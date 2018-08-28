Как стало известно целому ряду немецких изданий, в стане сборной Германии во время мундиаля в России творился сущий ад. Что просто не могло не сказаться на результатах выступления команды. Причем конфликт был не бытовым, а межэтническим. В национальной команде образовались две группировки. Одна – состояла из «иностранцев» – Жерома Боатенга, Месута Озила и Илкая Гюндогана. Их называли «канакен» – уничижительным немецким словом, обозначающее определенное негативное отношение к иммигрантам. Во вторую группировку вошли «коренные немцы» – Томас Мюллер, Матс Хуммельс и т.д. Им тоже досталось прозвище. «Картошки» – именно так называют турки чистокровных немцев.

Началось все с того, что Томас Мюллер начал задирать «иностранцев», пародируя рэп-исполнителей и их образ жизни. Как сообщает BILD, это серьезно задело представителей группировки «канакен». Скорее всего именно склонность иммигрантов к шикарной жизни и начала раздражать «коренных немцев», которые предпочитают скромность. Примечательно, что Сами Хедира вошел в группу «немцев» лишь пару лет назад. А вот Юлиан Дракслер все еще продолжает метаться меж двух огней. В чем сходились обе группировки, так это в недовольстве решениями главного тренера сборной Йоахима Лева. В частности, отказом вызвать в команду Лероя Сане.

Теперь перед руководством национальной команды будет стоять непростая задача – объединить раздробленный коллектив. Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф рассказал: «Мы понимаем, что в будущем мы должны уделять большое внимание этой проблеме. Теперь же нам предстоит долгая работа по восстановления климата в команде».

Глава немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель заявил, что Лев вообще не поставил его в известность об этническом конфликте в сборной. В любом случае, чиновник планирует серьезно поговорить с футболистами перед матчами против Франции 6 сентября и Перу 9 сентября.

В свою очередь Мануэль Нойер сказал, что никаких группировок в сборной команде нет. Но еще до старта чемпионата мира многие предполагали, что немцы будут переживать конфликт поколений. В любом случае, провал на чемпионате мира был во многом обусловлен именно ужасной атмосферой внутри команды. И речь даже не только о межэтническом противостоянии, а о возрасте, образе жизни, характере и многих других факторах, влияющих на климат внутри коллектива.

В результате сборная Германии не вышла в стадию плей-офф впервые в своей истории. Экс-чемпионы мира заняли лишь четвертую строчку в своей группе, уступив сборным Мексики и Южной Кореи. Слишком дорогая цена за внутренний разлад по поводу образа жизни, не правда ли?