернандо Кавенаги

Классический пример – самый дорогой футболист российского чемпионата своего времени аргентинец Фернандо Кавенаги. За четыре сезона в России за «Спартак» аргентинский голеадор забил всего 12 мячей. Его еле сбагрили во Францию – в «Бордо». После этого, кстати, футболисты «Спартака» открыто признавались, что они просто не давали Кавенаги играть – завидовали его высокой зарплате и звездному статусу, нанося вред любимому клубу. Что сделал Кавенаги уйдя в «Бордо»? Он стал вторым бомбардиром чемпионата Франции, за сезон забив больше, чем за четыре года в «Спартаке» – 15 мячей в 23 матчах. На следующий сезон он еще раз перекрыл свое красно-белое достижение – 13 голов в 29 встречах.

Маркос Рохо

В «Спартаке» подобных примеров хватает. Чего стоит хотя бы путешествие еще одного аргентинца Маркоса Рохо. В «Спартак» он ехал действующим игроком сборной Аргентины, но в Москве его быстро опустили с небес на землю, решив, что он вообще не способен играть в центре защиты. За благо в России посчитали продажу игрока в «Спортинг» за 4 млн евро (на два дороже, чем покупали). Болельщики еще долго насмехались над непутевыми португальцами, которые не только переплатили за горе-игрока, но и анонсировали его переход на первых полосах своих газет. Прошло всего два года и Рохо перешел из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» за 20 млн евро, завоевал серебряные медали чемпионата мира в составе сборной Аргентины, а в 2018 году – приехал с Месси и компанией на ЧМ-2018 в России, чтобы сыграть на стадионе «Спартака», но не в красно-белой форме.

Николас Пареха

Снова аргентинец, снова центральный защитник, снова «Спартак». На этот раз экс-игрока сборной Аргентины, которого в клуб привез Валерий Карпин, зовут Николас Пареха. Он, кстати, играл в центре обороны вместе с Рохо. Уйдя из «Спартака» в «Севилью» Пареха выиграл три (!) Лиги Европы подряд. Причем, каждый раз Пареха был основным игроком, а иногда даже капитаном. При этом Николас успел дважды порвать крестообразную связку, что ему, впрочем, почти не помешало.

Стивен Цубер

Подобные разочарования есть не только у «Спартака». ЦСКА, селекционная служба которого славится проницательностью, а тренеры – умением раскрыть перспективных игроков, не раз ошибался. Как и Рохо, на чемпионат мира в Россию со своей сборной приехал швейцарский экс-полузащитник ЦСКА Стивен Цубер. Как же радовались армейцы в свое время, отправив парня в немецкий «Хоффенхайм» за 3,9 млн евро. Знали бы они, что буквально через год он будет забивать в ворота сборной Бразилии потрясающий гол, принося Швейцарии ничью на ЧМ-2018. Сегодня Цубер оценивается в 10 млн евро.

Джанер Эркин

Был у ЦСКА и другой промах – турецкий полузащитник Джанер Эркин. В свое время его подписывали, как чуть ли не главную молодую звезду Турции. Борьбу на фланге у Джанера выиграл молодой еще Юрий Жирков. Россиянина продали в «Челси» более чем за 20 млн евро, а турка еле вернули на родину за 2 млн евро – в «Фенербахче». Буквально за пару лет Джанер прибавил в цене 10 млн евро, стал считаться лучшим футболистом чемпионата Турции и вскоре оказался в миланском «Интере».

Лассана Диарра

Настал черед футболистов «Локомотива»… В свое время железнодорожникам посчастливилось приобрести главный бриллиант за всю свою историю, одного из лучших опорных полузащитников планеты, рядом с которым даже Игорь Денисов смотрится бледновато, причем не из-за цвета кожи. Речь о французе Лассана Диарра. Игрок не сошелся характерами с тренером Леонидом Кучуком. Руководство встало на сторону наставника, разорвало контракт с футболистом и выгнало того на улицу. Дальше были суды, миллионные выплаты, скандалы… В итоге чемпион Англии в составе «Челси» и чемпион Испании в составе «Реала» оказался в «ПСЖ», с которым выиграл чемпионат Франции. Жалеет ли игрок, что его выгнали из «Локо»? Это вряд ли. Жалеют ли в «Локо», что потеряли такого футболиста? И к бабке не ходи…

Питер Одемвингие

Помните, как из Москвы провожали нападающего «Локомотива» Питера Одемвингие? Да-да, мы имеем в виду тот самый скандал с бананом на баннере фанатов, в котором РФС углядел школьную «двойку» в дневнике… Так оценили его игру в России. Переехав в скромный «Вест Бромвич», нападающий сборной Нигерии в первый же сезон в 32 матчах забил 15 голов и отдал 9 результативных передач, став главной звездой команды. Лишь преклонный по футбольным меркам возраст не позволил ему пойти в АПЛ на повышение.

Тиаго Силва

Наибольшего успеха из игравших когда-то в России футболистов добился бразильский защитник и капитан «ПСЖ» Тьяго Силва. Хотя… к нему термин «игравший в России» не применим. Футболист перешел в «Динамо» в январе 2005 года, будучи дублером в «Порту». Игрок в России не провел ни одной встречи. В место этого он полгода оставался на больничной койке – лечился от туберкулеза. В итоге Тиаго отправили восвояси – на родину. Поиграв три года за «Флуминенсе», Силва очутился в «Милане», а оттуда за 42 млн евро ушел в «ПСЖ» став на тот момент самым дорогим защитником планеты.

Бонус: Унаи Эмери

С позором из России выгоняли не только футболистов, но и тренеров. Притча во языцех – бегство испанца Унаи Эмери и слова Артема Дзюбы в его адрес, в том числе и унизительное «трениришка». Вскоре после увольнения из «Спартака», в котором ему не дали проработать и полноценного сезона, Эмери возглавил «Севилью», с которой установил рекорд, выиграв три Лиги Европы подряд. После этого Эмери работал все в том же «ПСЖ», а теперь – сменил Арсена Венгера в лондонском «Арсенале».