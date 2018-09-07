Новая жизнь сборной России

Чудесный во всех отношениях для сборной России чемпионат мира – 2018 ушел в историю, и у команды Станислава Черчесова началась новая жизнь в только что созданном УЕФА турнире Лига наций. Без завершивших международную карьеру Сергея Игнашевича, Юрия Жиркова и Александра Самедова. А в матче с Турцией не смогли принять участия еще и Игорь Акинфеев, отправившийся, как заявили в тренерском штабе сборной, на плановый медицинский осмотр, с Ильей Кутеповым, восстанавливающимся от травмы. После ЧМ-2018 защитник «Спартака» на поле в официальном матче не появился ни разу.

Звучат гимны России и Турции pic.twitter.com/NMtWRj2Fj3 — Сборная России (@TeamRussia) 7 сентября 2018 г.

Черчесова потери, как обычно, не смутили. Новую пару центральных защитников составили восстановившийся после травмы Георгий Джикия и вернувшийся в сборную Роман Нойштедтер. Левый фланг при наличии Константина Рауша наставник россиян отдал более хорошо знакомому ему Федору Кудряшову. На правом фланге атаке в отсутствие Самедова появился универсальный Александр Ерохин. На поле нашу дружину с капитанской повязкой вывел подвергшийся в последние месяцы народной канонизации Артем Дзюба.

Среди турок, неспроста, наверное, пролетевших мимо чемпионата мира, знакомых лиц оказалось немного. Самые дорогостоящие футболисты сборной полузащитники Дженгиз Ундер и Хакан Чалханоглу, представляющие серию А («Рому» и «Милан» соответственно), расположились на флангах, а 32-летний Мехмет Топал – в опорной зоне. Наставник сборной Турции – заработавший во время работы в «Зените» статус главного плаксы российского футбола Мирча Луческу.

Газон с примесью конфетти pic.twitter.com/WtRu0SbAUn — Сборная России (@TeamRussia) 7 сентября 2018 г.

Очарование игрой России

Перед началом матча на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне, названном в честь бывшего вратаря и тренера местного клуба, болельщики устроили красочный перфоманс, дав таким образом старт сборной Турции в новой еврокампании. После него на флангах поля остались груды конфетти. Впрочем, они не помешали сборной России проводить свои фирменные уже контратаки с большим количеством задействованных лиц, что говорит о хорошем взаимопонимании игроков.

Первую контратаку россияне провели на 11-й минуте, а спустя всего две минуты открыли счет. Сработала длинная диагональ направо Марио Фернандесу, хорошо знакомая нам по его игре за ЦСКА. Бразилец подал в штрафную на Далера Кузяева, тот скинул дальше Артему Дзюбе, форвард навязал защитнику борьбу за мяч, а Денис Черышев оказался первым на подборе и слета забил очередной красивый мяч за сборную.

Удачное выступление на ЧМ придало нашей команде какие-то богатырские силы. Скорость, динамика, комбинационный футбол – смотреть на такую игру сборной России одно удовольствие. Александр Ерохин и Марио Фернандес забросами за спину просто разорвали Хассана Калдырыма на правом фланге. Две трети опасных моментов у ворот Серкана Кырынтылы пришли именно отсюда, защитник каждый раз терял убегавшего за спину оппонента.

Тем обиднее гол, забитый незадолго до свистка на перерыв. Турки заработали угловой и быстро его разыграли. Защитники не успели расставиться в штрафной, в результате чего Джикия неудачно вынес мяч точно на ногу Сердару Азизу, и тот беспрепятственно расстрелял ворота метров с 12. Этот удар стал для туров единственным в створ в первые 45 минут против пяти у россиян. По ударам также преимущество за россиянами 2-8.

Капитан Победа

В перерыве Луческу по какой-то причине заменил Азиза на Кана Айхана, чем поспособствовал восстановлению справедливости. Айхан не успел войти в игру, задержался при выходе из обороны и позволил Дзюбе избежать вне игры после проникающей передачи Юрия Газинского. Артем обрел слишком сумасшедшую форму, чтобы упускать такие удобные выходы один на один с вратарем. Настоящий капитан Победа!

К истечению часа игры стала давать о себе знать жара (или даже скорее духота). Наши стали уставать и терять инициативу. Яркие моменты стали проблескивать лишь периодически. Хозяева же прибрали мяч к ногам и создали несколько по-настоящему опасных моментов у ворот Андрея Лунева. Стали видны недостатки до сего момента казавшейся очень надежной пары Джикия – Нойштедтер. В воздухе они действуют здорово, а вот когда мяч внизу, периодически теряют позицию.

В последние 10-15 минут россияне перешли на осадное положение. Все это время Лунев был в напряжении и несколько раз выручил партнеров, но все же не позволил соперникам сравнять счет. Запомнились его сейвы после крученого удара в дальний угол Ундера с линии штрафной и Чалханоглу с нескольких метров. В последние минуты нашим пришлось откровенно тянуть время.

Таким образом, магия усов Черчесова продолжает действовать на сборную России. Стартовав с победы в Турции, она сделала свои шансы на победу в группе весомыми. Для этого скорее всего теперь будет достаточно выиграть оба домашних матча – против Швеции (11 октября) и той же Турции (14 октября).

Турция – Россия – 1:2 (1:1)

Голы: Азиз, 41 – Черышев, 13; Дзюба, 49

Турция: Кырынтылы, Азиз (Айхан, 46), Калдырым, Озбайраклы, Сеюнджю, Топал (Малли, 71), Йокушлу, Языджи (Озъякуп, 57), Ундер, Чалханоглу, Тосун

Россия: Лунев, Нойштедтер, Кудряшов (Рауш, 82), Фернандес, Джикия, Зобнин, Газинский, Кузяев (Могилевец, 73), Ерохин, Черышев (Ионов, 79), Дзюба

Предупреждения: Озбайраклы, 39 – Кудряшов, 54; Дзюба, 90

Судья: Диаш (Португалия)