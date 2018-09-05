Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу, который еще в сезоне-2016/17 работал в «Зените», рассказал о подготовке своей нынешней команды к предстоящему 7 сентября в Трабзоне матчу Лиги наций против россиян.

«СРАЗУ ПОНЯЛ, КТО СТОИТ ЗА АКЦИЕЙ С УСАМИ»

– Вы говорили, что в хороших отношениях со Станиславом Черчесовым. Поздравили его как-то с недавним 55-летием?

– Мы уважаем друг друга, общаемся при встрече, но не являемся друзьями. Поздравлю его после игры. А с удачным выступлением на чемпионате мира я его поздравлял как раз с помощью вашей газеты. Сами помните, как в интервью вам сказал: «Браво, проделана отличная работа!».

– Может быть, видели, как своеобразно в воскресенье Черчесова поздравили игроки нашей команды?

– Конечно. Очень смеялся. Сразу понял, кто за этим стоит. Конечно, Дзюба (смеется). Фантастический человек, только он мог такое придумать. Артем прекрасно знает, как снизить давление на команду. А акция с усами показала, как в сборной любят и уважают Черчесова.

– С такой атмосферой внутри команды Россия кажется более сильным соперником?

– Для правильной атмосферы всегда нужен результат. Россия многого добилась на чемпионате мира, и после двух непростых для Черчесова лет, когда практически не было побед, и его много ругали в прессе, теперь, конечно, ему будет проще. Тем более у Станислава большая группа футболистов, которая знает все требования. Это очень важно для успеха.

– При этом сейчас в составе нет половины футболистов, которые дошли до четвертьфинала чемпионата мира.

– Новой командой вашу сборную точно нельзя назвать. Большинство тех, кто не участвовал в чемпионате мира, привлекались в сборную на протяжении двух лет подготовки к турниру. Они также прекрасно знают, что такое команда Черчесова с точки зрения организации, тренировочного процесса, требований. Совсем новых игроков в вашем составе я не увидел.

«В ТУРЦИИ В КЛУБАХ ДАВЛЕНИЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В СБОРНОЙ»

– Вы же еще всех так или иначе видели в деле, когда тренировали «Зенит»?

– Да. У вас сейчас идет обычный рабочий процесс. Это нормально – пробовать молодых игроков в квалификационных турнирах. Когда еще это делать?

Я в Турции запустил этот процесс в марте и очень доволен, как все прошло. Молодые себя хорошо показали, и сразу восемь человек отправились играть в Западную Европу. Это поможет нашей сборной, так как ребята будут набираться опыта. Конечно, не все сразу получат много практики. Но в Турции-то клубные тренеры предпочитают использовать легионеров или тех, кому под 30.

– Какое отношение в Турции к Лиге наций? От вас в пятницу ждут только победы?

– На победу надо играть всегда. Но в Турции фанаты в основном – у топ-клубов, сборная для них не так важна. Из «Галатасарая» сейчас в моей команде один игрок, из «Бешикташа» тоже, из «Фенербахче» – двое, а всего представлены аж 20 клубов.

– То есть, когда вы тренировали «Галатасарай», давление на вас, как на тренера, было выше?

– Да. Соперничество между большими клубами в Турции очень острое, болельщики ждут побед. Почему, например, сборная играет в Анталье или Трабзоне? Потому что в Стамбуле фанатов в основном интересуют только их клубы, и стадион не всегда заполняется. В Испании или Италии ситуация такая же. Клубы популярнее сборной. Но мы рассчитываем, что хорошей игрой и результатом заработаем любовь и поддержку всей страны, в том числе и в Стамбуле.

– Зато в России сейчас настоящий бум вокруг сборной.

– Именно. Совсем другая ситуация. Сборная принесла болельщикам столько радости своим выступлением! «Зенит», ЦСКА или «Спартак» больших успехов давно не добивались. Поэтому национальная команда сейчас важнее для страны, она дала надежду.

«ЛУНЕВ – ЕДИНСТВЕННЫЙ, КТО ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОБО МНЕ ОТЗЫВАЛСЯ»

– Вашего любимца Дзюбу теперь даже бабушки узнают на улице.

– Сколько его критиковали до чемпионата мира, причем не всегда корректно. А теперь все поменялось. Своей игрой он заслужил свою популярность.

– Знаете, что он будет капитаном сборной России в матче с Турцией?

– Не забывайте, что я в свое время дал ему повязку в «Зените». Причем за этот шаг мне досталось от прессы, которая была против такого решения.

– И как «Зенит» сыграл в первом матче с капитаном Дзюбой?

– Сейчас не вспомню («Зенит» уступил 0:2 «Андерлехту» в Лиге Европы. – Прим. ред.). В первой части чемпионата капитаном был Хави Гарсия, а потом я пошел на перемены. Капитаном должен быть футболист, которого все уважают в команде. Дзюба именно такой. Очень добрый, очень веселый, открытый. К тому же он мог говорить с судьями на их языке.

У Хави, понятно, такой возможности не было. Как и у Доменико Кришито или Данни. Где бы я ни работал, вообще стараюсь доверять местным игрокам. В той же сборной Турции, которая взяла бронзу ЧМ-2002, было сразу восемь футболистов из моего «Галатасарая».

– А сейчас, как вы сами сказали, только один…

– Давайте я вам объясню, какие сборные могут добиваться успеха в современном футболе. Прежде всего, когда один и тот же костяк играет вместе еще с юниорских соревнований, как у Швейцарии или Исландии.

Следующий случай: сборные, в которых выступают в основном игроки из двух-трех клубов, как Испания. Кто еще? Команды, собранные из игроков, представляющих один чемпионат.

Почему, допустим, Албания стала непростым соперником для кого угодно? Все игроки выступают в Италии, не важно, что не все в высшей лиге, но стиль одинаков. Вот и почти все шведы представляют в сборной английские клубы. Сборная России тоже хороший пример.

У меня же в сборной Турции сейчас футболисты из пяти стран, двадцати клубов. Это непросто, когда у тебя есть всего несколько тренировок. Поэтому я больше стараюсь работать с умом игроков, больше говорить, проводить собрания. Очень интересный процесс.

– Раз вы сказали о том, как важно опираться на местных игроков, вам, наверное, приятно будет увидеть в воротах сборной России Андрея Лунева, на переходе которого в «Зенит» сами в свое время настояли.

– Это единственный человек в России, который публично отзывался обо мне в позитивном ключе, – смеется Луческу. – Отличный вратарь, хочет расти, как футболист. Правда, надеюсь, что в матче с нами Лунев будет не так хорош.

– Чемпионат России смотрите? «Зенит» – «Спартак» играли на днях.

– Нет. У меня хватает матчей для просмотра. Знаю только счет – 0:0.