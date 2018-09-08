В дебютном матче Лиги наций против Турции на выезде вся страна надеялась увидеть так называемую «новую» сборную России. Виной всему сложившееся впечатление, что команду ждет грандиозная перестройка после окончательного ухода не только из сборной, но и из футбола Сергея Игнашевича, прекращения международной карьеры Александра Самедова и Юрия Жиркова.

Наши ожидания

Сборная России уже давно приучила нас не оправдывать ожидания. Она выигрывала в 2008 году, когда на нее никто не рассчитывал, проваливалась в 2010 и 2012 году, когда мы верили в команду, доходила до четвертьфинала на домашнем ЧМ, когда все думали, что она из группы не выйдет. Не оправдала ожиданий сборная и сейчас – никакой радикальной перестройки не случилось.

Взять хотя бы состав: Лунев, Кудряшов, Джикия, Нойштедтер, Фернандес, Ерохин, Газинский, Зобнин, Черышев, Кузяев, Дзюба. Что в этом составе нового? Лунев вместо уехавшего лечиться Акинфеева. Джикия с Нойштедтером вместо травмированного Кутепова и завершившего карьеру Игнашевича. Из-за выбывшего Головина кое-что поменялось в центре поля, но новых имен в основе нет.

Джикия играл там, где и должен был бы играть на чемпионате мира, если бы не «кресты». Нойштедтер просто оказался лучшим на данный момент центральным защитником из тех, что были в расположении тренера. То же самое – с Кудряшовым на левом фланге.

Перестановки произошли в полузащите – без них никак. Здесь Станислав Черчесов удивил. Оставшись верным своей излюбленной тактике 4-2-3-1 при атаке, он раскидал игроков так, что никто не мог бы предположить.

Понятно, что место слева занял Черышев. Под нападающим играл не Ерохин, как можно было бы ожидать, а Далер Кузяев, пару раз выходивший в этой роли в «Зените». Ерохин неожиданно для всех и, возможно, для себя, оказался на фланге, только не на левом вместо Жиркова, как в «Зените», а на правом – вместо Александра Самедова. По логике вещей там вполне мог бы действовать универсал Роман Зобнин, но его Станислав Саламович отрядил в опорную зону – в пару к Газинскому. Так и играли.

Замены Кузяева на Могилевцаи Кудряшова на Рауша прошли по позиции, а вот выход Алексея Ионова вместо Дениса Черышева заставил Ерохина сменить фланг – уйти налево. Справа, на своем привычном месте, действовал полузащитник «Ростова».

Как на ЧМ

Порадовало, что у сборной продолжают гореть глаза, что парни продолжают вгрызаться в каждый сантиметр поля, продолжают бегать в тех моментах, в которых еще годик назад махнули бы рукой. Все это подарил нам чемпионат мира. Только на нем футболисты отдавались игре полностью и увидели, какой это дает результат, и как на это реагируют болельщики, которых раньше было принято считать неблагодарными свиньями.

Хотя бы ради этого стоило придумать домашний чемпионат мира. Теперь мы видим, что у нас есть команда, способная радовать не только на переполненных «Лужниках», но и на чужой земле, когда такого единства с публикой нет, но игроки все равно прислушиваются к знакомому неровному скандированию, пробивающемуся сквозь рев переполненного турецкого стадиона, и играют за страну, за этих людей.

Ну, а если уж вам хочется увидеть новую сборную – добро пожаловать в Ростов на товарищеский матч России с Чехией. Уж там Станислав Саламович наверняка даст волю экспериментам. не просто так же в команду приехали Сорокин, Шунин, Стоцкий, Семенов, Камболов и другие.