Шоу от Бистровича, роковые для «Анжи» рывки Ткачука и провал «Локо» – «Советский спорт» подводит итоги субботних матчей 6-го тура в РПЛ.

БИСТРОВИЧ ПРОВЕЛ ЛУЧШИЙ МАТЧ В СЕЗОНЕ

В игре с «Уралом» центральный полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович показал полный набор своих сильных атакующих качеств.

1. Индивидуальный выход из-под прессинга

Кристиян умеет взять игру на себя и выйти вместе с мячом из-под прессинга. В матче с «Уралом» таких эпизодов было несколько.

Самый примечательный момент произошел на 6-й минуте. Гости потеряли мяч при розыгрыше аута и тут же вступили в контротбор – на Бистровича бросились три игрока! Хорват оставил их ни с чем, совершив разворот на 180 градусов.

2. Своевременное избавление от мяча

Вторая игровая деталь Бистровича является важным дополнением к первой. Умея одурачить соперника, Кристиян не передерживает мяч, своевременно от него избавляясь.

Что такое своевременное избавление от мяча в истории хорвата? Если он видит партнера, перед которым есть свободная зона, то наградит того мячом. Пусть и не сорвет аплодисментов зрителей, так как пасом те не восхитятся – он ведь не обостряющий. Иногда подготовительный пас важнее, чем тот, что взламывает оборону. Потому что без первого второй не живет.

Момент, где Бистрович вышел сухим из воды (не тронутым из-под прессинга троих), завершился передачей Кристияна на Ахметова, перед которым была открыта большая свободная зона.

Были и другие эпизоды, когда Бистрович делал своевременные подготовительные передачи для игрока, перед которым была свободная зона. В одном из таких подходов к воротам после передачи Фернандеса мог забить Чалов – «Урал» спас вратарь.

За игру Бистрович сделал 58 передач – лучший результат в матче. Точность составила 86%. Лучший результат для игроков средней и атакующей линий в составе ЦСКА.

В действиях Бистровича много передач в одно-два касания. Хорват умеет и мыслить на поле, и подчинять себя работе на команду. В этом плане он очень скромный малый.

3. Проникающие передачи

Умение сделать финальный пас у Бистровича тоже есть. Открывания партнеров в опасных позициях он отслеживает.

Бистрович хорошо выполняет передачи низом на короткие и средние дистанции. Если Бибрас Натхо, игравший в опорной зоне ЦСКА в предыдущие сезоны, был силен диагональной передачей, то хорват к ним прибегает редко. Это не его конек. И это не плюс и не минус – просто разные игроки, с каждым из которых можно строить игру. На фоне Натхо Бистровича выгодно отличает индивидуально начало – способность пройти соперника за счет решительности. В этом плане он ближе к Александру Головину.

4. Удар

Играя против «Урала» в опорной зоне, Бистрович часто включался в атаку. Он нужен перед штрафной, так как умеет не только сделать проникающий пас, но и пробить. Четвертый мяч в ворота гостей он отправил с такой силой, что тракторным ковшом на угловой было не перевести.

«УРАЛ» ПРОВАЛИЛСЯ В ПРЕССИНГЕ И ФАЗЕ ПЕРЕХОДА К ОБОРОНЕ, БИКФАЛВИ ПОДЫГРАЛ ЦСКА

Победить с крупным счетом ЦСКА помог «Урал». И это одна из причин, почему Бистрович выдал сольное представление. Команда Дмитрия Парфенова провалилась в двух фазах игры: 1) при прессинге; 2) при переходе от атаки к обороне.

1. Прессинг есть, качество хромает

«Урал» с первых минут оборонялся высоко. К своим воротам коллектив Парфенова не прижимался. Сама идея похвальна. Но дальше идеи дело не пошло.

Удивительно, но прессингуя, «Урал» позволял защитникам ЦСКА доводить мяч до Бистровича – первого по расположению на поле хавбека к защитникам. Как подобное можно допускать? Пара нападающих (с первых минут ими были Бикфалви и Панюков) только обозначала давление на защитников, не перекрывая линию передач на Бистровича, а к хорвату с опозданием выдвигались хавбеки.

Как именно «Урал» хотел помешать циркуляции мяча в исполнении ЦСКА? Одно дело – отодвинуть игру от своих ворот, другое – разрушить чужую. Второе у команды из Екатеринбурга не получилось.

Прессинг у «Урала» не работал. Но был в плане. Поэтому армейцы оказывались на разряженном пространстве перед штрафной площадкой.

