– Как считаете, усы вам идут? – таким вопросом ошарашили Заболотного журналисты. Ведь Антон был в той группе футболистов, которые с накладными усами поздравляли Станислава Черчесова с 55-летием.

– Откуда я знаю? Себя ведь со стороны не видел! – засмущался форвард «Зенита». – Но акция получилась хорошая. Капитан подозвал ребят. Мы пошли и надели майки с усами.

– То есть вы специально где-то заказали усы? – восхитился один из репортеров. Он не мог представить, что наши футболисты умеют сыграть так тонко не только на поле.

– Ну да, ребята продумали и это, – ответил Заболотный.

– В каком состоянии сейчас команда? Ведь в начале сезона очень напряженный график.

– Но у нас отличное состояние. Парни полностью отдаются тренировкам. Атмосфера здоровская! Прошедший чемпионат мира помог прибавить в эмоциях. У всех хорошее настроение.

– А как вы оцените свое физическое состояние?

– У меня – нормальное. Думаю, я меньше всех играл из сборников. Сами ребята, наверное, немного утомились. Но есть тренировочные дни, чтобы более-менее выровнять состояние всей команды. Вот над этим и пойдет работа. Предполагаю, что мы хорошо сыграемся и покажем отличный футбол.

– Как вы восприняли приглашение в национальную команду?

– Потрясающие эмоции. В сборную всегда приятно приезжать. Ждать этого невозможно. Просто надо работать, отдаваться в клубе. И тогда тренер оценит, готов ли ты ехать на сборы или нет.

– Когда вы выходите на поле вместе с Артемом Дзюбой за «Зенит», у вас получается здорово. Есть надежда, что вы выступите и в сборной? Или вы – конкуренты в борьбе за одно место?

– В любом случае всегда решает тренер. От него будет зависеть, видит ли он нас в составе или нет. Подходим ли мы под его задумку. Мне очень приятно играть с Артемом, мы классно смотримся в атаке. Это лично мое мнение.

– Может ли Турция перебить ту атмосферу, которая царит в Питере на футбольной арене?

– Лично для меня «Арена Санкт-Петербург» – самая лучшая. Понятно, что в Турции своеобразные болельщики. Они очень ярко живут футболом. Но думаю, они не лучше, чем в Питере.

– Знаете, кто будет капитаном сборной России? – пресса решила вдруг проверить Заболотного. Тот не поддался:

– Если главный тренер еще не объявил…

– А какой тогда капитан предлагал вам усы? – журналисты подловили футболиста на противоречии.

– Все понимают, что Артем Дзюба всегда был душой команды. Он будет всех вдохновлять как в «Зените», так теперь и в сборной.

– Черчесов сказал, что футболистам даже не надо знать формат Лиги наций. Просто побеждай в каждом матче, и все. А вы в курсе, по какой формуле проходит турнир?

– Если честно, не в курсе. Но полностью поддерживаю его слова. Самое главное в футболе – это побеждать. Все хотят выигрывать, и это главная задача для России. Надо прогрессировать, идти вперед, прибавлять. Этим и займемся в ближайшее время.

– Вас не расстраивает, что в этом году сборная России не сыграет в Москве и Питере?

– Сейчас в стране выровнялось положение со стадионами. Построили много хороших арен. Думаю, люди везде хотят увидеть сборную, везде нас будут поддерживать.