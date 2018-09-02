«ХОРОШО, НА СТАДИОНЕ ЕСТЬ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ»

– Обе команды бились до последнего. Невероятные подкаты, спасения… Поэтому счет 0:0. Считаю, «Зенит» должен дома играть намного агрессивнее. А «Спартак» очень прилично выглядел, если посмотреть на количество молодых в составе. И правый полузащитник, и правый защитник отлично сыграли. Мне матч понравился.

– На матче был установлен рекорд посещаемости домашних матчей «Зенита». Сами присутствовали на игре?

– Да. Сидел на обычной трибуне в центре, где атмосфера как в театре. На секторах за воротами фанаты, конечно, зажигали, но у них свои противостояния. Понятно же, ведь играют «Зенит» и «Спартак».

– У вас на таком матче с учетом непростых взаимоотношений с болельщиками обеих команд эксцессов не возникает?

– И что мне теперь на футбол не ходить? (Смеется.) Все в порядке. В конце концов, служба безопасности есть на стадионе.

«СЕМАКУ ВЫПУСКАТЬ БЫЛО НЕКОГО»

– Как с трибуны показались эпизоды с не назначенными пенальти, которые по горячим следам все начали обсуждать?

– Считаю, судья Москалев провел отличный матч, пенальти он не поставил в обе стороны, давал бороться, мне понравился его стиль работы. Повторов спорных эпизодов я не видел, но и стопроцентных фолов тоже не заметил. Даже когда по голове попали зенитовцу, Фернандо сперва выбил мяч, как мне показалось. Так же и Зе Луишу попадали по голове, когда «Зенит» выбивал мяч с ленточки. Мне кажется, все справедливо.

Единственное, Москалев мог бы пару желтых показать Паредесу за его отвратительное поведение на поле. Он толкает судью, а тот бедный убегает и не реагирует. Это неправильно. А Паредес бы лучше экономил силы для того, чтобы поджимать соперника. А то идет передача – аргентинец стоит на своей половине поля, давая «Спартаку» спокойно начинать атаки.

– После травмы Кристиана Нобоа и конкуренции-то особой в центре нет.

– Да вообще, к 60-й минуте стало очевидно, что Ерохин и Мак подустали, и их надо менять. Но я посмотрел заявку и понял, что Сергею Семаку действительно выпускать некого на усиление флангов. Разве что Анюкова попробовать на позиции правого атакующего полузащитника.

– Смешно. Может, поэтому Семак перед игрой и назвал «Зенит» средней командой?

– Думаю, он лукавил. Для чемпионата России – точно команда высокого класса. Да и в Европе, думаю, не средняя.

«ЛОМОВИЦКИЙ СЫГРАЛ НЕ ХУЖЕ ПРОМЕСА»

– Вас радует, что в «Зените» российский тренер спустя долгое время?

– Большой плюс. Посмотрите, что оставили нам иностранные тренеры? Дриусси ножки убирает, про Паредеса уже сказал, и таких примеров хватает. Столько легионеров уже ничего не показали и уехали. Вот такие покупки делали.

– В первом топ-матче в карьере Семак не уступил в тренерской дуэли более опытному Массимо Каррере?

– Пока не открыл заявку, действительно думал, что он растерялся. Но у него просто не было маневра. А у Карреры наоборот. У него Ташаев был на скамейке. Хотя молоденький полузащитник правый очень понравился. Сыграл не хуже Промеса. Вратарь молодой был неплох. «Спартак» будет развиваться. Три молодых игрока в составе в таком дерби – огромный плюс для них. Они ни в чем не уступали более опытным зенитовцам.