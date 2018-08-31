Поражение «Зенита», ничья и вылет «Уфы» принесли России минимум очков в таблицу коэффициентов УЕФА, сыграв на руку соперникам.

В футбольных клубах редко задумываются о таблице коэффициентов УЕФА, если вообще делают это. Перед очередным матчем в еврокубках тренер не выйдет к своим подопечным и не скажет, что они должны победить, чтобы улучшить показатели страны в этом важном рейтинге.

Каждый сам за себя

Считается, что клубы и так должны быть нацелены на то, чтобы показать максимальный результат. Побеждаешь – идешь дальше, проигрываешь – вылетаешь. Логика великолепная, но она не всегда работает.

Не сработала эта логика и в случае, например, с питерским «Зенитом». Сергей Семак дважды выставлял на игру не самый основной состав: в первом матче против минского «Динамо» и в ответной встрече с норвежским «Мольде».

Мы прекрасно помним, чего стоила недооценка белорусов и вчера увидели, чем могло обратиться послабление в игре с норвежцами, которые владели мячом даже больше российского «суперклуба», а по ударам так и вовсе камня на камне не оставили от сине-бело-голубых – 21:5. Только каким-то чудом третий мяч не влетел в ворота питерцев, не перевел игру в овертайм и не поставил под угрозу само попадание «Зенита» в Лигу Европы.

Проигрываем Франции и Португалии

Два российских клуба на этой неделе принесли в общий российский зачет в таблице коэффициентов УЕФА всего 0,083 балла – мизер.

Французы, опережают нас на строчку. Мы так стремимся их догнать, а потом, чем черт не шутит, замахнуться и на первую четверку, попадание в которую позволяет заявить в групповой этап Лиги чемпионов четыре клуба. Они набрали в два раза больше очков – 0,166 – победа «Бордо». Но главное, Франция сохранила все свои шесть команд в еврокубках, тогда как Россия уже лишилась одного бойца.

Сразу за нами следует Португалия, которую мы не так давно и с такой помпой обошли, а потом еще и сотворили задел, достигавший в какой-то момент почти 7 баллов. Португалия днем ранее обеспечила себе дополнительно целый балл в таблицу – «Бенфика» переиграла соперника и попала в групповой этап Лиги Европы, сделав то, что не смог сделать московский «Спартак», переиграв греческий ПАОК. Одним махом португальцы отыграли больше 0,9 балла.

Единственный плюс – у Португалии в еврокубках осталось всего три клуба из пяти – на два участника меньше, чем от России. Нов вот сколько они наберут очков? Во многом ответ на этот вопрос будет зависеть от московского «Локомотива». Наш чемпион, который принимал участие в жеребьевке из первой, самой сильной, корзины, попал в группу с флагманом португальского футбола – «Порту». Два очных поединка будут многое решать. Вторая португальская команда попала в группу к «Баварии», «Аяксу» и греческому АЕКу. «Бенфике» досталась вполне проходимая группа, что нас не может не печалить.

У Франции львиную долю очков по обыкновению будет приносить «ПСЖ». Но и парижанам будет непросто в Лиге чемпионов, Отбираясь в группу из первой корзины, они все равно получили в соперники как минимум два сильных клуба, «Ливерпуль» и «наполи», а также неуступчивую «Црвену Звезду» из четвертой корзины. Буксующему на старте чемпионата Франции Монако достались «Атлетико» и дортмундская «Боруссия», а также бельгийский «Брюгге» – тоже группа не подарок. «Лион» в лиге чемпионов получил лишь одного соперника не по силам – «Манчестер Сити». С донецким «Шахтером» и немецким «Хоффенхаймом» французы вполне могут побороться за выход в плей-офф.

Все не так плохо

Главные надежды России связаны с турниром Лиги Европы, где одними из фаворитов своих групп наверняка окажутся «Спартак» с «Зенитом», да и «Краснодар» наверняка окажет достойное сопротивление и поборется за выход в плей-офф.

В Лиге чемпионов перспективы выглядят не так радужно. «Локомотив», хоть и получил себе в распоряжение далеко не самую сильную группу, пока уверенности своей игрой не внушает. О ЦСКА и говорить пока не приходится. Красно-синий клуб переживает стадию становления и вряд ли сумеет что-то противопоставить «Реалу» и «Роме». По предварительным раскладам максимум, что армейцам светит – борьба за третью строчку и попадание в плей-офф Лиги Европы с чешской «Викторией».

От всего этого как-то боязно становится за наше положение в таблице коэффициентов УЕФА. Благо преимущество, которое мы имеем перед Португалией за один сезон растерять практически невозможно. Это значит, что в следующем году, в случае чего, мы сможем поправить положение.

Пока мы расположились на шестой строчке – 45,215 балла. Впереди идут французы – 50,830 балла, а позади – Португалия – 39,830. Первую строчку занимает Испания – 87,140, вторую с приличным отставанием – Англия – 65,605. Третьими впритык идут итальянцы (65,010), а четвертыми – немцы (59,640).