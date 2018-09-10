Терри вместо Жиго

Есть несколько моментов. Когда Леонид Федун взялся финансировать «Спартак», в трансферной политике клуба появилось несколько негласных правил.

Первое. Никому не платить больших зарплат, чтобы не разрушить внутрикомандную атмосферу. В России таких примеров с одним только Игорем Денисовым достаточно.

Второе. Не брать возрастных игроков. Был в «Спартаке» такой заметный футболист Деми Де Зеув (2011-2014), полузащитник сборной Голландии, которая тогда играла важную роль в мировом футболе. Де Зеув просидел в «Спартаке» на скамейке запасных, и было решено больше не брать таких старых игроков, потому что потом их невозможно продать.

Третье. В последнее время в основной состав «Спартака» стало попадать много молодых ребят, а усиление стало точечным. Показателен пример с продажей Квинси Промеса. Она готовилась заранее, но на его позицию футболист сопоставимого уровня приобретен не был. Потому что была надежда на то, что выстрелит кто-то из молодых игроков. В ключевом матче первого круга против «Зенита» Массимо Каррера выпустил в Петербурге нескольких молодых ребят, и они смотрелись достойно.

Поэтому появление Джона Терри выбивается из общего контекста. Но тут надо учитывать, что в последние годы «Спартак» по ходу сезона надолго лишался из-за травм важнейших футболистов – Георгия Джикии, Романа Зобнина и других.

Летом «Спартак» пополнил отличный защитник Самуэль Жиго. До него только один футболист так влиял на оборону красно-белых – Неманья Видич. С их появлением защита сразу стала выглядеть намного надежнее.

При французе исчезли проблемы в центре обороны, и на этом фоне стали заметны проблемы на флангах, где играют преимущественно Дмитрий Комбаров и Андрей Ещенко. Неслучайно в последних матчах стали выходить Лоренсо Мельгарехо и Николай Рассказов. Защитники другие, а качество игры в обороне не пострадало. Но Жиго получил травму и выбыл на полгода.

Когда возвращался Самедов, я думал: «Зачем?»

Говорят, что Терри положили 2 млн евро годовых, но я не вижу в этом проблемы. Нынешней осенью спартаковцы потеряли много денег после того, как не попали в групповой этап Лиги чемпионов. Чтобы этого не повторилось, команде надо финишировать в чемпионате России не ниже второго места. В данный момент «Спартак» и «Зенит» смотрятся очевидными фаворитами в борьбе за первую строчку и вряд ли кому-то отдадут вторую. А значит, в следующем году «Спартак» попадет в групповой этап ЛЧ и с лихвой окупит эти затраты.

Вспоминаю, как в «Спартак» на сходе карьеры возвращался Александр Самедов. Тогда думал, зачем его в 33-летнем возрасте берут в «Спартак»? Но он тремя голами в ворота «Анжи» (1:0), «Амкара» (1:0) и «Зенита» (2:1) принес три победы, стал чемпионом России и полностью окупил свой трансфер. Сейчас ситуация аналогичная. У нас нет сомнений в том, что Терри отлично умеет играть в футбол.

Правда, он потерял скорость. К тому же в нем видят нового лидера, а он даже не знает русского, поэтому проблемой станет языковой барьер. Футболист, который говорит по-английски, даже если при этом кричит и корежит морду, лидером быть не может. Представьте, Терри приезжает в «Спартак» и заходит в раздевалку. Для Джикии, Кутепова и других он настоящая звезда, учитель, но когда он начнет говорить, а они ничего не будут понимать (или они будут ему подсказывать, а он ничего не поймет), им станет ясно, что так это не работает, просто мастерства не достаточно.

Терри будет сидеть в запасе

Хотя поначалу он будет сидеть в запасе и появляться только в случае травм основных игроков, все равно останется квалифицированным футболистом. Скоро начнутся матчи Кубка России против команд второй лиги, и тут наверняка ему дадут поиграть, но все будет зависеть от него. Поэтому пока оценить его приобретение нельзя. Это покажет только игра. Как квалифицированный футболист, он устраивает, но безошибочной игры от него ждать не следует. Все равно никого из великих защитников вытащить из их клубов нельзя, только Терри оставался без контракта. Так что на безрыбье и рак рыба.

С появлением Терри вряд ли изменится тактическая расстановка «Спартака». Каррере нет смысла переходить на игру в три центральных защитника, потому что в России нет таких футболистов, которых надо опекать втроем. Даже Федор Смолов заскучал, а остальных и раньше видно не было. Если двоих хватает, незачем выставлять троих. Посмотрите на того же Жиго. Пришел и стал выигрывать всю борьбу и вверху, и внизу. Зачем ему еще двое партнеров? Достаточно и одного.

Уверен, что Каррера, услышав фамилию Терри, позвонил своему товарищу Антонио Конте, который работал с Терри в недавнем прошлом, рассказал свои историю в «Спартаке» и поинтересовался насчет защитника. А раз Терри в «Спартаке», значит, Конте его порекомендовал.