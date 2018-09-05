Самуэль Это’О (Камерун), 30 лет

Позиция: нападающий

нападающий Откуда: «Интер» (Италия)

«Интер» (Италия) Куда: «Анжи»

«Анжи» Трансферная стоимость: 42 млн евро

42 млн евро Условия трансфера: 27 млн евро, август-2011

27 млн евро, август-2011 Статистика предыдущего сезона: 53 матча, 25 голов

Достижения к моменту перехода: 4-кратный победитель Лиги чемпионов, 3-кратный чемпион Испании, 2-кратный обладатель Кубка и Суперкубка Испании, чемпион Италии, 2-кратный обладатель Кубка Италии, победитель Клубного чемпионата мира, олимпийский чемпион и обладатель Кубка африканских наций.

Карьера в России: К 30 годам форвард мирового класса выиграл все, что можно, и неожиданно заинтересовался амбициозным махачкалинским проектом. В Дагестане он стал главной звездой – лидером не только на поле, но и в раздевалке. И даже вступил в конфликт с недовольным слишком большой свободой камерунца Игорем Денисовым. Поговаривают, что нападающий даже брал на себя функции тренера и определял, кто будет играть в матче и каким образом. Но «Анжи» ничего не выиграл, и проект быстро исчерпал себя и терпение владельца Сулеймана Керимова.

Карьера после России: С тех пор так и не выиграл ни одного трофея, хотя успел поиграть за «Челси». Затем пошел по нисходящей, нигде надолго не задерживаясь – «Эвертон», «Сампдория», «Антальяспор» и «Коньяспор». Хотя по-прежнему играет прилично: 18 голов в 30 матчах чемпионата Турции в прошлом сезоне и 6 – в 13 играх нынешнего сезона.

Хави Гарсия (Испания), 30 лет

Позиция: центральный полузащитник

центральный полузащитник Откуда: «Манчестер Сити» (Англия)

«Манчестер Сити» (Англия) Куда: «Зенит»

«Зенит» Трансферная стоимость: 12 млн евро

12 млн евро Условия трансфера: 16,8 млн евро, август-2014

16,8 млн евро, август-2014 Статистика предыдущего сезона: 43 матча

Достижения к моменту перехода: Чемпион и обладатель Кубка английской лиги, чемпион и обладатель Кубка португальской лиги, обладатель Суперкубка Испании.

Карьера в России: Был у Мануэля Пеллегрини основным игроком, но все же решился на переезд в Петербург, где провел три отличных года, в первый же сезон выиграв чемпионат страны, а на следующий год пополнив коллекцию трофеев Кубком России. Дважды становился победителем Суперкубка. Провел в составе «Зенита» 108 матчей (больше только за «Бенфику» – 132), забил семь мячей и запомнился обилием предупреждений, коих в сумме насобирал аж 33. К сожалению, довольно быстро потерял мотивацию и прошлым летом вернулся на родину.

Карьера после России: Провел один сезон а «Бетисе, с которым довольно неожиданно финишировал в шестерке чемпионата Испании, чем за служил право выступить в Лиге Европы. В нынешнем сезоне, правда, пока ни разу не появился на поле, но в третьем туре против «Севильи» хотя бы попал в заявку.

Лассана Диарра (Франция), 27 лет

Позиция: опорный полузащитник

опорный полузащитник Откуда: «Реал Мадрид» (Испания)

«Реал Мадрид» (Испания) Куда: «Анжи»

«Анжи» Трансферная стоимость: 8 млн евро

8 млн евро Условия трансфера: 5 млн евро, сентябрь-2012

5 млн евро, сентябрь-2012 Статистика предыдущего сезона: 25 матчей

Достижения к моменту перехода: чемпион и обладатель Кубка Англии, 2-кратный победитель Кубка английской лиги, а также чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка Испании

Карьера в России: В последнем сезоне Жозе Моуринью в «Реале» находившийся в расцвете сил Диарра играл не так часто, как в прежние годы, проиграл гонку за чемпионство «Барселоне» и решил сменить обстановку, став еще одним новичком «Анжи». Уже через год проект закрылся в прежнем виде, и звезды мирового футбола стали искать себе новое место.

Француз нашел его себе в «Локомотиве», но сыграл всего 17 матчей, а перед стартом сезона-2014/15 стал саботировать тренировки, требуя отставки главного тренера Леонида Кучука. Контракт с футболистом был разорван в одностороннем порядке, из-за чего тот даже судился с железнодорожниками. Только в 2017 году стороны уладили конфликт.

