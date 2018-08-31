После того как стало известно, что «Локомотив» попал в группу Лиги чемпионов с «Порту», «Шальке» и «Галатасараем» отовсюду начали раздаваться возгласы о том, как «повезло» команде Юрия Семина. Забудьте этот тезис.

«Локомотив» не играл в группе ЛЧ больше 15 лет. 80 процентов болельщиков, приходящих сейчас на стадион поболеть за красно-зеленых, не видели вживую битвы с лондонским «Арсеналом», киевским «Динамо», феерическую победу над «Интером» и до слез обидный вылет от «Монако» в плей-офф.

Сейчас это совсем другая команда, которая после долгих лет стагнации, внезапно для всех и в том числе для самой себя совершила прорыв. Да, в межсезонье «Локомотив» готовился к Лиге чемпионов, тренерский штаб хорошо нагрузил игроков, а фронт-офис сделал несколько хороших приобретений. Но есть серьезная проблема – отсутствие опыта. Большая часть игроков команды Юрия Семина может только догадываться, что их ждет в матчах Лиги чемпионов.

Впрочем, есть и подсказка. Уровень будет близок к тому, что в мартовских матчах против «Локо» показал мадридский «Атлетико» («Локо» дважды сгорел – 0:3, 1:5). Это касается не только качества исполнения технических элементов на поле, но и тактики. Юрию Семину будут противостоять тренеры новой волны в лице Сержиу Консейсау и Доменико Тедеско, а также Император Фатих Терим, вернувшийся в «Галатасарай» из сборной Турции и сразу выигравший титул. Палычу придется удивлять.

«ПОРТУ»

Звезда: Алекс Теллес

Те, кто посмотрят статистику забитых мячей, наверняка покрутят у виска. Венсан Абубакар и Мусса Марега – настоящие голевые машины, которые помогли «Порту» прервать четырехлетнюю гегемонию «Бенфики». Это правда, нападающие «драконов» выдали феерический сезон, но главный тренер команды Сержиу Консейсау строит игру таким образом, что ключевыми в ней становятся фланговые игроки.

Один из них – левый защитник – бразилец Алекс Теллес. Пару лет назад он заезжал в «Интер» Роберто Манчини, который хорошо знал его по совместной работе в «Галатасарае». Но в Италии Теллес не блеснул – практически не попадал в основу, а когда все-таки появлялся на поле совершал кучу ошибок. Серия А – специфический турнир, в нем тяжело адаптироваться, и даже Криштиану сейчас не выглядит в Италии таким монстром.

Чего уж говорить о Теллесе. «Интер» не стал его выкупать, и бразилец отправился в «Порту», где выступает уже третий год. В прошлом сезоне во всех турнирах на счету Теллеса четыре мяча и 20 (!) голевых передач. Стоит ли говорить, что у бразильца отличная левая нога, которая позволяет ему не только эффективно навешивать с флангов, но и выполнять стандартные положения.

Юрию Семину нужно срочно что-то придумывать против флангов «Порту», где в добавок ко всему играют крутые дриблеры: Яссин Браими и Хесус Корона. Владислав Игнатьев и Мацей Рыбус не вывезут против них.

Главный тренер: Сержиу Консейсау

Консейсау 43 года, он пришел в «Порту» в 2017-м из «Нанта», который буквально за полсезона поднял со дна в середину турнирной таблицы лиги 1. Да французской командировки он долго работал в Португалии, всегда решал поставленные задачи и постепенно прокачивал тренерское мастерство. После «Нанта» Консейсау звали в «Лестер», но из-за семейных проблем он решил вернуться домой.

С ним «Порту» уничтожил всех, включая долгое время доминировавшую в Португалии «Бенфику», опередив ее на семь очков. Он быстро настроил убойные 4-4-2 со сдвоенными флангами и мощным центром нападения, а потом устраивал ад всем своим соперникам. Стандарты, кроссы, длинные забросы, максимальное давление в штрафной соперника, подборы, добивания – «Порту» не успокаивался даже если забивал три. Как итог – 82 гола за сезон.

«ШАЛЬКЕ»

Звезда: Налдо

Бразильцу уже 35 лет, но создается такое впечатление, что он показывает лучший футбол в карьере. После провальнейшего сезона-2016/17 (10-е место в бундеслиге) при Доменико Тедеско «Шальке» взлетел невероятно высоко, внезапно превратившись в прагматичную и очень тактически грамотную команду. Молодой тренер начал с постройки качественной обороны, и главной фигурой в ней он сделал Налдо.

Бразильца начали списывать после не самого удачного сезона в «Вольфсбурге», а в «Шальке», который трясло от тренерских умений Маркуса Вайнцирля, он и вовсе превратился в посмешище. Тем удивительнее выглядел его резкий прогресс при Тедеско.

Налдо возглавил третью оборону бундеслиги по надежности. Он не только командовал тройкой центральных защитников, но и забивал важнейшие голы. За сезон их набралось целых семь! Он дважды отличался в матчах против дортмундской «Боруссии», заколачивал мячи в ворота «Штутгарта», «Герты» и «РБ Лейпциг».

