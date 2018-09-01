«ТОМЬ» ПРОДОЛЖАЕТ УДИВЛЯТЬ

Матч в Томске можно было назвать одним из центральных в девятом туре. В гости к «Томи» приехал мотивированный на возвращение в премьер-лигу «СКА-Хабаровск». Да еще и с новым тренером – Вадимом Евсеевым – во главе.

У хозяев накануне накануне был утвержден губернатором на посту главного тренера Василий Баскаков. А еще, по инсайдерским данным, игрокам «Томи» прописаны бонусы за попадание в переходные матчи с командами РПЛ.

В первом тайме была равная борьба (1:1), а вот после перерыва забивали только хозяева – Кухарчук, Шалаев и Ставпец, поигравший в четырех клубах РПЛ.

После этой победы «Томь» возглавила турнирную таблицу. Нужно отметить, что семь из девяти матчей сибиряки провели на родном стадионе. Правда, выезд в предыдущем туре в Краснодар в гости тогдашнему лидеру не разочаровал – 1:2. Через пару часов к томичам на вершине турнирной таблице с 20 очками присоединились «Спартак-2» и «Тамбов.

«ЗЕНИТ-2» НАЧАЛ НАБИРАТЬ ОЧКИ

Питерский клуб уже обновил несколько антирекордов, проиграв восемь стартовых матчей подряд. Уверен, за такие «подвиги» молодым зенитовцам регулярно доставалось от менеджмента клуба. Но вот в Тамбове «Зенит-2» впервые в сезоне сыграл вничью. Счет сравнял опытнейший Игорь Лебеденко, поигравший за «Локомотив», «Рубин» и «Терек». У «Зенита» же отличился 18-летний Илья Скроботов. Он запомнился тем, что 18 апреля, в своем втором матче в РПЛ против московского «Динамо» (2:1) – вышел на замену на 88-й минуте и забил победный гол на третьей добавленной минуте. Илья стал первым игроком 2000 года рождения, отличившимся в чемпионате России

ЧЕРТЕНЯТА ГРОМЯТ «ТЮМЕНЬ»

«Чертаново», проводящее домашние матчи на стадионе в Домодедове, лихо стартовало: семь очков в трех матчах. Но потом первый дивизион показал, что является одним из самых сложных турниров в Европе – пошли неудачи. Последние матчи чертенят внушают оптимизм. 26 августа в Саранске обыграна «Мордовия» 2:1, а в первый день осени – дома разгромлена «Тюмень» 4:0. Два гола – на счету Романа Ежова. Он – твердый игрок основы. В воскресенье, 2 сентября Роману исполнился 21 год. Хороший он себе сделал подарок.

ПЕРВАЯ ДОМАШНЯЯ ПОБЕДА «ТАМБОВА»

Тамбовчане постоянно находятся рядом с лидерами, но при этом они ника не могли выиграть на родном стадионе – два ничьи и поражение от недавнего лидера «Краснодара-2» 1:3. И вот, наконец, пришла победа. В игре с «Сибирью» «Тамбов» пропустил первым, но после перерыва активизировался форвард из Кот-д-Ивуара Сенин Себай. Он же, к слову, принес победу «Тамбову» в Калининграде над «Балтикой» (2:1).

Та же «Балтика», потерявшая накануне уехавшего в «Енисей» Дмитрия Торбинского, 1 сентября гостила в Москве и уступила «Спартаку-2» 1:2. Решающий гол – на счету опытного 31-летнего Николая Тюнина. Это его первый мяч в сезоне.

Лидировавший после восьмого тура «Краснодар-2» не смог в гостях переиграть соседей из «Сочи». Сочинец Максим Барсов упрочил лидерство в споре лучших снайперов турнира. У него на счету стало 7 мячей.