Жизнь 26-летней девушки из города Апшеронска Краснодарского края разделилась на до и после. Рубежом стала дата 17 июня 2018 года, когда в местном кафе на Ирину Малышеву внезапно напала одна из посетительниц и «розочкой», оставшейся от разбитого стакана изрезала лицо. Порезы были глубиной около сантиметра, повреждены лицевые нервы…. Сейчас уже все позади. Операцию в Германии помогла организовать Алана Мамаева, жена игрока ФК «Краcнодар», экс- полузащитника сборной России Павла Мамаева. Интересно, что до июня Алана и Ирина даже не были знакомы.

«ПОНАЧАЛУ НЕ ПОДОЗРЕВАЛА, КТО МНЕ ХОЧЕТ ПОМОЧЬ»

- Как на вас вышла Алана Мамаева?

- После первых консультаций меня отправили домой и я была в настоящей панике: сказали чем-то мазать и само пройдет, но лицо начинало неметь и перестало шевелиться, а рот скривился! Я начала плохо разговаривать. Обратилась за помощью в соцсетях, и одной из первых откликнулась Алана. Она нашла номер телефона, позвонила и предложила свою помощь.

- Вы знали, что она – жена футболиста ФК «Краснодар» Павла Мамаева?

- Поначалу даже не подозревала.

- А вас не смутил тот факт, что незнакомая женщина звонит и предлагает какую-то помощь?

- Действительно, но я даже не догадалась посмотреть в интернете. После этого происшествия и общения с нашими врачами я пребывала в шоке. Поняла это позже. Где-то дней через пять приехала подруга и спрашивает удивленно: «Ты хоть знаешь, кто тебе помогает?» «Нет, - отвечаю. – Но девушку зовут Алана». Она мне и рассказала, что это – жена футболиста Павла Мамаева. Алана, кстати, сразу нашла адвоката, который позвонил на следующий день.

- Я правильно понял: Алана была в Краснодаре, а вы – в Апшеронске?

- Нет, она как раз находилась в Берлине и звонила оттуда. Потом нашла доктора, показала ему всю мою историю и фотографии. Позже мы поговорили по видеосвязи. Доктор сказал, что сделает мне операцию совершенно бесплатно, но нужно приехать очень срочно. Мы сразу начали готовить документы и визу. Алана вернулась в Краснодар и уже отсюда мы вместе полетели в Берлин.

«АЛАНА СПАСЛА МНЕ ЖИЗНЬ»

- Каким было первое впечатление от очного знакомства?

- По Алане не скажешь, что она – жена футболиста, светская дама и человек совсем из другого круга. Мне даже показалось, что я знаю ее не меньше пяти лет. И разница в возрасте совсем не чувствовалась.

- В Берлине она тоже вас опекала?

- Даже держала меня за руку, когда вводили наркоз. Успокаивала, а у меня была жуткая истерика на нервной почве, из глаз текли слезы. И потом почти четверо суток Алана ночевала со мной в палате на соседней кровати. После операции мне нельзя было вставать, я не могла ни разговаривать, ни кушать. Она поехала, купила блендер, делала смузи из фруктов и меня поила через трубочку. И с родственниками моими она тоже по телефону общалась – у меня-то лицо было все в бинтах. Алана им всё-всё рассказывала, за маму мою переживала, когда у нее давление подскочило. Можно сказать, она мне жизнь спасла. Так и напишите. И это – не высокие слова, а настоящая правда.

- Сколько вы пробыли в Берлине?

- Мы туда прилетели 31 июля, 1 августа мне прооперировали лицо, а 14 – почку – у меня хронический пиелонефрит появился давно, после беременности. Все опять организовала Алана, которая перевезла меня из клиники пластической хирургии в военный госпиталь.

- Вы за что-то платили?

- Нет, все расходы взяла на себя Алана: и билеты, и такси, и затраты по операциям, и пребывание в клиниках. Сумму я не знаю, но наверное, она очень большая.

«ЛИЦО ВНОВЬ СТАЛО СИММЕТРИЧНЫМ»

- Когда узнали, кто помогает, вы наверняка залезли в интернет и там первой новостью про Алану Мамаеву наверняка стоит скандальное интервью, где она нелестно отзывается про Краснодар.

- Она сама мне про это рассказывала, мы же много в ходе этой поездки общались. Да,

ей не очень нравится Краснодар, но ведь до этого она в Москве жила. Вот для меня после Апшеронска Берлин показался настоящей сказкой. А у нее получилось наоборот – из сказки уехала… Я родилась в Краснодаре и после переезда в Апшеронск тоже некоторое время пребывала в шоке.

- Алана не оправдывалась за неосторожные слова?

- Она все привыкла говорить в глаза. Что думает и что хочет. За это она заслуживает уважения.

- Кто-то может подумать, что помогая вам, она старается как-то сгладить реакцию краснодарской общественности на это интервью.

- Это точно не так. Алана – очень хороший человек и помогает не только мне.

- Сейчас продолжаете общаться?

- Да, я уехала в Апшеронск, она осталась в Краснодаре. Мы созваниваемся, переписываемся в соцсетях.

- С мужем Аланы Павлом успели познакомиться?

- Нет, но, как я поняла из их общения, Павел во всем поддерживал свою жену.

- Сейчас со здоровьем у вас все в порядке?

- Да, прохожу обследование в краевой больнице Краснодара. У меня же стент в почке, его снимут через полтора месяца. А сейчас приезжаю каждую неделю, сдаю анализы. Лицо стало гораздо лучше. Даже очень! Мне же пересадили два перерезанных нерва, теперь лицо вновь стало симметричным и вернулась чувствительность. Я вновь чувствую его левую сторону. Швы сделали очень хорошо стык встык, надеюсь, через пару лет их совсем видно не будет.