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- Поздравляем с возвращением в сборную! Болезненно для вас, что вы пропустили чемпионат мира? Что изменилось в вашей игре – ведь Черчесов позвал вас обратно?

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Дмитрий Полоз: Если ТВ-комментаторы так считают, то пусть сами выходят и играют!

- Я очень рад, что нахожусь с командой. Что изменилось? Я без травм, здоров.

Сборная очень-очень хорошо отыграла чемпионат мира. Сейчас наша задача – просто двигаться дальше. В общем, ничего не изменилось. Ребята так же тренируются, как и до этого.

- Роману Нойштедтеру хорошо знаком турецкий футбол, он выступает за «Фенербахче». Поделился какими-то секретами в сборной?

- Еще нет. Но я и сам некоторых знаю, кто там играет. Потому что выступал против них в чемпионате Германии.

- Почему капитаном стал Артем Дзюба?

- Просто заслужил.

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Дмитрий Стоцкий: После ЧМ вся страна стала получше относиться к футболистам

- Что для вас стало более ярким впечатлением от чемпионата мира – взлет сборной России или провал сборной Германии, которая не вышла из группы?

- Самое главное – я следил за нашей командой. Ребята очень здорово выступили! Но игры немцев тоже смотрел. У меня там тоже есть много друзей.

- С учетом того, что Юрий Жирков завершил карьеру, а Дмитрий Комбаров не вызван, у вас увеличились шансы на попадание в основной состав?

- Мы до этого с Жиром много менялись – играл либо он, либо я. Теперь моя задача – играть на 100 процентов, на максимуме. Но кого ставить в состав – выбирает тренер.

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