«Советский спорт» рассказывает о том, как паренек без высшего образования из Сибири изменил весь облик российского футбола в сети.

Его зовут Станислав Меркис. Он – самый молодой пресс-атташе футбольного клуба в истории российской премьер-лиги. В 21 год Стас отвечает за то каким предстанет миру его любимый клуб – красноярский «Енисей».

Начиналось все давно. В далеком 2010 году, когда «Енисей» пробился в ФНЛ, друг Стаса завел страничку в твиттере, на которой рассказывал новости команды. К 2013 году, когда он перестал ее вести, количество подписчиков насчитывало дай бог полтысячи. Меркис, ученик 10-го класса средней школы городка, находящегося в 200 километрах от Красноярска, подхватил упавшее знамя и публиковать новости в том же стиле.

Все изменилось 24 марта 2014 года, когда школьник, думая, что пишет сообщение в свой личный блог, написал его в твиттер, который у многих ассоциировался с клубом.

«Анжи», мы вас ждем в следующем году на центральном», - написал Стас в адрес Махачкалинского клуба, который стоял на вылет в премьер-лиге.

Проснувшись на следующее утро, Меркис обнаружил огромное количество гневных комментариев от махачкалинских фанатов, а также увидел, что его сообщением со своими подписчиками поделились сотни людей по всей России. Стало ясно – острый юмор заходит в массы. С тех пор неофициальный твиттер «Енисея» полностью изменил свой облик.

Через час стартует новый сезон РФПЛ! Всем участникам чемпионата мы хотим пожелать того, чтобы не свидеться в Красноярске через год! — ФК «Енисей» (@FCEnisey) August 1, 2014

Порой в твиттере доставалось и руководству клуба. Реакция следовала тут же – на Стаса наезжали взрослые дядьки, не стеснявшиеся в выражениях.

МЫ ОБРАЩАЕМСЯ К ВЛАДЕЛЬЦУ ФК "КРАСНОДАР" @sergeygalitskiy!

Пожалуйста, купите нашу команду! Хороший твиттер есть, а игра наладится! — ФК «Енисей» (@FCEnisey) August 28, 2014

Время шло, многое менялось, в том числе и руководство клуба. Менялось и количество подписчиков у одного из самых забавных онлайн-ресурсов всего российского футбола. 500 человек быстро превратились в десять тысяч. Новое руководство заметило Стаса и назначило 17-летнего паренька не просто ответственным за социальные сети команды, а сделало его пресс-атташе клуба – самым молодым пресс-атташе в истории профессионального футбола России.

Меркис продолжил жечь глаголом, но теперь уже официально от имени клуба. Новое руководство последовало одному из лучших советов ведения войны: не можешь победить, возглавь. Критика исчезла, но тон сообщений не изменился.

Роману Абрамовичу не продлили визу в Великобританию.



РОМАН АРКАДЬЕВИЧ, ТОЛЬКО ЧТО ОДИН ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СИБИРСКИЙ КЛУБ ВЫШЕЛ В РФПЛ! НИ НА ЧТО НЕ НАМЕКАЕМ! — ФК «Енисей» (@FCEnisey) May 20, 2018

В сезоне 2017/18 «Енисей» обеспечил себе выход в премьер-лигу. Во многом страна ждала этого события по одной причине – Стас Меркис начнет отжигать на высшем уровне.

И он начал! Еще до старта сезона в твиттере «Енисей» представил умопомрачительную форму клуба – «со львами» и с видами города. Позже оказалось, что это была шутка – игроки в такой форме выступать не будут. Однако сообщение оказалось настолько популярным, так много людей написали, что купили бы такие футболки, что клубу ничего другого не оставалось, как начать их продавать. Сейчас они реализуются даже лучше, чем официальная форма команды.

НОВЫЙ СЕЗОН. НОВАЯ ЛИГА. НОВЫЕ ПРАВИЛА.



