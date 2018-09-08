Перед десятым туром в первенстве ФНЛ три команды имели по 20 очков. 8 сентября «Спартак-2» уступил в Нижнем Новгороде (1:3), «Тамбов» дома не смог победить «Чертаново» (2:2), а «Томь», победив в Саранске 1:0 единолично возглавила турнирную таблицу.

СТРАСТИ В ТАМБОВЕ

В Тамбов приехало молодое и дерзкое «Чертаново». Матч получился огненным и непростым для арбитра из Воронежа Владимира Москалева, который совсем недавно обслуживал матч лидеров премьер-лиги «Зенита» и «Спартака». По предупреждениям – 5:6, по удалениям – 2:0, а по голам – 2:2. Красные карточки игроки хозяев Валерий Чуперка и автор второго гола Сенин Себай получили, когда полузащитник «Чертанова» Наиль Умяров во второй раз сравнял счет (2:2).

«Нижний Новгород» после двух поражений подряд принимал входившего в тройку лидеров «Спартак-2». До 10-го тура полузащитник хозяев Тимур Аюпов отличился лишь однажды – 4 августа он забил «Чертанову». А «Спартаку-2» 25-летний игрок забил сразу дважды. Сделал он это на глазах 27 431 зрителя. Это – больше половины вместимости стадиона «Нижний Новгород».

«Томь» уже не первый раз доказывает, что может побеждать не только в родных стенах. Не так давно томичи сыграли вничью в Краснодаре (1:1), а на этот раз победили в Саранске (1:0), где вовсю трубят о желании вернуться в премьер-лигу.

«СКА-ХАБАРОВСК» СМИРИЛСЯ С РОЛЬЮ СЕРЕДНЯКА?

Никак не может победить в первенстве ФНЛ Вадим Евсеев, возглавивший «СКА-Хабаровск». После крупного (1:4) поражения в предыдущем туре в Томске, хабаровчане дома сыграли вничью с ФК «Сочи» 2:2. Лучший бомбардир лиги сочинец Максим Барсов (7 мячей) отличиться не смог. Возможно, помешало этому отсутствие дисквалифицированного партнера Анзора Саная. Зато первый гол у гостей забил Николай Обольский, арендованный у московского «Динамо». Многие ждали появления на поле экс-игрока «Спартака» и «Ростова» Евгения Макеева, заявленного за «Сочи», но он в Хабаровск не полетел.

«Краснодар-2» начал свой матч уже зная результаты встречи в Нижнем Новгороде. Но молодой команде пока, видимо, не под силу бремя лидерства. После победы во Владивостоке 18 августа юные краснодарцы не могут выиграть в третьем матче подряд – 2 ничьи и домашнее поражение от «Авангарда» 0:2. При этом, в последней встрече 84 минуты на поле провел Магомед-Шапи Сулейманов, который принес «Краснодару» победу над чемпионом страны «Локомотивом» (2:1).

После этой победы «Авангард» догнал «Краснодар-2» и вплотную приблизился к тройке лидеров.

И В ЗОНЕ ВЫЛЕТА НЕСПОКОЙНО

«Зенит-2» второй матч подряд забил два мяча и набрал очки. Но если в девятом туре он сделал это под руководством Александра Горшкова, то через неделю на МСА «Петровский» командой уже руководил Владислав Радимов. Матч в Санкт-Петербурге «Химки» заканчивали вдесятером – Дмитрий Иванов умудрился получить две желтые карточки на 89-й и 91-й минутах встречи. Ничью хозяевам принес 20-летний нападающий Николай Прудников.

«Балтику» продолжает лихорадить. После двух побед подряд в седьмом и восьмом турах последовали два поражения. Все ключевые события матча «Балтика» - «Факел» в Калининграде произошли во втором тайме. Игорь Лебеденко и Александр Мануковский забили два мяча в ворота Евгения Помазана. Для 35-летнего Лебеденко, много поигравшего в премьер-лиге это был четвертый гол в девяти встречах. Затем гости остались вдесятером после удаления Сандро Цвейбы, но за 18 оставшихся минут не смогли отквитать даже один мяч. Похоже, и болельщики перестают верить в команду мэтра нашего тренерского цеха Валерия Непомнящего. На стадионе «Калининград» их собралось всего 6500.

СТАТИСТИКА

10-й тур

Тамбов – Чертаново – 2:2

Голы: ГЛУШЕНКОВ, 50 – 0:1. ЧЕРНЫШОВ, 52 – 1:1. СЕБАЙ, 63 – 2:1. УМЯРОВ, 76 – 2:2.

Тюмень – Луч – 0:0

Мордовия – Томь – 0:1

Гол: ШУМСКИХ, 28.

СКА-Хабаровск – Сочи – 2:2

Голы: МИЛАДИНОВИЧ, 2 – 0:1. ДЕДЕЧКО, 20 – 1:1. Зайцев, 34 – 2:1. Обольский, 58 – 2:2.

Краснодар-2 – Авангард – 0:2

Голы: ТРОШЕЧКИН, 5 – 0:1. АЛЬШИН, 40 – 0:2.

Армавир – Шинник – 0:0

Нижний Новгород - Спартак-2 – 3:1

Голы: АЮПОВ, 7 – 1:0. АЮПОВ, 32 – 2:0. РУДЕНКО, 80 – 2:1. ЧИРЬЯК, 90 – 3:1.

Балтика – Факел – 0:2

Голы: ЛЕБЕДЕНКО, 58. МАНУКОВСКИЙ, 64 – 0:2.

Зенит-2 – Химки – 2:2

Голы: ПРУДНИКОВ, 19 – 1:0. АЛИЕВ, 42 – 1:1. ПОРТНЯГИН, 71 – 1:2. ПРУДНИКОВ, 80 – 2:2.

Сибирь – Ротор – 1:1

Голы: НИКОЛАЕВ, 16 – 0:1. МАКАРЕНКО, 53 – 1:1.