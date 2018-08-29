Тренерское кресло под «особенным» качается из стороны в сторону. По крайней мере, так может показаться со стороны. В недавнем матче «Манчестер Юнайтед» под руководством Жозе Моуринью с треском проиграл «Тоттенхэму» со счетом 0:3. Ранее «красные дьяволы» были биты «Брайтоном». Конечно, если взглянуть на статистику выступлений команд, которые возглавлял португалец, можно заметить интересную закономерность: каждый третий сезон начинается с провала. «Юнайтед», похоже, не стал исключением. И чем хуже ситуация в турнирной таблице для манчестерского клуба, тем громче разговоры об отставке тренера. Но до матча против «Уотфорда» 15 сентября Моуринью скорее всего не уволят. Так говорят боссы «Манчестер Юнайтед». Но «особенный» ходит по очень тонкому льду, поэтому не лишним будет прикинуть, кто может прийти ему на смену в случае обострения разногласий.

Лоран Блан



Фото: Gettyimages.ru

Еще два года назад, когда дела у Моуринью в «Юнайтед» шли не лучшим образом, на горизонте появился Лоран Блан.

Француз очевидно очень ждал приглашения в Манчестер, поскольку, по слухам, даже отказался от шанса возглавить «Интер». Для Блана «красные дьяволы» совсем не посторонний клуб. Именно в «Манчестере» защитник отыграл два года и благополучно закончил карьеру. Сейчас Блан сидит без работы, но готов в любой момент возобновить тренерскую деятельность. Если, конечно, поступит интересное предложение. Впрочем, разве «Манчестер Юнайтед» бывает не интересен? Лоран Блан, как тренер, определенно умеет побеждать, о чем свидетельствуют четыре чемпионских титула и многочисленные кубки во Франции. Но сможет ли он повторить свой французский успех в Англии, где совсем другие условия?

Маурисио Почеттино



Фото: Gettyimages.ru

Наставник «Тоттенхэма» еще не успел должным образом отпраздновать разгром «красных дьяволов» на «Олд Траффорд», как его тут же записали чуть ли не в главные претенденты на место Моуринью. Еще в 2016 году после увольнения Луи Ван Гаала многие сожалели, что клуб подписал именно «особенного», а не нынешнего тренера «шпор». Сейчас уже кажется, что Почеттино просто слился с «Тоттенхэмом» и никуда не планирует уходить. Он построил команду под себя, выработал свой стиль, есть ли смысл что-то менять? Проблема здесь заключается скорее в самих «шпорах». Из года в год в конце сезона на ум приходит бессмертная цитата из фильма «Залечь на дно в Брюгге»: «Кое-чем» ты не был, но и до вершин не добирался. Прямо как «Тоттенхэм». И именно тотальное невезение «шпор» в борьбе за призовые места может все же подвигнуть Почеттино сменить клуб. Ведь должен же в конце концов этот талантливый тренер что-то выиграть? Маурисио Почеттино по сути полная противоположность Моуринью в стиле и личности. Возможно, именно благодаря этому, у нынешнего тренера «Тоттенхэма» есть куда больше шансов выжать из игроков «Манчестера» абсолютный максимум. Но решится ли на это Почеттино посреди сезона?

Зинедин Зидан



Фото: Gettyimages.ru

«Лучший тренер года» Зинедин Зидан рассматривается букмекерами как главный претендент на место Моуринью. Такого же мнения придерживается и большинство болельщиков. Сейчас именитый француз отдыхает от тренерской работы, но вполне может ее возобновить, если ему поступит предложение от «Манчестера». В мадридском «Реале» Зидан работал с коллективом суперзвезд. Чтобы держать их в узде и сформировать единый коллектив нужны определенные способности. Именно ими и обладает Зидан. И как раз единства в паре с уверенностью не хватает «красным дьяволам» Моуринью. Француз находит общий язык с футболистами и его решения не подлежат обсуждению. Достаточно вспомнить хотя бы активные ротации в составе «Реала» и Криштиану Роналду на скамейке запасных. Зинедин Зидан всегда готов к экспериментам и риску, которые приносят свои плоды. Конечно, некоторые скажут, что, якобы, «Реал» мог бы выигрывать и без Зидана, ведь там собраны лучшие игроки мира. Но мы-то знаем, что это не так. А помощь «лучшего тренера года» пришлась бы «красным дьяволам» как нельзя кстати.

Конечно, список претендентов не ограничивается этими тремя наставниками. Но приход следующих кандидатов видится маловероятным. Хотя, кто знает?

Когда речь заходит о смене тренеров в Англии, то всегда невольно начинают вспоминать тренера «Монако» Леонардо Жардима. Ему прочили место Венгера в «Арсенале» и Конте в «Челси». Но оба раза талантливы португалец оказывался не у дел. Рискнет ли «Манчестер»? Думаю, что нет. Также, как и не будет приглашать Антонио Конте. Во-первых, итальянец сам говорил, что планирует тренировать в Италии, а во-вторых, зачем «красным дьяволам» еще один скандалист? Речь идет о трансферах. Ведь Конте увольняли из предыдущих двух клубов как раз из-за разногласий по трансферам. Вряд ли руководство «Юнайтед» хочет нанять копию Моуринью в этом щекотливом вопросе. Соотечественник Конте – Массимилиано Аллегри? Да, хороший вариант. Но вряд ли специалист будет доступен до конца нынешнего сезона, даже если очень захочет сменить Италию на Англию. В его победоносном «Ювентусе» сейчас играет Криштиану. От такого итальянец вряд ли уйдет. Конечно, можно взять и пригласить на пост главного тренера Райана Гиггза. Правда, вряд ли боссы дьяволов пойдут на такой риск, не смотря на традиционное появление валлийца в списках претендентов и тесную связь с клубом. Скорее всего кандидатура Гиггз не найдет поддержки, разве что кроме болельщицкой.

Так или иначе Моуринью пока остается на своем законном месте тренера «Манчестер Юнайтед». А уже 2 сентября в матче против «Бернли» ему в очередной раз придется доказывать, что занимает он свой пост не просто так. Ведь запас терпения руководства «красных дьяволов» в любой момент может подойти к концу.