Встречайте форму ФК "Енисей" на сезон 2018/2019: https://t.co/sEcgE4D3cb pic.twitter.com/2ukPIppK6I — ФК «Енисей» (@FCEnisey) June 21, 2018

Одна из самых известных историй, связанных с твиттером «Енисея» - предложение контракта Роману Широкову. С футболистом у Меркиса случился целый диалог, благо чувства юмора Роману тоже не занимать.

Стас искал для «Енисея» в интернете не только футболистов, но и тренеров. два главных условия: без опыта работы физруком и без усов. Надо понимать, что тогда Станислав Черчесов еще не вывел команду в четвертьфинал чемпионата мира.

ВНИМАНИЕ! MAX RT!

ФК "Енисей" ищет главного тренера в возрасте до 45 лет.

Обязательные требования:

1) Без опыта работы физруком

2) Без усов — ФК «Енисей» (@FCEnisey) May 19, 2014

Твиттер «Енисея» заметили не только болельщики, но и соперники. Посмотрите сейчас на социальные сети грандов российского футбола, «Зенита» с ЦСКА, или того же «Ростова», который также реализовал идею с оригинальной неофициальной формой клуба.

Сегодня игроки "Енисея" вышли из отпуска. Все в превосходном физическом состоянии и не имеют проблем с весом! pic.twitter.com/k9d03EtZDf — ФК «Енисей» (@FCEnisey) January 17, 2015

Шуфутинский и клубный автобус

Большого успеха в социальных сетях добивается футбольный клуб КАМАЗ, который выступает в ПФЛ. Не будем говорить о том, как в целом команда из Набережных Челнов начала заниматься маркетингом. Помимо различных бонусов для болельщиков, КАМАЗ сделал новый сайт. Через некоторое время клуб стал победителем всероссийской премии MarSpo Awards 2018 в номинации «Лучший сайт». Да и группа во ВКонтакте выросла с 2 тысяч до более чем 10 тысяч подписчиков. Успех? Несомненно.

КАМАЗ очень живо реагирует на все тренды. Вот, например, фишка с Михаилом Шуфутинским и его «Третьим сентября» тоже не прошла мимо пресс-службы клуба.

Отдельная «фишка» - это создание новости из ничего. Обычно такие посты бывают у частных пользователей твиттера – «вот моя кошечка», «море сегодня спокойное» или «на завтрак была яичница». Но сейчас в тренде у большинства европейских клубов как раз не унылая подача информации, а именно оживление своего аккаунта.

Вот так, например, КАМАЗ ожидал матча против пермской «Звезды», запустив забавный хэштег #жизньидетсвоимчередом.

Еще одна интересная находка твиттера КАМАЗА – путь клубного автобуса во время выездных матчей. До Перми футболисты добирались 6 часов 34 минуты и проехали 474 км.

Автозаводцы отправились в Пермь, где уже завтра в 17.00 проведут свой матч в рамках 7 тура ПФЛ, группы «Урал-Приволжье» против местной команды @fczvezdaperm ⚽ #ЗвездаКамаз pic.twitter.com/MEVXJuG6UM — FC KAMAZ (@fckamaz) September 1, 2018

Мало того, болельщики КАМАЗА поддержали акцию ростовчан с ковром. Естественно, клуб посчитал обязательным вложить видеозапись со своей трибуны, где гордо развивался ковер, с хэштегом #Доминируй Выбивай.

Ковры, ковры и еще раз ковры

Ковёр, кстати, на месте. Пора забивать во втором тайме #АрсеналРостов pic.twitter.com/jQby4TvptC — Football Club Rostov (@rostovfc) August 24, 2018

Ковер на трибунах российских стадионов уже появлялся. Но первыми эту темы подхватили именно в «Ростове». Конечно, вне конкуренции отдельный комплект формы. Даже «шапка» аккаунта в твиттере стала ковровой. Дошло до того, что матчевый журнал был раскрашен в цвета любимого атрибута домашнего интерьера советского человека.

🔥🔥🔥



Новый матчевый журнал уже в продаже!



Цена 150 рублей.



