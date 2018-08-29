11-е МЕСТО

4-й тур. ЦСКА – Арсенал – 3:0

Судья: Владислав Безбородов

О том, попал мяч Гиа Григалаве в плечо или в руку, даже после десятка повторов спорили до хрипоты не меньше, чем два года назад о цвете черно-синего (в итоге) платья. Безбородов решил, что была рука, и удалил защитника с поля. Олег Кононов после матча назвал удаление неоправданным и в целом был недоволен работой арбитра.

Как пояснил впоследствии Егоров, даже в случае фиксации нарушения правил следовало предъявить Григалаве предупреждение за срыв атаки, а не красную карточку за фол последней надежды.

10-е МЕСТО

5-й тур. Локомотив – Анжи – 2:1

Судья: Василий Казарцев

Больше всех расстроился ошибочному решению назначить пенальти в ворота «Локомотива» на последних минутах матча наш обозреватель Евгений Ловчев, спрогнозировавший победу хозяев со счетом 2:0. Соломон Кверквелия выставил ногу в борьбе с Апти Ахъядовым, и тот красиво упал. Казарцев ему поверил и указал на «точку». Один мяч махачкалинцы таким образом отыграли, но на большее их уже не хватило. После игры все согласились, что решение было ошибочным.

9-е МЕСТО

5-й тур. Спартак – Динамо – 2:1

Судья: Евгений Турбин

Никак красно-белым не удается забить в РПЛ с игры. Уже в компенсированное арбитром время голландец обыграл на фланге оппонента и красиво положил мяч в дальний угол, но Турбин взятие ворот не засчитал, поскольку совершил сразу две ошибки: решил, что Луис Адриано на дальней штанге коснулся мяча и при этом находился в офсайде. Оба эти умозаключения неверны, что было очевидно даже в лайве. Почему тогда только 9-е место? Потому что этот гол уже ничего не решал.

8-е МЕСТО

5-й тур. Арсенал – Ростов – 0:1

Судья: Кирилл Левников

Факт результативной ошибки не признать нельзя, но стоит упомянуть и о том, что эпизод был очень динамичным и сложным для арбитров. После неудачно разыгранного стандарта ростовчане выходили из чужой штрафной, когда Рагнар Сигурдссон не успел выбраться из положения вне игры. Его скидка на Алексея Ионова привела к победному голу с пенальти.

Офсайд исландца был микроскопическим, и разглядеть его можно только с нескольких повторов, но заслуженного очка он туляков лишил, чем вызвал гнев их наставника Олега Кононова.

7-е МЕСТО

5-й тур. Енисей – Крылья Советов – 1:0

Судья: Михаил Вилков

А это вопрос трактовки. На 34-й минуте Ланин, уже имевший предупреждение, проиграл позицию Марко Обрадовичу и прихватил его, после чего Вилков остановил игру и удалил полузащитника с поля. При этом Егоров согласен с тем, что за такие нарушения даже предупреждать футболистов не стоит, не говоря уж о том, чтобы удалять. Более того, по мнению руководителя российских судей, Вилкову следовало показать желтую карточку Обрадовичу, съездившему в игровом моменте рукой по лицу сопернику.

6-е МЕСТО

3-й тур. Енисей – ЦСКА – 1:1

Судья: Роман Галимов

На 78-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев Марио Фернандес, находясь на линии штрафной, почувствовал на спине руки Дарко Бодула и красиво на скорости упал метрах в трех от эпизода. Абель Эрнандес реализовал 11-метровый. Красноярцы через твиттер подняли шум, и Егоров согласился, что пенальти был назначен ошибочно.

5-е МЕСТО

4-й тур. Краснодар – Спартак – 0:1

Судья: Сергей Лапочкин

В решающий отрезок матча, когда «Краснодар» всей командой бросился отыгрываться, судья Лапочкин не поставил пенальти после контакта нападающего «быков» Ари со спартаковцем Квинси Промесом в штрафной гостей. Взбешенный решением арбитра российский бразилец бросился на подошедшего к нему Самуэля Жиго и был закономерно удален с поля.

На следующий день «Краснодар» опубликовал видеозапись из комнаты VAR, которая в тот день тестировалась на стадионе. На одном из стоп-кадров отчетливо видно, как Промес наступил Ари на ногу.

