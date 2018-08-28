«ВЫСКАЗЫВАНИЕ ЕГОРОВА – ГЛУПОЕ»

– Судейство в РПЛ все время на слуху. После матча 5-го тура с «Енисеем» главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов жестко раскритиковал арбитра Михаила Вилкова. Такое допустимо?

– Профессиональные футболисты, тем более – знаменитые, настолько восприимчивы ко всем ошибкам судей, что могут высказываться на эту тему. Я, честно говоря, не смотрел трансляцию из Тюмени, но знаю, что соперниками Тихонова были тоже известные люди. Дмитрий Аленичев, Егор Титов. Его друзья по спартаковским временам. Я не могу никого из них осуждать. Скажу только одно: хотелось бы, чтобы судейство на сегодняшний день было лучше.

– Тихонов был недоволен тем, что в «Енисее» работает бывший судья Игорь Егоров, который в хороших отношениях с Вилковым. Как вы относитесь к тому, что бывшие арбитры занимают руководящие посты в клубах РПЛ?

– Это право любого нашего гражданина. Но обиду Тихонова, повторюсь, я могу понять. «Крылья» же проиграли. Давайте сделаем скидку на неопытность главного тренера и его плохое настроение после матча и скажем ему. «Не волнуйся, дальше все пойдет нормально».

– Это были эмоции?

– Конечно. И они, вероятно, были основаны на ошибках судьи. Пусть иногда эмоции перехлестывают здравый смысл.

– Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, видимо, тоже на эмоциях сказал, что не надо ему напоминать о родственных связях, ведь «Тихонов тоже своего сына всюду за собой таскает». Резко?

– Считаю, что это самое глупое высказывание для человека, имеющего официальный статус. А кого же Тихонову еще таскать, если не сына и не семью? Кому какое дело, если человек умеет работать? Кого хочу, того и таскаю с собой! Тогда пусть Александр Егоров обратится сегодня к президенту Белоруссии Лукашенко и скажет: зачем ты с люльки своего сына везде таскаешь?

– Александр Егоров потом извинился за свои слова.

– Слава богу, что он остыл, понял и принес извинения. Это правильно.

«ЕСЛИ НАС НЕ УСЛЫШАТ, ПОЙДЕМ К ВЫСШЕМУ РУКОВОДСТВУ РФС»

– Как считаете, нужно запрещать критику судей? Сам Егоров ранее выступил с подобной инициативой.

– Если мы будем запрещать критику арбитров, они вообще перестанут хорошо судить. Надо пересматривать систему их подготовки. У нас есть ветераны судей, которые создали общественную организацию. Как раз через два дня мы встречаемся и будем обсуждать эти моменты. Мы делаем очень серьезный анализ после каждого тура. Анализ этого тура тоже обязательно сделаем.

Будем делать все для того, чтобы изменить систему. Если не найдем понимания у комитета судейства и инспектирования, то выйдем на высшее руководство РФС, потому что жалоб очень много.

– С чем это связано?

– Масса причин. Одна из главных заключается в том, что очень много блатных отношений при допуске судей к матчам премьер-лиги. Кто-то лично знаком, кто-то лояльно друг к другу относится. Не хотелось говорить, но вынужден. В нашем судейском корпусе присутствует блат.

– Считаете, эту ситуацию реально изменить?

– Конечно. У нас подготовлен целый трактат по судейскому вопросу. Если нам дадут доступ в прессу, мы будем информировать обо всех допущенных судьями ошибках. И говорить о том, что надо исправлять.

Сегодня мы одна из беднейших, с точки зрения судейства, стран в мире. У нас в ФИФА только один судья, который отработал на чемпионате мира только один матч! Все. Больше, кроме Сергея Карасева, никого нет. А в Советском Союзе арбитров было в достаточном количестве.

– Уровень российского судейства падает?

– Да он особо и не поднимался.