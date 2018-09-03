В воскресном матче с «Зенитом» ведущий защитник «Спартака» Самуэль Жиго получил разрыв передней крестообразной связки и выбыл на длительный срок. Известный спортивный врач Александр Ярдошвили рассказал, почему футболисты подвержены таким травмам.

– Жиго – очередная потеря наших топ-клубов именно из-за разрыва «крестов». В том же «Спартаке» ранее аналогичную травму получал Георгий Джикия, в ЦСКА – Виктор Васин, в «Зените» – Александр Кокорин, Эмануэль Маммана и Кристиан Нобоа, в вашем «Динамо» – Кирилл Панченко. Что происходит?

– Футбол – единственный вид спорта, где играют ногами, поэтому нагрузка и механизмы различных перегрузочных движений громадные. Почему? В первую очередь, это механика. В футболе постоянно происходят единоборства. Плюс очень большие скорости, связанные с атакой, контратакой, открыванием, то есть это не просто бег по прямой.

Раньше у нас были футболисты, которые бегали быстрее легкоатлетов, но они не имели такие изменения скорости – то в одну сторону, то в другую. Вот эти скорости суммарно сейчас намного возросли. Поэтому в определенных ситуациях идет громадная перегрузка связки. Но и медицина за последние пятнадцать лет ушла вперед семимильными шагами. Причем как в мире, так и в России.

Сегодня практически нет травм футболистов, которые приговорят к завершению карьеры. Но есть и другая сторона, которая связана с новыми веяниями нашего вида спорта, более скоростного, с более ярко выраженными единоборствами, которые идут на каждом метре поля. Матч «Зенит» – «Спартак» – пример этого. Игрокам голову поднять было невозможно. Все время шел прессинг, атака в игрока и часто с нарушением правил.

Когда Жиго порвал связки, все было настолько быстро, что в момент касания поля на такой скорости нога резко ушла в сторону, причем с ротацией.

– Ротация – это что?

– Это круговое движение сустава по отношению к бедру. То есть бедро на месте, а сустав двигается. Эта мощная ротация, скорее всего, была тем механизмом, в результате которого произошло повреждение. Подытоживая сказанное, отмечу, что сегодня имеются громадные нагрузки, связанные с единоборствами и скоростью. Это надо понимать.

Готовность футболистов, правда, тоже очень хорошая. Они готовы двигаться. Вот «Динамо» с «Оренбургом» играло, и во втором тайме бело-голубые бегали быстрее, чем с первых минут. То есть ребята готовы были бегать еще. И как ни странно, на этой хорошей готовности и спортивной форме травмы бывают чаще, потому что все на пределе. В итоге ткани, а связка – это ткань, не выдерживают. Вот и происходит разрыв.

– Есть мнение, что травма «крестов» – это просто невезение. Согласны?

– Нет. Это совершенно некомпетентное заключение. Я только что сказал, из-за чего это происходит. Со мной могут поспорить, но мои слова – это не только мое мнение, но и наблюдения многих специалистов, причем мирового уровня. Никакого отношения к везению или невезению это не имеет. Как правило большинство разрывов передней крестообразной связки – порядка 70 процентов случаев – происходит без контакта. Как в случае с Жиго. Он приземляется, идет ротация. Можно вспомнить две недели назад травму Нобоа. Ситуация такая же. Один в один. Без контакта.

Вот у нас в «Динамо», когда Панченко получил разрыв «крестов», был контакт. На большой скорости сзади шел подкат под ногу… Но большинство таких повреждений все равно бесконтактные, при приземлении, неудачном торможении и так далее. А что касается Жиго, когда я по телевизору увидел этот момент, мне сразу показалось, что травма серьезная. И тренер «Спартака» после игры в интервью тоже это отметил.

– Почему чаще рвется именно передняя связка, а не задняя?

– Потому что физиологически они немного по-разному устроены. Вся основная нагрузка идет именно на переднюю связку.

– Есть футболисты более расположенные к таким травмам и менее расположенные?

– Есть игроки, предрасположенные к травме. Но именно к крестообразной – нет. Был такой футболист, Йенс Новотны, капитан сборной Германии. У него было четыре разрыва «крестов», у нашего Антона Терехова – два. Эта тема сейчас действительно обсуждается на многих семинарах, но пока найти какого-то противодействия не удалось.

– Профилактики не существует?

– Нет. Существует только подготовка. Врачи не могут дать никаких рекомендаций, как избежать такой травмы.