После победы в домашней встрече над норвежским «Мольде» (3:1) питерский «Зенит» уступил в ответном матче (1:2)​. Но получил-таки путевку в групповой этап Лиги Европы. Жеребьевка пройдет завтра.

В первом матче «Зенит» выиграл не без труда (3:1). Но вот в этом-то и была, главная проблема. Питерцы в этом сезоне хорошо играют, когда их припирают к стенке. Так было и во встрече против «Мольде»: 0:1 превратились в 3:1. И «Уралу» «Зенит» поначалу уступал (в итоге – 4:1), а про 8:1 после гостевых 0:4 в ответной встрече против минского «Динамо» уже можно слагать легенды.

О возможных трудностях думал перед матчем и наставник «Зенита» Сергей Семак. «3:1 – не тот счет, который позволяет нам чувствовать себя комфортно», – заявил наставник на предматчевой пресс-конференции. Семак прекрасно помнил, что в 1999 году его ЦСКА, победив дома 2:0, в Мольде уступил 0:4 и не попал в групповой этап Лиги чемпионов.

… Спустя 19 лет страсти бушевали не только на крошечной арене в городе на изрезанном фьердами берегу Норвежского моря, но и на стадионе «Санкт-Петербург». Матч показывали на огромном экране в рамках программы «Смотри+Арена». Болельщикам нравится. Здесь собрались те, кто не захотел лететь в Мольде с двумя пересадками. Еще около сотни фанатов потратили на билеты 35-50 тысяч рублей и поддержали свою команду с трибуны стадиона.

Наверняка перед выходом на поле игроки «Зенита» узнали результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Но обсудить точно не успели соперников «Локомотив» и ЦСКА узнали, когда шла шестая минута встречи, а Александр Ерохин уже едва не выскочил один на один с вратарем – партнеров подстраховал последний защитник.

Состав гостей удивил лишь отсутствием Артема Дзюбы. Его на острие атак сменил Антон Заболотный, вновь вернувшийся в национальную сборную. Также, по сравнению с первой встречей вместо Матиаса Краневиттера и Роберта Мака на поле вышли Леандро Паредес и Александр Ерохин. Капитанская повязка досталась Александру Анюкову, который проводил сотый матч в еврокубках. Он аж 10 лет назад вместе с «Зенитом» побеждал «Манчестер Юнайтед» и завоевывал Суперкубок УЕФА. К сожалению, поле Александр в Мольде покинул на носилках на 86-й минуте.

Создавалось впечатление, что «Зенит» приехал в какую-нибудь Пермь, Уфу, Оренбург или Тюмень: незаполненный 11-тысячник, искусственное поле и прохладная дождливая погода…

За первые 30 минут нападающий хозяев Эрлинг Холанн имел три отличных момента. Сначала выручил Андрей Лунев, потом форвард сам сместился слишком далеко вправо и с острого угла не успел пробить, а затем помешал Бранислав Иванович. А ведь парню только 21 июля исполнилось всего 18 лет! В перерыве между этими моментами отличился «Зенит» – Далер Кузяев подкараулил мяч, отскочивший от стойки после удара Паредеса. 0:1 в матче и 1:4 по сумме двух встреч!

В начале второго тайма команды обменялись фланговыми выпадами: защитник норвежцев Кристоффер Хеуген пробил мимо, а удар Антона Заболотного отразил вратарь.

Чуть позже «Мольде» отыгрался. Эйрик Хестад подхватил мяч на углу штрафно, ушел от троих защитников и успел пробить в дальний нижний угол – 1:1.

Второй гол «сделал» вышедший на замену Цибицки. Он протащил прострелил во вратарскую, а Холлан, находившийся в окружении двух защитников, подставлял ногу перед пустыми воротами – 2:1 и минимальное преимущество (3:4) по итогам двух встреч.

«Мольде», подгоняемый своими болельщиками пошел ва-банк и начал создавать момент за моментом. Однако поймал кураж Лунев, ему помогли пластавшиеся в подкатах защитники, и все вместе они отстояли-таки нужный счет.

«Мольде» (Норвегия) – «Зенит» (Россия) – 2:1 (0:1)

Голы: Хестад, 65; Холанд, 76 – Кузяев, 21

«Мольде»: Линде, Форрен, Реммер (Джеймс, 90), Хеуген, Габрильсен, Эурснес (Чибицки, 71), Странн (Эйкрем, 61), Хестад, Хуссайн, Сарр, Холанд

«Зенит»: Лунев, Иванович, Анюков (Нету, 86), Смольников, Мевля, Кузяев (Краневиттер, 76), Эрнани, Паредес, Ерохин, Заболотный, Дриусси (Мак, 67)

Предупреждения: Чибицки, 75; Форрен, 89