Сегодня сборная России проведет в Трабзоне первый после чемпионата мира матч – против Турции в рамках Лиги наций.

Начало игры – в 21.45 по московскому времени. А накануне главный тренер команды подвел итоги четырехдневной подготовки.

«ТУРКИ ВСЕГДА ИГРАЮТ С САМООТДАЧЕЙ»

– Вы возглавили команду в 2016 году. С тех пор вам предстоит уже третий матч с турками. До этого были две ничьи. Это хороший соперник для спарринга?

– До этого были товарищеские матчи, договаривались футбольные федерации двух стран. А сейчас не спарринг, а официальный турнир – Лига наций. Все решила жеребьевка. От нас ничего не зависело. Но вообще мы всегда с удовольствием приезжаем в Турцию. Хорошее место, здесь приятно находиться и играть.

– Как вам нынешний турецкий состав?

– По тем матчам, которые удалось посмотреть, и нашей предыдущей встрече – перед чемпионатом мира – команда Мирчи Луческу произвела отличное впечатление. Турки всегда действуют с предельной самоотдачей. В Трабзоне будет полный стадион. Хозяевам, как и нам, хочется начать Лигу наций с победы. Ждем непростой игры.

– Вы строите новую сборную России по сравнению с чемпионатом мира? Или пока будете выезжать на багаже четвертьфинала ЧМ-2018?

– Вы же видите, какие изменения произошли в составе. Команда обновилась наполовину. Есть и другие различия. К чемпионату мира мы готовились месяц, а сейчас было всего несколько дней совместных тренировок. По самым разным причинам отсутствует ряд ведущих футболистов. Однако мы верим в тех, кто приехал в Трабзон. Каких-то игроков нет, но флаг и гимн остались теми же, правда? Значит, надо соответствовать тому уровню, которого достигли на чемпионате мира.

«АКИНФЕЕВА НЕТ, СМОЛОВА НЕТ, КОМУ ЕЩЕ БЫЛО ДОВЕРЯТЬ ПОВЯЗКУ?»

– Вы сразу сказали, что вратарскую позицию в матче с Турцией займет Андрей Лунев. По другим линиям ясность есть?

– Для нас важно не кто играет, а по какой системе. Мы изучаем соперников – они изучают нас. Тут много нюансов. Когда точно определим, как лучше строить игру с Турцией, примем решение по составу.

– Лига наций является частью отбора на Евро-2020. Но все равно, цели в этом турнире довольно размытые по сравнению с чемпионатом мира. Что на первом месте – результат или налаживание игровых связей?

– И результат нужен, и команду мы параллельно строим. Лига наций – это турнир, борьба за очки. Ситуация так сложилась. Поэтому надо показывать результат.

– В отсутствие Игоря Акинфеева вы назначили капитаном Артема Дзюбу. Справляется?

– Я не видел другой кандидатуры на эту роль. Акинфеева нет. Федора Смолова – тоже нет. Сергей Игнашевич и Александр Самедов больше за сборную не играют. Не сомневаюсь, что Дзюба справится. Он наш самый опытный футболист.