Он считает, что для молодежи игры против таких команда, как «Реал» и «Рома» будут хорошим опытом.

– Как оцениваете жеребьевку Лиги чемпионов для ЦСКА?

– Понятно, что «Реал» и «Рома» являются бесспорными фаворитам группы. Для многих футболистов ЦСКА это будет потрясающий опыт. Кто-то из ребят может себя очень сильно проявить. Нужно будет сражаться, показывать себя с самой лучшей стороны. У ребят не должно быть никакого психологического груза. Нужно просто пытаться отнимать очки даже у фаворитов. Будет чрезвычайно сложно пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, но вполне можно побороться с «Викторией» за третье место. Хотя это более опытная команда, чем ЦСКА.

– Отнять очки у «Реала» и «Ромы» не получится?

– «Реал» в любом случае фаворит группы, а что касается «Ромы», армейцы будут с ней играть далеко не на равных. Но надо стараться как можно больше очков набрать в домашних матчах.

– А сколько вообще очков может набрать ЦСКА?

– Думаю, в домашних матчах реально взять очков шесть. На выезде будет сложнее.

– Чуда не ждете?

– Да нет. Хотя играть можно со всеми командами. Правда, уровень мастерства у армейцев пониже.

– С «Викторией» ЦСКА уже играл, причем не очень удачно. Это не будет давить?

– Да нет. Никакого давления ребята испытывать не будут. Наоборот, они должны брать игру на себя. А какое может быть давление, когда ты играешь против «Реала»? Это отличная школа. Лучше не придумаешь. И уровень мастерства у игроков подрастет.

– Коленки не затрясутся у молодежи?

– У кого-то может, и затрясутся, но на самом деле играть с лучшими футболистами мира – это большое счастье. Не каждой команде удается выходить на поле против таких соперников. Для ребят это большой стимул, чтобы заявить о себе. Такие матчи смотрят все, и если проявишь себя в такой встрече – можешь оказаться под прицелом лучших клубов. Главное, хорошо быть готовым физически.

– Пример Головина наверняка вдохновляет молодежь.

– Конечно. Он тоже когда-то был сыроват, а потом на протяжении двух лет показывал качественный футбол и уехал в Европу. Поэтому для ребят это отличный вызов. Им не стоит ничего бояться. Нужно стараться соперничать даже с такими командами, как «Реал» и «Рома».