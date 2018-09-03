Эльмир Набиуллин: Нулевая ничья со «Спартаком» обидна. Мы их зажали… (видео)
Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин пообщался с прессой после тренировки сборной России в Новогорске перед матчем с Турцией в Лиге наций.
– Как вам тренировка в сборной и поздравление Черчесова?
– Всегда приятно возвращаться в сборную. Черчесова мы поздравили с юмором. Ему исполнилось 55 лет. Ему сделали подарок. Это не картина, а такой фотоальбом. Хороший, элитный. И традиционная майка.
– Какова дальнейшая судьба усов?
– Если это будет помогать, так и будет продолжаться! – пообещал Набиуллин. Это что же, наши футболисты теперь все усатыми станут?
– Вы уже поняли схему Лиги наций?
– Станислав Черчесов нам конкретно объяснил, как этот чемпионат будет развиваться. Какие у нас задачи. Надо побеждать в каждом матче.
– Вам нравится эта идея – заменить товарищеские игры официальным турниром?
– Для нас каждая игра важна. Этот чемпионат – не исключение. В каждом матче будем биться, как и всегда.
Мы чувствуем, что после чемпионата мира к нашей сборной больше внимания. Мы продолжим в том же духе. Надо доказывать, кто мы есть. Настрой на Турцию у нас самый боевой. К каждой игре мы готовимся одинаково.
– Юрий Жирков завершил выступление за сборную, Дмитрий Комбаров не приглашается. Можно сказать, конкуренция на левом фланге обороны снизилась?
– Я бы так не сказал. Конкуренция есть и будет. Кто докажет, тот и будет играть.
– Получается, сейчас основной конкурент – Рауш?
– Да-да. Но на этой позиции может сыграть и Кудряшов.
– Вы помните июньский матч с турками?
– Я смотрел все игры нашей сборной, – задумался Эльмир. И, похоже, не вспомнил. Ему подсказали.
– Тогда с Турцией было тяжело.
– Точно! – подхватил Набиуллин. – Был непростой матч. А о турецких болельщиках не думали. Мы о своей тактике размышляем.
– Вы устали после матча со «Спартаком»?
– Мы уже привыкли к этому режиму, когда матчи идут через три дня. Ничего, нормально!
– А ваша реакция на нулевую ничью?
– Если честно, то обидно. В конце матча мы их очень зажали…