Да, Налдо уже не молод, но когда он заглядывает в чужую штрафную на угловых, сдержать его очень трудно – помогают рост (198 см) вкупе с исключительным умением выиграть позицию. Плюс не стоит забывать об умении Налдо мощно шарахнуть издали.

Что касается его оборонительных навыков, судите сами. С помощью бразильца «Шальке» выдал невероятную для себя серию из пяти подряд сухих матчей. В защите он просто царь.

Главный тренер: Доменико Тедеско

Тедеско младше Налдо на три года, и он – один из самых перспективных тренеров мира. В «Шальке» Доменико пришел из «Эрцгебирге», который спас от вылета из второй бундеслиги. А как тренер он рос в академиях «Штутгарта» и «Хоффенхайма», где сменил Юлиана Нагельсмана на посту тренера команды U-19, когда тот ушел на повышение в основу.

По стилю «Шальке» видно, что Тедеско вдохновляется идеями Антонио Конте. Это и тактическая схема (3-4-3), и акценты в прессинге, и ставка на быстрые атаки с места отбора. При этом немецкая команда совсем не стремится владеть мячом. Тедеско делает ставку на контроль соперника и акцентирует внимание своих атакующих игроков на слабых местах в обороне оппонента. Он досконально изучает по видео каждого соперника, а потом советуется с игроками, как лучше действовать в той или иной ситуации.

По сути, «Шальке», отдавая мяч, стремится провоцировать переходные ситуации, чтобы соперники не успевали восстанавливать позиции после потерь. Ранний Жозе Моуринью от такого кайфовал.

В это межсезонье Тедеско отличился. Он вывез команду в австрийские Альпы, где игроки доили коров. Объяснение было предельно банальным. Тренер просто хотел, чтобы футболисты подышали свежим воздухом перед сезоном.

Но в этот раз ситуация для Тедеско будет гораздо сложнее, чем год назад. Тогда от него ничего не ждали, а сейчас, после второго места в бундеслиге и прямого попадания Лигу чемпионов, будут требовать прогресса. Добиться его будет крайне непросто, ведь в межсезонье «Шальке» бесплатно покинули лидеры – Леон Горетцка и Макс Майер, а потом еще и «ПСЖ» выкупил важнейшего для системы Тедеско Тило Керера.

Вот только как это поможет «Локомотиву» – пока не со всем понятно.

«ГАЛАТАСАРАЙ»

Звезда: Генри Оньекуру

Проблема в том, что свою главную звезду и лучшего бомбардира Бафетимби Гомиса, отгрузившего в прошлом сезоне 29 мячей, «Галатасарай» сбагрил в Саудовскую Аравию, а потом пытался купить на его место Артема Дзюбу. В остальном у турецкого чемпиона очень ровный состав, где полно достойных игроков.

Поэтому нигерийского 21-летнего нападающего Генри Оньекуру можно называть скорее потенциальной звездой команды. Совсем недавно «Галатасарай» арендовал его у «Эвертона», где нигерийцу пока не спешат предоставлять шанс. Хотя талант и перспективы Оньекуру не вызывают сомнений. Быстрый, техничный, бьет, обводит – все умеет.

Но самое главное – наглый и универсальный. Никого не боится и может играть на любой позиции в линии атаки. Да этого он три сезона провел в Бельгии, два из них – в высшей лиге. Сначала он заколотил 12 мячей за «Эйпен» в 28 матчах сезона-2016/17, чем заслужил переход в «Эвертон», а потом зажег в аренде в «Андерлехте», где успел забить девять голов за 19 встреч. Но все испортила травма колена, из-за которой «Эвертон» отозвал его восстанавливаться в Англию.

Оньекуру поправился к чемпионату мира, но в окончательный состав сборной Нигерии не попал. В России мы его не увидели. Сейчас нигериец начал здорово бомбить в чемпионате Турции, забив в ворота «Гезтепе» и «Аланьяспора». Судя по всему, Оньекуру неплохо сыгрался с Эреном Дердийоком и Синаном Гюмюшем, с которым он составляет тройку нападения.

Главный тренер: Фатих Терим

Семикратный чемпион Турции, двукратный обладатель Кубка Италии, тренер, который приводил сборную своей страны к наивысшему результату в ее истории – бронзе Евро-2008. Достижения Терима говорят сами за себя.

Он вернулся в «Галатасарай» по ходу пришлого сезона, приняв команду в 17-м туре после увольнения Игора Тудора. В тот момент желто-красные шли за пределами лидирующей тройки. Под руководством Терима «Галатасарай» выдал убойный финишный рывок из шести побед подряд и увел титул у «Фенербахче».

Этот сезон команда Терима начала так же мощно. Три победы с разницей мячей 10:1, феерическая игра в атаке, отличный уровень взаимопонимания игроков и буря эмоций, как на поле, так и на тренерской скамье.

Терим не отступает от своих идеалов. 4-3-3 с Юнесом Бельханда в роли глубинного плеймейкера и активными фланговыми защитниками в лице Юто Нагатомо и Мариано. И мы опять возвращаемся к тому, что Семину надо срочно что-то придумывать на флангах обороны. В противном случае у «Локомотива» будут очень большие проблемы.

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