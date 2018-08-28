И, похоже, это у него получается. Уже в первой встрече против крепкого «РБ Лейпциг его дортмундской «Боруссии» » удалось одержать крупную победу со счетом 4:1. Сам бельгиец отметился великолепным по красоте голом в падении. Кстати, этот мяч стал уже вторым для «одуванчика» в двух официальных матчах – ранее в тяжелом кубковом матче против «Фюрта» он забил важнейший гол на последних минутах.

«Вообще-то мы покупали его не для того, чтобы он забивал голы», – рассказывал спортивный директор дортмундцев Михаэль Цорк, который и сам в свое время выступал на позиции полузащитника. Но, кажется, что он все же немного лукавит. Ведь достаточно посмотреть на предыдущие выступления Витселя, чтобы понять – он всегда так или иначе нацелен на ворота. В своем первом клубе, льежском «Стандарте», бельгиец умудрился наколотить 45 голов в 194 матчах. Весьма внушительный результат, учитывая тогдашнюю позицию Витселя в тактической схеме команды.

Нынешний приезд бельгийца в «Боруссию» открывает большие перспективы для Люсьена Фавра. Теперь у наставника есть возможность выстроить бронебойное трио полузащитников в составе еще одного новичка – Томаса Дилейни, Махмуда Дауда и, конечно, Акселя Витселя. Именно эта троица в дальнейшем может добраться до высот линии полузащиты Юргена Клоппа, в которую в свое время входили Кагава, Гетце, Бендер и Гюндоган.

Сам же Витсель уже по первым двум матчам против «Фюрта» и «Лейпцига» предстал перед нами в роли типичного полузащитника «бокс-ту-бокс». Он сочетает в себе не только энергию, но и отличные навыки игрока обороны. Во время матча против «РБ Лейпциг» за бельгийцем было действительно сложно угнаться. При этом, казалось, что он был одновременно везде: не стеснялся лезть на двух защитников и сам начинал атаки «Боруссии» из глубины.

Кстати, именно этим атакам в прошлом сезоне, как воздуха, не хватало завершения. Еще перед стартом сезона на роль голеадора рассматривался главным образом Марко Ройс. Ну а пока он и его коллеги Максимилиан Филипп и Марио Гетце не торопят события на первый план вышел именно новобранец Аксель Витсель.

Все это удовольствие обошлось «Боруссии» в 20 млн евро. Плюс ежегодная зарплата в 10 млн евро, как пишет Sport Bild. Теперь понятно, почему китайский клуб совсем не хотел отпускать Витселя за такую цену. Попытки выручить сумму побольше за бронзового призера чемпионата мира плодов китайцам не принесли. Возможно, стоит отметить и желание самого Витселя, и четкую работу адвокатов футболиста. Как бы там ни было, но Люсьен Фавр получил внушительное усиление для своей команды.

Главный тренер «Боруссии» явно рассчитывает на своих новичков в лице Дилейни и Витселя, иначе как можно объяснить решение расстаться с Синдзи Кагавой и Нури Шахином? По информации Bild, игроки уйдут из клуба до закрытия трансферного окна. Так что, карты в руки Вам, Аксель Витсель!

Кстати, усиливать атакующую линию «Боруссии» будет испанец Пако Алькасер из «Барселоны». Игрок уже в Германии и его переход состоится уже в ближайшее время.