«Сказал, что сделает «Спартак» чемпионом, и устроил нам праздник»

Похоже, что это все. Квинси Промес, судя по всему, покинет московский «Спартак». С каждым часом новости об этом все настойчивее и подробнее. К тому же севильцы обещали переключиться на голландца, если не смогут выиграть у мадридского «Реала» конкуренцию за нападающего «Лиона» Мариано Диаса. В данный момент все идет по этому сценарию, и болельщики все меньше сомневаются, что переход состоится.

«Походу, вопрос его ухода – это вопрос ближайшего дня-двух... Конечно, видно было по нему, что парень очень импульсивен (местами истеричен) и эмоционально нестабилен, но когда играл – играл самозабвенно. А когда пинал балду – все готовы были его порешать...

Но главное он сделал! И сделал по-пацански: сказал, что пока «Спартак» не сделает чемпионом, не уйдет, и выполнил обещание! Устроил нам праздник, сукин сын!!!

И главное: что ни делается – все к лучшему, осталась претендентам на его место рвать анус и прогрессировать на чужой половине поля (Роша, Ханни, Ташаев и пр.)

З.Ы. АНТОХА, СПАСИБО ЗА ВСЕ!!!»

VanDenzel, комментарий на сайте «Фратрии» под новостью о возможном переходе в «Севилью»

В первую очередь болельщики «Спартака» благодарны Промесу за долгожданное чемпионство, выигранное весной 2017 года.

«Затащил «Спартак» на Чемпионство, спасибо!»

Filipcovas, комментарий на сайте «Фратрии»

«Все, что мог, сделал. Обещание сдержал! Нужен новый вызов. Удачи ему. И, кстати, опять в красно-белую команду переходит».

SuveniR, там же.

Столь спокойное отношение к отъезду одного из лидеров в самом расцвете сил объясняется его не лучшей формой в 2018 году.

«Если все получится, то и слава Богу!!! Антоха у нас и так перерос и пора дальше расти!!! Антоха, спасибо за все и удачи в «Севилье»!!!»

Koreny

«Промес – Веллитон 2.0. Прошел путь от «наше все» до «заберите его кто-нибудь бесплатно»

Есть и те, кто открыто обвиняет голландца в невыходе команды в групповой этап Лиги чемпионов. Согласно новостям в прессе, именно вылет из ЛЧ стал причиной желания Промеса уйти.

«Мне определенно нравится этот бред: «... после вылета команды из Лиги чемпионов». Если это действительно так, то внимание вопрос:

А кто сделал так что бы команда не вышла в ЛЧ ? Ответ же сам собой напрашивается:-)) Сам Промес и сделал, в стиле Смолова пробив пеналь. А до этого довольно лыбившись с Адриано и мячи про…вая при счете 2:0. Там самоуверенность сквозила изо всех дыр».

А самое смешное заключается в том, что «Севилья» в нынешнем сезоне тоже не участвует в Лиге чемпионов.

«Севилья» тоже в ЛЕ сейчас)».

Zvizhynski1985

«Ну, так пусть Севилья платит 20 лямов и Промес – 10, и всего доброго, успехов в карьере! Зачем держать, если человек не хочет у нас играть? То в английские гранды хотел, а теперь уже и на вшивую «Севилью» согласен...».

Ermakov13

«Продавать однозначно, чем дальше, тем будет хуже! Не то, что прогресса нет, на старый уровень даже выйти не может. Сплошной регресс. Ничего не показывает, пенальти бьет абы как, все его финты и действия уже знаешь наизусть, никого обойти не может, ни пас отдать, не пробить».

Vitallist

Подытожил мнение товарищей dima1973.

«Веллитон 2.0. В течении двух лет мы прошли путь от «Промес наше фсе» до «Заберите его кто-нибудь бесплатно, чтобы те, кто реально хотят играть, смогли начать играть».

dima1973

«Почему Каррере не купили никого взамен?»

Конечно, активно обсуждается, кто заменит Промеса. Покупок в последние дни перед закрытием трансферного окна болельщики не ждут.

«Все, итог понятен. Непонятно только одно – почему Каррере не купили никого взамен? Массимо ясно дал понять, что уход Квинси для него неприятная НЕОЖИДАННОСТЬ, а не запланированная ротация. Федунская команда как всегда в своем стиле».

Ascold

«Чего тут не понятного-то? Лигу чемпионов просрали, 20 лям минус из бюджета. Антоху продадут + 20... баланс сойдется. А на лавке кто-то вместо него найдется, вот и вся трансферная кампания».

polycom66nt

Кто все же заменит Промеса? Болельщики чаще других упоминают Софьяна Ханни и Педро Рошу. Хотя бразильца некоторые вспоминают с большим трудом.

«Играли как-то же без него, пока он лечился, и неплохо получалось. Тогда и футболистов поменьше в составе было».

PAVEL1072: «Об одном жалею, что в Питере его не будет в воскресный матч. Это потеря».

ChanceVik : «Где потеря, там шанс для Ханни».

«Там есть Роша на лавке. Если не ошибаюсь (давно не видел), он как раз по позиции».

Basten

«Зачем тебе «Севилья», если мы тебя любим?»

В инстаграме Промеса собралась самая лояльная к нему публика. Большинство комментариев под последним фото положительные – спартаковцы желают Промесу удачи и вспоминают его легендарное «It’s very good, братуха!».

«Good luck, Bratuxa. Thank you», – mr.zernov

«Ты не можешь уйти в Севилью, потому что не забьешь трех голов за матч. Тебе надо остаться в красно-белой семье. Только «Спартак», – shulzzz_fcsm.

«Что бы ты ни выбрал, это твой выбор, ибо ты – красно-белый воин. Мы любим тебя, брат. Спасибо за все!» – rickviler .

«Bratuha, no Sevilla, please... В следующей игре против «Зенита» ты нам очень нужен!» – mikwave .

«Квинси, мы любим тебя и хотим, чтобы ты остался. Зачем тебе «Севилья», если мы тебя любим?» – dropfled .

Здесь же, в инстаграме Промеса, спартаковские болельщики передают севильцам своего любимца, как эстафету. А те с большим удовольствием встречают новичка.

«Welcome to sevilla bro», – jlruperti_28.

«Come to Sevilla», – sfcfanpage .