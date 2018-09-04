Сборная России провела тренировку в Новогорске перед матчем с Турцией, после чего Дмитрий Полоз ответил на вопросы журналистов.

​- Дмитрий, как в команде воспринимается этот турнир – Лига наций?

- Я соскучился по сборной. К сожалению, не выступал на чемпионате мира. Но душой и сердцем был с командой. Переживал за ребят, как и любой россиянин.

Лига наций для нас – конечно, важный турнир. Станислав Саламович сказал, что нужно побеждать в каждом матче. Мы работаем в плановом режиме, хотим побеждать в каждой игре. Атмосфера в команде хорошая, и я по сборной соскучился.

- Почти половина игроков сборной (12 человек) представляют «Зенит» и «Рубин». Значит ли это, что Черчесов привычно опирается на клубные связки и сочетания?

- Я не обратил внимания, откуда сколько человек. Это вопрос больше к тренеру, чем ко мне.

- А что вы думаете о том, что Дзюба стал капитаном?

- Это решение тренера. Артем – один из самых опытных футболистов, которые есть в команде. Он достоин, 100 процентов.

- Сергей Игнашевич в роли тренера…

- Пока непривычно, если честно. Но это тоже очень опытный футболист. И порядочный человек! У него большой опыт, он может умело подсказать. Все-таки недавно сам выходил на поле как игрок. В упражнениях он не участвовал, но его подсказки и советы очень ценны. Мы называем уже Игнашевича по имени-отчеству.

- А как вы относитесь к подсказкам мэтров журналистского цеха, которые предлагают играть футболистам в одно касание, максимум – в два? – внезапно спросил один маститый репортер. Да, это был вопрос с подковыркой.

- В каком плане? – даже не понял Полоз.

- Ну есть у нас такие уважаемые телекомментаторы. Они говорят, что наш футбол потому и плохой, что мы играем в три-четыре касания.

- Я это не слышал. Но если так считают, то пусть сами выходят и играют! У каждого свое мнение. Каждый видит свое со стороны. Может, и надо в одно касание. Но на поле совсем по-другому. Из вас мало кто играл на футбольном поле. Там доли секунды на принятие решения. И ситуации бывают совершенно разными.

- Это слова Рашида Рахимова! – другой журналист быстро вычислил того, кто набросил грязь на вентилятор.

- Нет, это Геннадий Орлов, - поправил автор вопроса. Где-то в Санкт-Петербурге сейчас сильно икнули. Полоз задумался, наблюдая за дискуссией репортеров, но отказываясь влетать в нее на белом коне с шашкой наголо.

- Дзюба – главный шутник сборной. А над ним шутят, как над капитаном?

- Пока шуток, как таковых, не было. Но я думаю, в понедельник мы очень весело поздравили Станислава Саламовича.

- На какой позиции вас планирует использовать Черчесов?

- Сейчас была первая тренировка. Я всегда выступаю ближе к нападению. Наигрывался в атаке.

- А ведь Антон Заболотный и Дзюба – более мощные форварды, - напомнил автор вопроса об Орлове. – Вы не чувствуете, что им проигрываете в габаритах?

- Я считаю, что мы совершенно разные футболисты – и с Артемом, и с Антоном. Они – скорее столпы. А я… Не хрупкий, но совсем другого телосложения.

- После чемпионата мира заметно, что у игроков появилось больше уверенности?

- Это был огромный скачок для любого футболиста. Артем Дзюба, Денис Черышев, Роман Зобнин, думаю, ментально вышли уже совсем на другой уровень.

- Сборная Турции – наш частый соперник и клиент. Какой информацией о них располагаете?

- Я не слишком следил за турками, но играем на выезде. Нас ждет тяжелый соперник. Но еще есть время, и мы подготовимся очень хорошо. Мы едем только за победой.