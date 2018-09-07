Последний раз россияне победили Турцию в 1998 году. Главный тренер той сборной Борис Игнатьев поделился ожиданиями от старта нашей нынешней команды в Лиге наций-2018/19.

«РЕШЕНИЕ ПО ДЗЮБЕ БЫЛО ПРИНЯТО ДАВНО»

– Для сборной Станислава Черчесова впервые начинается отборочный цикл. Состав по сравнению с ЧМ-2018 обновился на треть…

– Жду новых матчей национальной команды с оптимизмом. Впервые у меня такое чувство. Наша команда дала нам новую тональность после чемпионата мира, поэтому возникает уверенность в том, что дело пойдет. Но я бы не сказал, что сборная сильно изменилась.

По сути, только три новых футболиста. Егор Сорокин, Антон Шунин и Дмитрий Стоцкий не так хорошо знакомы с командой. Хотя Шунин работал с Черчесовым. Думаю, главный тренер будет отталкиваться от тех ребят, в кого он верит и с кем уже проделал большую работу. Поэтому наша команда начинает не с чистого листа.

– Артем Дзюба стал капитаном сборной. Поддерживаете такое решение Черчесова?

– Он знает, что это за человек и какие у него возможности. Мне кажется, назначение Артема капитаном было определено уже давно.

Болельщик будет смотреть на нашу команду совсем другими глазами, и это поможет ребятам чувствовать себя более уверенно. Поэтому и сама игра будет носить другой характер, чем когда Черчесов только принял сборную.

– Какой именно характер?

– Раньше мы видели поиск чего-то в темной комнате. А сейчас за спиной большой группы футболистов стоят матчи, которые они провели на чемпионате мира. Думаю, будут должный эмоциональный настрой и огромное желание. И вера болельщиков поможет игрокам. Даже тем, кто впервые выйдет в стартовом составе.

«С 1998-го СТОЛЬКО ВОДЫ УТЕКЛО…»

– Мы должны выезжать на багаже чемпионата мира?

– А что в этом плохого? Я же сказал: это совсем не новая команда! Правда, я с сожалением отнесся к отсутствию в составе братьев Миранчуков. Эти футболисты только начинают свой большой путь. Считаю, они должны вызываться на любые роли, это же будущее команды. Наряду с Александром Головиным, Романом Зобниным, Далером Кузяевым, Денисом Черышевым. Эти игроки в таком возрасте, что за ними большое будущее.

– Как относитесь к Лиге наций?

– Двояко. С позиции болельщика, наверное, турнир хороший. Будет больше огня, потому что это же не товарищеские матчи. А с позиции тренера не вижу времени на подготовку. От команды будет требоваться результат, потому что очень важно обыграть Турцию, Швецию и решить задачу в группе.

Но тут отсутствует подготовка, сама тренировочная работа, в ходе которой фиксируется готовность того или иного футболиста. Где теперь будет играть, скажем, Шунин?.. Да многих можно назвать. Если бы мы сейчас проводили товарищеский матч с Чехией, а потом с Турцией, планировать было бы проще. А так, сразу попадаем в боевую ситуацию, хотя ружье еще не пристреляно.

– Что думаете о сборной Турции?

– Эта сборная соответствует нашему уровню. Ничего в ней сверхъестественного нет. Но играть турки будут дома, при своих болельщиках. Будет интересно.

– Турки в последнее время являются нашими постоянными спарринг-партнерами. С чем вы это связываете?

– Это просто хорошие отношения между федерациями, которые длятся долгие годы. То мы к ним ездили, то они к нам.

– В 1998-м сборная России обыгрывала Турцию под вашим руководством. Параллели уместны?

– Я помню тот матч, но столько воды с тех пор утекло… Конечно, все поменялось. И у нас, и у них. За последние годы в турецкий футбол влилась большая когорта мастеров. Много и тех, кто свое уже отыграл. Сейчас некоторые легионеры из Турции на хорошем счете в европейских клубах. Тренер у них там Мирча Луческу. Это опытный наставник, с хорошим пониманием игры, который поработал в больших командах. Все это говорит о том, что футбол в Турции выстроен на самом серьезном уровне. На стадионы там приходит столько народу, что относиться к игре, как к забаве, это не позволяет.

МАТЧИ РОССИЯ – ТУРЦИЯ