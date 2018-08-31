Лидер атак «Спартака» последних лет Квинси Промес в шаге от ухода из клуба. По утверждениям испанских СМИ, «Севилья» уже согласовала с красно-белыми стоимость его трансфера, а сам голландец уже летал в Испанию на согласование личного контракта. Правда, насколько известно, пока не договорился и в момент написания статьи находился в России. Теперь все будет зависеть от того, смогут ли испанцы улучшить предложение.

Окончательно ситуация может проясниться только вечером 31 августа, а «Спартак» тем временем продолжает подготовку к ключевому матчу первого круга в Санкт-Петербурге. И до сих пор непонятно, кого Массимо Каррере наигрывать на позиции левого полузащитника – своего лидера или его потенциального сменщика. Разбираемся, кому по силам заменить в «Спартаке» Промеса в ближайшем матче и всем сезоне, если он все же покинет Москву. У красно-белых достаточно ресурсов.

Лоренсо Мельгарехо, 28 лет

В нынешнем сезоне Промес не пропустил ни одного матча и ни разу по их ходу не был заменен, поэтому нам остается только догадываться, кого Каррера видит его первым сменщиком. Так, Мельгарехо один из немногих, для кого позиция левого вингера родная. Здесь он играл еще в «Кубани» и отлично справлялся со своими обязанностями – и забивал, и раздавал. Хотя очевидно, что по потенциалу и в скорости он уступает голландцу. Зато неплохо оснащен технически.

Кроме того, отъезд Промеса неминуемо вынудит Карреру перераспределить его функции между партнерами. Левоногий Мельгарехо не станет смещаться с фланга в центр, чтобы нанести удар, ему куда комфортнее сделать рывок по флангу с последующей подачей в штрафную. Если учесть, как часто Промес терял мяч в своих попытках смениться в центр и насколько его действия стали предсказуемыми, это, пожалуй, хорошая новость.

Парагваец лучше других готов закрыть эту позиции здесь и сейчас – знает требования Карреры, находится в хорошей форме, обладает достаточным опытом и уровнем мастерства. Вполне мог бы выйти в Санкт-Петербурге. Недостаток в том, что Мельгарехо – единственная альтернатива Дмитрию Комбарову на позиции левого защитника.

Софьян Ханни, 27 лет

Если Каррере нужен максимально похожий на Промеса по умениям футболист, то логично остановить выбор на алжирце. Он здорово проявлял себя весной, сразу после переезда, но в нынешнем сезоне во всех турнирах провел всего 65 минут. В прессу даже просачивалась информация о том, что он предпочел бы покинуть клуб, чем сидеть на лавке. Теперь для него представляется отличная возможность.

Судя по всему, 27-летний полузащитник не появляется на поле, потому что не в форме, но через матчи он должен быстро ее набрать и функционально заменить Промеса, пусть и с учетом на масштаб футбольной личности. Ханни – правоногий игрок с большим опытом игры на левом фланге атаки. На этой позиции он играл практически в каждом своем клубе и нередко появлялся в «Андерлехте». Быстр, техничен, отлично видит поле и склонен к комбинационной игре. Если дать ему больше свободы, может принести красно-белым много пользы.

Александр Ташаев, 24 года

В сегодняшнем «Спартаке» не видно игрока, который смог бы давать такой же объем в атаке, как Промес. С отъездом голландца перекос на левый фланг красно-белых неминуемо исчезнет, поэтому не будет ничего страшного, если Каррера поставит сюда новичка из «Динамо». Собственно, в расчете на то, то в перспективе Ташаев может стать заменой Квинси, его летом и брали.

Александр – правоногий, резкий и техничный полузащитник. Правда, ему пока явно не достает опыта, чтобы играть в атаке «Спартака» сопоставимую с голландцем роль. Зато обладает российским паспортом, что в наших реалиях – также весомый аргумент.

Педро Роша, 23 года

Многие могли позабыть, но в «Спартаке» до сих пор тренируется и даже попадает в заявку бразильский полузащитник Педро Роша. Год назад красно-белые заплатили на него «Гремио» 12 млн, но за год он провел всего 14 матчей и в те редкие моменты, когда появлялся, в своей необходимости не убедил. Летом с его родины поступало предложение забрать футболиста за те же 12 млн, но руководство красно-белых отказалось от продажи.

Все-таки нельзя отрицать, что у бразильца отличные физические данные, хорошая скорость и большой опыт игры именно левым вингером. Если он когда-нибудь адаптируется к российскому футболу, имеет шансы стать полноценной составляющей спартаковской атаки.

Романы Зобнин и Еременко

Идея, не лишенная изящества. Никто из вышеперечисленных все же не способен давать в атаке тот объем, который делает Промес, и здесь реальной альтернативой ему мог бы стать Зобнин. Россиянин мобилен, вынослив, хорошо видит поле и качественно играет в пас. Кроме того, его перевод налево освободил бы позицию для новичка Романа Еременко, чья дисквалификация заканчивается в начале октября.

В этом случае акцент спартаковских атак сместится в центр, где должен дирижировать Еременко. А это, в свою очередь, повлечет всю перестройку атакующих действий команды в позиционной игре. Зато это перестроение укрепит проблемный левый фланг обороны, ведь Промес в последних матчах практически не возвращался на помощь своим партнерам. Зобнину хватит выносливости участвовать и атаке, и в обороне. А в контратаках «Спартак» будет все так же хорош – скорости и техники ему также не занимать.

Все фото: «Советский спорт»