Карьера после России: Вернувшись из России на родину, Диарра отыграл два сезона за «Марсель» (45 матчей, 1 гол), сгонял на пять игр в ОАЭ, а в январе 2018-го подписал контракт с «ПСЖ», с которым за полгода выиграл все внутренние турниры – от чемпионата до Суперкубка Франции.

Александер Бюттнер (Голландия), 25 лет

Позиция: левый защитник

левый защитник Откуда: «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Манчестер Юнайтед» (Англия) Куда: «Динамо»

«Динамо» Трансферная стоимость: 3,5 млн евро

3,5 млн евро Условия трансфера: 5,5 млн евро, июль-2014

5,5 млн евро, июль-2014 Статистика предыдущего сезона: 15 матчей

15 матчей Достижения к моменту перехода: чемпион Англии

Карьера в России: Перспективный голландец попал в «МЮ» еще при сэре Алексе Фергюсоне, но шотландец медленно подводил его к основе, а по окончании сезона покинул пост главного тренера. Сменивший его Дэвид Мойес немного увеличил игровое время защитника, но в целом на него не очень рассчитывал, и тот перебрался в Москву, где свой проект мыльного пузыря запускало «Динамо».

Станислав Черчесов активно использовал Бюттнера, но у бело-голубых уже через полтора года закончились деньги, и они вернулись к прежней беззвездной жизни. Голландец уехал в полугодовую аренду в «Андерлехт», а по окончании контракта обосновался в «Витессе», выиграл Кубок Голландии и сейчас работает под руководством Леонида Слуцкого.

Бранислав Иванович (Сербия), 32 года

Позиция: защитник

защитник Откуда: «Челси» (Англия)

«Челси» (Англия) Куда: «Зенит»

«Зенит» Трансферная стоимость: 10 млн евро

10 млн евро Условия трансфера: бесплатно, февраль-2017

бесплатно, февраль-2017 Статистика первой части сезона: 18 матчей, 1 гол

Достижения к моменту перехода: 3-кратный чемпион и обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка английской лиги, Суперкубка Англии, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы

Карьера в России: В российскую премьер-лигу Иванович приезжал дважды: безвестным юнцом в «Локомотив» в 2006 году и известнейшим мастером, трехкратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов – в «Зенит» в 2017-м. В Питере он быстро вписался в команду и стал одним из столпов ее обороны. Скорость у серба уже не та, что раньше, но игровой класс и огромный опыт по-прежнему при нем.

Первый сезон Ивановича в Петербурге «Зенит» провалил, финишировав на пятой строчке, зато в нынешнем всерьез претендует на золотые медали.

Бенедикт Хеведес (Германия), 30 лет

Позиция: защитник

защитник Откуда: «Ювентус»

«Ювентус» Куда: «Локомотив»

«Локомотив» Трансферная стоимость: 9 млн евро

9 млн евро Условия трансфера: 5 млн евро, июль-2018

5 млн евро, июль-2018 Статистика предыдущего сезона: 3 матча, 1 гол

Достижения к моменту перехода: чемпион и обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка и Суперкубка Германии, чемпион мира, дважды бронзовый призер чемпионатов Европы.

Карьера в России: Летом усилил и без того крепкую линию обороны действующего чемпиона. До того провел год в Турине на правах аренды, но из-за травм пропустил полгода и на поле появился всего трижды. Юрий Семин неспешно подпускает немца к основе. На сегодняшний день на его счету всего 9 минут в шести турах РПЛ.

Клаудио Маркизио (Италия), 32 года

Позиция: центральный полузащитник

центральный полузащитник Откуда: «Ювентус»

«Ювентус» Куда: «Зенит»

«Зенит» Трансферная стоимость: 7 млн евро

7 млн евро Условия трансфера: бесплатно, сентябрь-2018

бесплатно, сентябрь-2018 Статистика предыдущего сезона: 20 матчей

Достижения к моменту перехода: 7-кратный чемпион Италии, 4-кратный обладатель Кубка и 3-кратный обладатель Суперкубка страны, вице-чемпион Европы и бронзовый призер Кубка конфедераций.

Карьера в России: На протяжении 10 лет Маркизио был важной составной частью туринского успеха, пережил «Ювентусом» падение в серию B и триумфальное возвращение в элиту, в 2012 году со сборной Италии добрался до финала чемпионата Европы. Летом его контракт со «старой синьорой» истек, а новый стороны подписывать не стали, и он стал свободным игроком. Уже после закрытия трансферного окна достиг договоренности с «Зенитом» и взял себе в команде с берегов Невы 10-й номер.