В номере вы найдёте большое интервью Антона Салетроса и много других интересных материалов. pic.twitter.com/Oq5tmlLTWj — Football Club Rostov (@rostovfc) August 31, 2018

ЦСКА И ОБЛЯ!

На тропу обновления соцсетей вышли и топ-клубы РПЛ. Московский ЦСКА, который, казалось бы, всегда относился к ведению твиттера с излишней серьезностью, начал придумывать собственные мемы. Буквально за несколько часов до официального объявления трансфера Ивана Облякова из «Уфы», в Твиттере ЦСКА появилась забавная картинка. Главный тренер клуба Виктор Гончаренко предстал в образе ведущего «Поле Чудес» Леонида Якубовича. А из открытых букв фамилии новичка ЦСКА были только первые четыре – ОБЛЯ. Отлично обыграно на грани фола.

Наш сериал #трансферыЦСКА2018 подходит к концу, остался финальный эпизод!



Отгадаете слово целиком? 😉 pic.twitter.com/JnArX0R4Qh — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 31, 2018

По примеру римской «Ромы» с ее уникальным и креативным подходом к представлению новичков, ЦСКА выпускает видеоролики про футболистов. Арнору Сигурдссону достался видеоклип с нарезкой из клипа исландских болельщиков и красот северной страны, где засветился и другой армеец Хердур Магнуссон.

🇮🇸 Viking is coming home! pic.twitter.com/Xy5Yg2AxiH — PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) August 31, 2018

Абсолютно топовым стал твит о подписании японца Такумы Насимуры. Сумасшедшая нарезка японских мультфильмов, покемонов, смешных роликов и сам Насимура в образе солнца – это действительно что-то абсолютно новое для нашего привыкшего к официозу футбола.

Но не только новички получают порцию особого внимания от СММ ЦСКА. Подписание нового контракта Игорем Акинфеевым стало отличным поводом сделать еще один необычный ролик. Прозвище «Стена» - это не новость, а вот рассказать о том, какие еще бывают стены не додумался никто.

Троллинг, рэп-баттл и удивленные физиономии

Но по-настоящему конкурировать с «Енисеем» в звании «самый крутой твиттер» может разве что питерский «Зенит». Все началось с прихода в команду нового директора по новым медиа. Руководитель медиа-команды Егор Крицан в 2017 году вернулся из США, где ему довелось изучать спортивный менеджмент в Колумбийском университете. У него молодой коллектив – самому старшему не больше 35 лет и он прекрасно знает, как выделиться в мире спортивных соцсетей.

«Юмор – это один из способов выделяться в ленте новостей пользователей. Самые яркие и удачные кейсы в основном связаны с иронией. В том числе потому, что это дешевле. Есть два варианта выделиться: либо ты делаешь что-то гениальное на уровне исполнения, какое-то настоящее искусство, от которого всех прет; либо ты шутишь, и это всех цепляет», - рассказывал Егор Крицан. С ним трудно не согласиться, ведь «Зенит» действительно научился юморить. В первую очередь над самим собой.

Естественно, достается и соперникам. В данном случае от тонкого троллинга «пострадали» болельщики «Спартака».

Троллить большие клубы – один главных трендов соцсетей этого года. «Зенит» умудрился подшутить и над взломанным аккаунтом «Барселоны», и над победой «Реала» в Суперкубке Европы.

Мало этого? Питерцы дошли до того, что организовали первый в истории РПЛ рэп-баттл в фойе Крестовского.

Риал ток: «Баттл на Крестовском» сегодня в 18:30 в фойе сектора C на втором уровне @spb_stadium. #ThinkAboutIt pic.twitter.com/jWbBCarUaO — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) August 27, 2017

И, конечно, «Зенит» не мог не поддержать тренд на представление новичков. Еще до официального объявления перехода Клаудио Маркизио в питерский клуб, в Твиттере появилась видео-нарезка удивленных физиономий в качестве анонса нового трансфера. Получилось очень забавно.