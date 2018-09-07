Сегодня молодежная сборная России проведет в Химках товарищеский матч против египтян (начало – в 18.00), а 11 сентября ее ждет ключевой поединок с Сербией (Нижний Новгород, 19.00) в рамках отбора чемпионата Европы. О подготовке к этим играм и ярком дебюте за «Спартак» рассказал голкипер нашей «молодежки» и красно-белых Александр Максименко.

«СТРАХА ПЕРЕД СЕРБАМИ НЕТ»

– Старт клубного сезона получился для вас напряженным. И вы справились – пропустив в первых шести турах РПЛ всего один мяч. Игры за молодежную сборную – психологическая разгрузка?

– Я бы не сказал. И там, и там большая ответственность. В «Спартаке» каждый матч – на вес золота. Там же борешься за чемпионство. Но и сборной предстоит важнейшая игра. От матча с сербами зависит, продолжим ли мы борьбу за первое место и прямую путевку на Евро. Впрочем, я к такому графику готов. Год назад была юношеская Лига УЕФА. Ответственные игры шли через два дня на третий. Так что все нормально.

– Египет – хороший спарринг перед Сербией?

– Мы не изучали египтян. Но я думаю, это боевитая команда. Вряд ли они приехали в Россию номер отбывать. Ждем упорного сопротивления.

– А что думаете насчет сербов, которые в группе очков еще не теряли?

– У них классный состав. Но и мы тоже – футбольная страна. В Нижнем будем играть только на победу. И уверены, что ее можно добиться. Никакого страха перед лидерами группы нет.

– Взаимопонимание между игроками в молодежной сборной и «Спартаке» – одинаковое?

– Я особой разницы не вижу. И там, и там отличный коллектив, приятная атмосфера. Это проявляется и на поле, и за его пределами.

– Но здесь вам приходится руководить такими же молодыми партнерами по обороне. А в «Спартаке» рядом играют Сальваторе Боккетти, Самуэль Жиго, Георгий Джикия. У них авторитета явно больше.

– Наверное. Но авторитет защитников на меня не давит. Ребята сами часто просят подсказать. Я же вратарь. И если кому-то предъявляю претензии, защитники воспринимают спокойно.

«РИОММИ НИ РАЗУ НЕ ПОВЫСИЛ ГОЛОС»

– Массимо Каррера в «Спартаке» вам полностью доверяет. А Евгений Бушманов в сборной?

– С Евгением Александровичем мы обсудили клубные дела. Но это не значит, что против Сербии я обязательно выйду в стартовом составе. Буду выкладываться на 100 процентов на тренировках, однако у нас в команде все вратари – достойные.

– Свой единственный мяч в РПЛ-2018/19 вы пропустили от динамовца Владимира Рыкова ударом с чужой половины поля… Отошли?

– Это был игровой момент, но всегда обидно так пропускать… Поэтому сильно переживал. Впрочем, уже на следующий день относился к этому эпизоду как перевернутой странице. Мы не можем изменить прошлое. Надо двигаться дальше. И я сразу переключился на тренировки и следующие игры.

– Джанлукка Риомми в «Спартаке» и Василий Кузнецов в сборной работают с вратарями по-разному?

– Да нет, все примерно одно и то же. Василий Александрович сам работал в «Спартаке». Поэтому ему знакомы методики Риомми. Хотя, конечно, он что-то добавляет от себя.

– Риомми – жесткий тренер?

– Не припомню, чтобы он хотя бы раз повысил на кого-то голос. Поэтому во вратарской бригаде «Спартака» всегда позитив. Мы поддерживаем друг друга.

– Как пережили вылет «Спартака» из Лиги чемпионов?

– У меня нет объяснений, почему мы проиграли ПАОКу. Это был проходимый соперник. Было очень обидно не попасть в группу. Но Каррера попросил команду побыстрее выбросить эту неудачу из головы. И он прав.

– А вскоре «Спартак» покинул Квинси Промес. Как попрощались?

– Церемонии особой не было. Ему надо было спешить в Испанию, сроки поджимали. Думаю, мы еще увидимся. Квинси оставил след в истории «Спартака», был лидерм команды. Но состав у нас и сейчас хороший. А как мы компенсируем потерю голландца, покажет время.

«НРАВЯТСЯ ШМЕЙХЕЛЬ И КУРТУА, А ДАСАЕВ – УЧИТЕЛЬ»

– За три года в «Спартаке» поменялись три вратаря: сначала играл Артем Ребров, затем Александр Селихов, теперь – вы. Чем объясняется такая текучка?

– Это стечение обстоятельств. Травмы заставляли вносить изменения в состав. Да, сейчас я первый номер. И буду делать все, чтобы как можно дольше им оставаться. Однако и Ребров, и Селихов – очень сильные вратари. У нас отличная бригада!

– На кого из современных голкиперов вы ориентируетесь?

– Нравятся многие. Тот же Каспер Шмейхель отличный голкипер. Становился чемпионом Англии с «Лестером», здорово проявил себя на чемпионате мира. Конечно, Тибо Куртуа – топовый уровень. Стараюсь подмечать сильные моменты у всех ведущих вратарей мира.

– На определенном этапе вы работали с Ринатом Дасаевым. Каков его вклад в ваше становление?

– Я работал с Дасаевым три года. Он по-прежнему дает ценные советы и подсказки, почти после каждой игры. Ринат Файзрахманович – мой учитель. Благодаря нему я прибавил в игре на выходах. Этому компоненту он уделял особое внимание.

– Вы росли в Ростове-на-Дону. После переезда в Москву много в жизни поменялось?

– Конечно. Я попал в Москву в 15 лет. Оказался в огромном мегаполисе, тут один район – как весь Ростов! Пришлось привыкать к новому ритму. Но в душе я по-прежнему ростовчанин. Туда приезжаю с особыми чувствами. Это родина. Да и футболистом я стал именно там.

«ФАВОРИТ ЛИ «ЗЕНИТ»? ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»

– «Ростову» симпатизируете?

– Нет. Отношусь нейтрально, за этот клуб никогда не «топил». Когда учился в школе имени Понедельника, у нас с «Ростовом» было городское дерби.

– В молодежной сборной помимо вас главная звезда – Федор Чалов. И он представляет ЦСКА – самого принципиального соперника «Спартака».

– С Федором мы – друзья. И клубная принадлежность нас не волнует. Если и подкалываем друг друга, то по-доброму.

– 23 сентября «Спартаку» играть с ЦСКА в премьер-лиге. Чалов – лучший бомбардир турнира с пятью голами, а у вас столько же сухих матчей…

– Пока не задумывался об этом. Тем принципиальнее будет не пропустить в дерби. И победить.

– Но лидирует в чемпионате пока «Зенит». Согласны, что с приходом Клаудио Маркизио питерцы стали еще большими фаворитами?

– Время покажет, кто фаворит, а кто – нет. Я вообще не задумываюсь, кто против меня играет. Получаю кайф от футбола. Что в «Спартаке», что в молодежной сборной. Особенно когда на трибунах столько болельщиков. А на футбол в России народ пошел.

– Ваш родной брат Максим занимается волейболом. Следите за его успехами?

– Постоянно. И мы всегда на связи.

– Как получилось, что один брат ушел в волейбол, а другой в футбол?

– За нас никто не решал, каждый пошел своей дорогой. Одно время мы вместе занимались волейболом. Но потом я сам выбрал футбол.