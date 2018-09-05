Сегодня «Спартак» продлил договор о сотрудничестве с банком «Открытие» до 2023 года. После пресс-конференции владелец клуба Леонид Федун рассказал о продаже Промеса в «Севилью», травме Жиго и начале сезона для своей команды.

– Стартовая часть нынешнего чемпионата позади. «Спартак» пока не потерпел ни одного поражения. Вы довольны тем, как команда движется по турнирной таблице?

– Что касается сетки чемпионата, здесь все нормально. Если не ошибаюсь, у нас плюс шесть очков по отношению к прошлому сезону, три или четыре очка к чемпионскому сезону. То есть в этом плане мы выглядим хорошо. Конечно, большим ударом и неудачей для команды было неучастие в Лиге чемпионов. Это серьезная экономическая потеря и моральная потеря для наших болельщиков и игроков. Чтобы покрыть эту финансовую потеряю в 20 миллионов долларов, мы были вынуждены продать нашу основную звезду – Промеса. Сейчас наша большая головная боль – это потеря двух центральных защитников из четырех. Этот вопрос тоже надо решать. А в целом старт получился неплохим. Мы сыграли вничью с двумя прямыми конкурентами на их поле. Это хороший результат.

– Насколько сильно клуб переживает потеряю Промеса или учитывая солидные денежные средства, полученные за его трансфер, это скорее денежное приобретение, нежели потеря лучшего игрока?

– Мы купили его за 11 миллионов, а продали за 21 миллион. С этой точки зрения все нормально. А самое главное – это желание самого Квинси уйти. Он ко мне неоднократно обращался с просьбой его отпустить почему-то именно в «Севилью». Хотя у нас были предложения лучше, например, из Китая или из Англии. Вы помните, что он «Севилье» отгрузил три гола, поэтому и представлял для них приоритетный интерес. Проблем с уходом Промеса я не вижу, поскольку в свое время, понимая, что он рано или поздно уйдет, мы купили Рошу, который «полировал скамейку». На мой взгляд, это футболист, который сможет вписаться в игру «Спартака» и даже усилить ее.

– Сейчас Массимо Каррера много игрового времени доверяет молодым футболистам, воспитанникам клуба: Максименко, Рассказову, Ломовицкому. Довольны ли вы их выступлением и продолжиться ли этот курс в ближайшее время?

– Мы с Массимо обговаривали этот вопрос, сказали ему, что у нас нет другого пути, как только доверять молодежи, поскольку в России больше нет качественных игроков, как только те, кто выступает за нашу второю команду. Она сейчас лидирует в ФНЛ, что само по себе является нонсенсом. И та вертикаль, которую мы сделали: Академия, дубль и «Спартак-2». заработала и начала выдавать игроков. Кроме того, там в обойме еще есть еще несколько интересных ребят, которые в ближайшее время могут усилить главную команду. Надо понимать, что через два года лимит будет всего семь иностранцев в заявке на сезон. В силу этого других источников пополнения игроками, кроме как собственные воспитанники, у нас нет.

– Насколько клуб переживает сейчас проблему центрального защитника? Судя по всему, поиски футболиста на эту позицию ведутся.

– Естественно, что у любого клуба, который потерял двух центральных защитников, будут проблемы. Да, так наложилось, что есть еще травма паха у Кутепова. Он вернется через полтора месяца, пропустит всего четыре игры. А травма Жиго – это действительно трагедия. Идет какая-то черная полоса с травмами. Зобнин, Джикия, Жиго. Это надо пережить. Ничего здесь не изменишь. Мы рассчитываем, что та пара центральных защитников, которая сегодня является лучший в ФНЛ, Мамин и Гапонов, будут готовы при необходимости выйти на эту позицию. У нас ведь есть пример Рассказова. Эта пара защитников играет в команде, которая лидирует сегодня в ФНЛ. А на сегодня «Спартак-2», так же, как и «Краснодар-2» являются лидерами первой лиги. Это, кстати, уже самое по себе смешно и говорить о ее качестве. Мамин и Гапонов еще, конечно, не достаточно хороши для игры в премьер-лиге, но тот же Чернов, который ничем не лучше, является основным защитником в ЦСКА. Но если мы найдем какие-то варианты усиления свободными агентами, может быть, тоже этим воспользуемся, если убедимся, что эти игроки будут сильнее чем те, которые у нас есть. Ведь если футболист без клуба, значит есть какие-то причины, по которым другие от него отказались. Надо понять, что это за причины.

– Насколько продажа Промеса позволила компенсировать потери клуба от непопадания в основную сетку Лиги чемпионов?

– Позволила. 20 миллионов мы потеряли – 20 заработали.

– «Зенит» воспользовался правом подписать свободного агента Клаудио Маркизио. До 14 сентября такое право есть у «Спартака». Намерен ли клуб тоже им воспользоваться?

– Маркизио предлагали и нам. Но те центральные полузащитники, которые у нас есть, ничем ему не уступают. По центральным защитникам просто какой-то форс-мажор. Будут ли приобретения, сказать пока не могу. Это решит главный тренер и наши селекционеры. Мы работаем в этом направлении.

– Каррера сказал, что «Зенит» после подписания Маркизио имеет лучшую полузащиту в лиге. Вы согласны с этим?

– Нет, не согласен.

– Остается ли задача на Лигу Европы – попадание в четвертьфинал?

– Пока перед командой стоит задача выйти в плей-офф. Когда мы это решим, будем смотреть дальше, кто нам попадется. По тому составу, который сегодня есть у «Спартака», реально дойти до полуфинала.

– Если команда выйдет в плей-офф Лиги Европы, будет ли усиление зомой?

– Пока мы занимаемся поисками центрального защитника. Давайте доживем до зимы.

– Сердар Таски поиграл в «Спартаке». Вы его знаете. Как раз это мешает вернуться к обсуждению его кандидатуры?

– Как раз потому что мы хорошо знаем Таски, его в команде не будет.

– Когда «Спартак» строил стадион, он закладывал манеж на 12 тысяч. Эта идея будет осуществлена?

– Идея есть, поскольку она находится в том контракте, который мы имеем с застройщиком стадиона. Проект есть, но нет денег. Когда мы это все проектировали – была одна экономическая реальность, а сейчас она другая. Вы видите, что происходит с рублем, поэтому пока мы не нашли инвестора и не накопили достаточно средств для того, чтобы его реализовать. Но рано или поздно проект будет реализован. Стоянка, которая находится у VIP, это фактически фундамент. Сваи забиты, нужны только определенные экономические условия. Пока мы их не имеем.

– Можно ли на стадионе разрешить продажу пива?

– Конечно, можно. Но как только будут приняты соответствующие поправки.

– Вы считаете, что российский футбол уже готов к этому?

– Мы прошли чемпионат мира. Хоть одна проблема была? Хотя пиво там продавали везде.

– Вы говорили, что в 2018-2019 годах все будут выживать. Продажа пива может быть подспорьем?

– У нас есть хороший контракт с Московской пивоваренной компанией. Но это даже не один процент от доходов. Хотя любая копейка, которая идет в бюджет, это подспорье. Но я не могу сказать, что это радикально что-то поменяет. Радикально надо решать вопрос в целом по стране, но на это нужно политическое решение. Сейчас я как раз пишу статью об экономике, о том, что ждет наш футбол.