Сразу после игры «горожане» с трудом сдерживали эмоции, а Павел Мамаев предложил журналистам задавать вопросы не ему, а арбитру. Не удержался даже генеральный директор Владимир Хашиг, обративший внимание, что Лапочкин судил третью встречу «Краснодара» со «Спартаком» подряд.

Затем «быки» выложили в твиттере видеозапись, в которой сравнивали этот эпизод с моментом из предыдущего матча между этими командами, когда Зе Луиш в схожей точке заработал для «Спартака» 11-метровый.

4-е МЕСТО

3-й тур. Енисей – ЦСКА – 1:1

Судья: Роман Галимов

На 73-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев Артур Саркисов классно открылся на одной линии с защитниками и, выскочив у них из-за спин, получил от Ятченко разрезающую передачу, оказался один на один с Игорем Акинфеевым и сильным ударом в ближний угол забил второй мяч. Однако арбитр Галимов дал свисток об офсайде еще до завершающего удара. Повторы в нахождении Саркисова во вне игры не убеждают ни нас, ни известного в прошлом арбитра Сергея Хусаинова.

Твиттер «Енисея» после матча разразился постом: «Левый пенальти, незасчитанный чистый гол. Итог: ничья с ЦСКА. Привет, РПЛ!», но вскоре он был удален.

3-е МЕСТО

5-й тур. Рубин – ЦСКА – 1:1

Судья: Виталий Мешков

В начале второго тайма Никола Влашич аккуратно забросил мяч Марио Фернандесу, которого на входе в штрафную срубил ударом сзади Виталий Устинов. Свисток арбитра промолчал. Как объяснил впоследствии глава арбитров Егоров, Мешков держал в голове умение Марио красиво упасть, что он продемонстрировал двумя турами ранее в Тюмени, «купив» в очень схожей ситуации Романа Галимова (см. 6-е место). Только в тот раз пенальти не было, а сейчас – наоборот.

2-е МЕСТО

5-й тур. Енисей – Крылья Советов – 1:0

Судья: Михаил Вилков

Очевидная и несомненная игра рукой Дмитрия Ятченко на 14-й минуте после фланговой подачи Александра Соболева, которую можно не заметить только в случае очень высокой степени близорукости. Арбитр Вилков, видимо, решил, что мяч сам нашел руку и ограничился назначением углового. Также он зря удалил Олега Ланина (см. 7-е место) и вызвал гнев наставника самарцев Андрея Тихонова.

После игры 47-летний специалист долго негодовал, почему на матч с «Енисеем», имеющим в штате бывшего судью нижегородца Игоря Егорова, назначен арбитр из Нижнего Новгорода и даже вступил в заочную перепалку с главой судейского корпуса Александром Егоровым, признавшим наличие в этой встрече результативных ошибок.

1-е МЕСТО

1-й тур. Уфа – Локомотив – 0:0

Судья: Михаил Вилков

На 15-й минуте гости неудачно разыграли стандарт. Игорь Денисов хлестким ударом вернул мяч на линию штрафной, где нападающий Эдер нашел свободный пятачок между двумя центральными защитниками. Лайнсмен Владимир Миневич поднял флажок еще до того, как португалец отправил мяч в дальний угол ворот Александра Беленова.

После игры Юрий Семин сетовал на незасчитанный пенальти и сокрушался по поводу того, что в России по-прежнему не введена система VAR. Железнодорожники могли и уступить, но в компенсированное время Гилерме взял пенальти. Спустя два тура в Оренбурге на последних минутах вновь не засчитали гол «Локомотива» из-за офсайда Джефферсона Фарфана, но на сей раз арбитр был прав.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Нам стало интересно, как выглядела бы турнирная таблица РПЛ, если бы арбитры не допускали в пяти стартовых туров результативных ошибок. И вот, что получили. В 40 матчах судейские решения повлияли на шесть результатов. Ровно половина таких игр пришлась на пятый тур чемпионата России.

Тур Матч Результат Наша версия 1 Уфа – Локомотив 0:0 0:1 3 Енисей – ЦСКА 1:1 2:0 4 Краснодар – Спартак 0:1 1:1 5 Енисей – КС 1:0 0:1 5 Рубин – ЦСКА 1:1 1:2 5 Арсенал – Ростов 0:1 0:0

Как мы считали. Мы учитывали ошибочно назначенные/неназначенные пенальти, неверно отмененные голы и несправедливо удаленных футболистов, если их присутствие могло помочь команде удержать тот счет, который был к моменту удаления.

Турнирная таблица РПЛ при безошибочном судействе