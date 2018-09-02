Это был первый матч соперников. Два года назад «Оренбург» уже играл в премьер-лиге, но «Динамо» отправлялось в краткосрочную командировку в первый дивизион. В прошлом сезоне команды поменялись местами.

В Москву «Оренбург» приехал командой первой пятерки, готовый, в случае победы догнать «Ростов» и «Спартак». Ниже после шестого тура точно оставались «Локомотив» и ЦСКА, действующие чемпион и вице-чемпион страны. «Динамо» же застряло в середине турнирной таблицы и горело желанием поправить дела.

Когда команды осматривали поле, вратарь «Оренбурга» Евгений Фролов тепло пообщался с бывшими одноклубниками. Он хоть сыграл совсем немного матчей за основу «Динамо», но успел со всеми подружиться. Чуть позже Фролов стал едва ли не главным врагом динамовских болельщиков, поскольку не спешил выбивать мяч в поле, когда тот к нему попадал.

Поляна, к слову, была в великолепном состоянии. «Оренбургу» каждую неделю приходиться подстраиваться – на его домашнем стадионе трава искусственная. Но это не помешало команде одержать уже две гостевые победы – над «Анжи» и «Крыльями Советов».

Кучка гостевых фанатов начала разминаться, едва команды вышли для приветствия. Ассортимент кричалок у них, конечно, уступает динамовскому, а дружно скандировать получалось только «Оренбург» и «Газовик» (бывшее название клуба).

Хозяйский фанатский сектор не досчитался многих проверенных бойцов – почти в это же время начинался хоккейный матч «Динамо» – «Салават Юлаев».

Гости начали по-хозяйски и первый опасный момент создали уже на шестой минуте Сергей Бреев выскочил один к воротам Антона Шунина. Но угол был слишком острый, да и вратарь действовал расторопно. Кирилл Панченко ответил выстрелом в перекладину. Динамовцы были чуть активнее и несколько раз добирались до штрафной соперника. Лидировали хозяева и по желтым карточкам – в концовке тайма сразу трое были наказаны «горчичниками». Они уложились в четыре минуты.

А незадолго до этого на одной из центральных трибун завязалась заварушка с попытками ударов по лицу. Это кто-то из болельщиков вытащил самодельный плакат с просьбой помощи клубу «Анжи». Это почему-то не понравилось соседям. Хорошо, что вовремя вмешались стюарты.

После перерыва пару раз пытался пробить издали Владимир Рыков. Этого требовала и фанатика трибуна, скандировавшая фамилию игрока и посвятившая ему баннер: «Вова Рыков – пушка страшная». Но оренбуржцы помнили его недавний гол «Спартаку» и накрывали.

«Динамо» прибавило, и это принесло плоды. Даже дважды! Выход на поле Евгения Маркова некоторые болельщики восприняли скептически. Ведь заменил он любимца публики темнокожего Самба Соу. Однако именно Марков на 63-й минуте кивком головы отправил мяч в нижний угол – 1:0. «Оренбург» мог отыграться, но Алексей Сутормин не попал в ворота из выгоднейшей позиции. А спустя еще пять минут Евгений Луценко убежал к воротам и забил второй мяч.

«Динамо» – «Оренбург» – 2:0 (0:0)

Голы: Марков, 63; Луценко, 90+4

«Динамо»: Шунин, Хольмен, Рауш, Шуньич, Рыков, Тетте, Соу (Марков, 56), Черных (Кардозу, 90), Жоаозиньо (Соснин, 90+2), Луценко, Панченко

«Оренбург»: Фролов, Терехов, Сиваков (Деспотович, 69), Ойеволе (Андреев, 46), Бегич, Бреев (Чуканов, 43), Попович, Мишкич, Афонин, Козлов, Сутормин

Предупреждения: Черных, 34; Рауш, 36; Соу, 38 – Бегич, 55; Сутормин, 75; Андреев, 80