2. Переход от атаки к обороне

Первому забитому мячу ЦСКА предшествовал отбор армейцев на боковой линии. Три игрока «Урала» (Панюков, Бикфалви и Эль-Кабир) выключились из эпизода, посчитав, что Фернандес упустил мяч за боковую. Четвертый футболист (Жигулев) дал Бистровичу сначала сделать передачу в сторону центрфорварда, а потом позволил ему же выиграть подбор и развернуть атаку налево. Пеп Гвардиола любит повторять своим футболистам: «Что бы ни происходило, главное не выключайтесь – продолжайте, проанализируем все же позже». Испанец не хочет, чтобы соперник забивал его команде таким дешевым способом.

После игры с ЦСКА у Парфенова есть повод произнести своей команде фразу Гвардиолы. Второй гол армейцы организовали после неудачной обработки мяча Бикфалви. Сразу после неудачи атакующий игрок выключился. Как и в первой атаке! В то же время находившийся рядом с ним Ахметов ускорился под пас Бистровича, выигравшего подбор, и разогнал голевую атаку.

Бистрович в двух голевых эпизодах проявил себя быстрым мышлением и принятием решений. Соображает быстрее компьютера!

«Урал» с Бикфалви в атаке является симпатичной командой – свои моменты создает. Но с такой обороной удел «оранжевых» - обитание во второй половине таблицы. Если обозначать прессинг, как делали нападающие, или выключаться из игры результата не добиться.

Однажды Юрген Клопп признался, что для хорошего контрпрессинга нужно тренировать импульс – потому что все происходит в динамике, важно быстро переключаться. Чтобы быть успешным в прессинге, нужен план. Когда Антонио Конте тренировал «Челси», у синих были зоны отбора – фланги. Лондонцы играли 3-4-3, к боковой линии на игрока с мячом из центра поля смещался Матич или Канте, со стороны чужих ворот фланг перекрывал крайние нападающий, со стороны своих – латераль. Футболист с мячом попадал в положении, когда деваться некуда. У «Урала» конкретики в прессинге нет (кстати, у «Тосно» Парфенова она была), а импульс, судя по игре, не натренирован.

«КРАСНОДАР» ПРИЖАЛ «ЛОКО» К ВОРОТАМ

В центральном матче субботы «Локо» в позиционных атаках много позволял распоряжаться мячом Каборе и его партнерам по центру поля. Они раскидывали атаки по флангам. «Локо» обороняется по схеме 4-4-2. Пара нападающих не дала агрессии в отборе.

В организации первого гола «Краснодара» приняли участие Павел Мамаев и Шарль Каборе. Первый протащил мяч к штрафной, второй продолжил атаку. Игравшие ближе всех к чужим воротам Федор Смолов и Алексей Миранчук смотрели за происходящим в роли VIP-зрителей.

Второй гол «Краснодар» привел в результате успешного прессинга при ауте, которому предшествовал заброс в штрафную без сопротивления от Каборе.

Контроля над территорией на чужой половине поля «Краснодар» добился, быстро гоняя мяч по всей ширине поля, – слева направо или справа налево. Для этого «быки» задействовали либо короткие и средние передачи, либо длинные. Вандерсон и Рамирес отметились переводами от одной боковой линии до другой.

Прессинговать «Локо» пытался. Но ничего толкового из этого не выходило.

В лучшем случае соперники просто отыгрывали форвардов передачами, делая поперечную передачу.

В худшем случае – на помощь форвардам выбрасывались хавбеки и «Краснодар» продвигал мяч вперед.

Точно так же «Локо» весной пытался прессинговать «Атлетико» в Лиге Европы. И испанцы отгрузили нашей команде полную авоську мячей. С тех пор лучше в прессинге коллектив Юрия Семина не стал. И «Краснодар» это показал.

У «Локо» нет основной пары, которая неизменно действовала бы впереди. Футболисты меняются – проблема остается. Дело не в персоналиях – в игровой организации. Когда прессинговать? Куда загонять соперника? Где зоны отбора? Ответа на эти вопрос пока нет.

ТКАЧУК – КОРОЛЬ СКОРОСТНЫХ ОТКРЫВАНИЙ

Главной ударной силой «Крыльев Советов» в матче с «Анжи» стал Денис Ткачук. Он проделал брал скоростной работой.

Самая частая комбинация с его участием – открывание за спину Савичеву, играющего в этом сезоне на непривычной позиции, под диагональные передачи. Они могли быть как короткими, так и длинными. Следовали передачи из центральной зоны, правой центральной или с правого фланга. Дважды в таких ситуациях Ткачук бил по воротам.

Угловой, с которого самарцы открыли счет, был заработан после перевода мяча Чичерина на Ткачука – передачу прервал Чансельор.

Кроме обозначенных эпизодов, Ткачук работал на партнеров. Когда мячом владел Виталий Денисов, атакующий полузащитник ускорялся в сторону левой боковой линии, чтобы открыть зону в центре, куда отскакивал один из форвардов.

Ткачук не записал себе в актив результативных действий. Но сыграл ключевую роль в победе «Крыльев Советов».

Кадры: «Матч Премьер».