Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин пообщался с прессой после тренировки сборной России в Новогорске перед матчем с Турцией в Лиге наций.

– Как вам тренировка в сборной и поздравление Черчесова?

– Всегда приятно возвращаться в сборную. Черчесова мы поздравили с юмором. Ему исполнилось 55 лет. Ему сделали подарок. Это не картина, а такой фотоальбом. Хороший, элитный. И традиционная майка.

– Какова дальнейшая судьба усов?

– Если это будет помогать, так и будет продолжаться! – пообещал Набиуллин. Это что же, наши футболисты теперь все усатыми станут?

– Вы уже поняли схему Лиги наций?

– Станислав Черчесов нам конкретно объяснил, как этот чемпионат будет развиваться. Какие у нас задачи. Надо побеждать в каждом матче.

– Вам нравится эта идея – заменить товарищеские игры официальным турниром?

– Для нас каждая игра важна. Этот чемпионат – не исключение. В каждом матче будем биться, как и всегда.

Мы чувствуем, что после чемпионата мира к нашей сборной больше внимания. Мы продолжим в том же духе. Надо доказывать, кто мы есть. Настрой на Турцию у нас самый боевой. К каждой игре мы готовимся одинаково.

– Юрий Жирков завершил выступление за сборную, Дмитрий Комбаров не приглашается. Можно сказать, конкуренция на левом фланге обороны снизилась?

– Я бы так не сказал. Конкуренция есть и будет. Кто докажет, тот и будет играть.

– Получается, сейчас основной конкурент – Рауш?

– Да-да. Но на этой позиции может сыграть и Кудряшов.

– Вы помните июньский матч с турками?

– Я смотрел все игры нашей сборной, – задумался Эльмир. И, похоже, не вспомнил. Ему подсказали.

– Тогда с Турцией было тяжело.

– Точно! – подхватил Набиуллин. – Был непростой матч. А о турецких болельщиках не думали. Мы о своей тактике размышляем.

– Вы устали после матча со «Спартаком»?

– Мы уже привыкли к этому режиму, когда матчи идут через три дня. Ничего, нормально!

– А ваша реакция на нулевую ничью?

– Если честно, то обидно. В конце матча мы их очень зажали…